Независимая комиссия будет оценивать вакцину AstraZeneca от недели до трех месяцев

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Работа независимой комиссии по оценке нежелательных реакций у одного из добровольцев, участвующих в третьей стадии испытаний разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вакцины от нового коронавируса, может занять от одной недели до трех месяцев. Об этом сообщил агентству ANSA в четверг президент участвующей в проекте итальянской компании Irbm Пьеро ди Лоренцо.

"Сроки работы [независимой комиссии] могут варьироваться от недели до трех месяцев. Как только будет дано заключение - надеемся, положительное, - испытания сразу же продолжатся", - приводит его слова агентство.

Ранее AstraZeneca проинформировала о том, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Планы британско-шведской фармацевтической компании предполагают введение вакцины 50 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.

Препарат рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить почти 3 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен. Компания достигла предварительных договоренностей о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз - странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

Irbm, давно сотрудничающая с Оксфордом, разработала и предоставила аденовирусный вектор, то есть механизм доставки вирусного материала в клетки.