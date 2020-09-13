Хаматова рассказала, что пандемия серьезно ударила по работе благотворительных фондов

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Пандемия очень серьезно повлияла на работу благотворительных фондов в России. Об этом в интервью ТАСС рассказала в воскресенье народная артистка РФ, одна из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь", исполнительница главной роли в фильме "Доктор Лиза" Чулпан Хаматова.

"Пандемия, безусловно, повлияла, - отметила Хаматова. - Очень страшно повлияла. Именно в той области, которой занимается наш фонд "Подари жизнь", - борьба с раком - это чрезвычайно опасная история. Потому что для детей, кому требуется пересадка костного мозга, в большинстве случаев находят доноров за границей, лекарства самые передовые мы возим из-за границы".

По словам актрисы, когда закрылось авиасообщение, фонд постарался скупить все лекарства, которые было возможно. "Но донорский костный мозг не привезешь, - пояснила Хаматова. - Он живет всего 18 часов. Его нужно успеть довезти. Это невозможно ни машинами, ни поездами, ничем. Нет вариантов. И, конечно, это очень трагичная, грустная история. Это потерянное время для лечения".

Чулпан Хаматова надеется, что не будет второй волны коронавируса. "Надеюсь, что как можно быстрее всё это откроется и заработает", - сказала соучередитель фонда. При этом актриса благодарна людям, которые по-прежнему помогают фонду. "Да, от нас вынуждены были уйти очень много компаний, особенно мелкий бизнес, который сам должен был как-то выживать, а вот люди услышали наш призыв SOS и старались продолжать помогать нам, - добавила Хаматова. - И для меня это был важный показатель. Хочется верить, что все-таки пандемия показала, что мы друг без друга - ничего, что, если я сегодня заболею, и про меня никто не вспомнит в моем подъезде или кто-то из моих друзей, собственно, у меня шансов выжить и нет".

"Без тех волонтеров, которые приносили еду больным людям, старикам, тем, кто не мог ходить сам за продуктами, многие бы просто не выжили, - убеждена Чулпан Хаматова. - В общем, это была очень мощная самоорганизация нашего общества".