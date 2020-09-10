В ОНК заявили, что не просили Ефремова признать, что Пашаев его подставил

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Члены ОНК не предлагали Михаилу Ефремову признать, что адвокат Эльман Пашаев его подставил, эти слова принадлежат самому актеру. Об этом сообщила ТАСС член комиссии Ева Меркачева.

"Мы общались с Ефремовым в присутствии начальника СИЗО и других сотрудников под запись видеорегистратора. Мы вообще ни слова не говорили о том, что адвокат его подставил. Высказывание, что его адвокат подставил на восемь лет, принадлежит самому Михаилу Ефремову", - сказала Меркачева.

Пашаев говорил ТАСС, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать актеру. В то же время адвокат пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как защитник Ефремова на судебном процессе. "Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд", - сказал Пашаев.

Как сообщала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. "Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции", - сказала Литвинович. Член ОНК Меркачева рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет.

Как пояснил ТАСС источник в окружении актера, Пашаев обещал, что своей защитой добьется минимального наказания, либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно, поэтому Ефремов придерживался такой линии защиты. Сейчас семья актера ищет нового адвоката.