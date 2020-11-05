Кабмин утвердил план по ликвидации последствий загрязнения на территории Усолья-Сибирского

"В подготовленную в результате "дорожную карту" вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений), так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолья-Сибирского Иркутской области, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

Отмечается, что отдельный блок "дорожной карты" посвящен созданию условий социально-экономического развития города. Он, в частности, предполагает расширение видов деятельности, разрешенных на территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", поддержку малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования, предоставление предпринимателям консультационных услуг.

В августе 2020 года на меры по ликвидации загрязнения правительство направило более 400 млн рублей в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Город Усолье-Сибирское превратился в зону экологического бедствия после того, как там закрылось градообразующее предприятие "Усольехимпром". Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС.