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Пандемия COVID-19

Reuters: президент Филиппин заявил о намерении закупить вакцину от COVID-19 у РФ и КНР

По мнению президента, вакцины российского и китайского производства выгодно отличаются от предложений Запада тем, что не требуют предоплаты

ТАСС, 14 сентября. Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник заявил о намерении закупить вакцину от коронавируса предпочтительно российского и китайского производства. Эти вакцины, как сообщает агентство Reuters, по мнению президента, выгодно отличаются от предложений Запада тем, что не требуют предоплаты.

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"Мы отдадим предпочтение России и Китаю при условии, что их вакцины так же хороши, как и другие на рынке", - цитирует Reuters Дутерте. При этом закупкам будет предшествовать тендер.

На днях пресс-секретарь президента Гарри Рок объявил, что Филиппины планируют начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в октябре. Если испытания пройдут успешно, то уже в апреле 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин зарегистрирует вакцину.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 250 тыс., вылечились более 186 тыс. пациентов, умерли 4,1 тыс. человек.

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия COVID-19
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