Решение об отлучении от церкви схимонаха Сергия направят на утверждение главе РПЦ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, будет направлено для утверждения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Да, решение суда направляется архиереем на утверждение патриарха. Точно та же процедура, [что и в случае лишения бывшего схиигумена Сергия сана]", - сказал епископ.

Председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем канале в Telegram подтвердил эту информацию. "Схимонах Сергий (Романов) отлучен от церкви. <…> Это констатация той ситуации, в которую он поставил себя сам, фактически став вне церкви и церковного общения. Теперь это решение епархиальных властей в положенный срок должно быть утверждено святейшим патриархом", - написал он.

10 сентября церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил бывшего схиигумена Сергия от церкви. Председатель суда митрофорный протоиерей Николай Малета сообщил журналистам, что представление об отлучении от церкви направлено на утверждение правящему архиерею епархии. В настоящее время им является митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный).