В России за сутки выявили 20 396 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России второй день подряд превышает 20 тыс. За минувшие сутки было выявлено 20 396 случаев, общее число инфицированных возросло до 1 753 836, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Татарстане, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Московской области, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки в Москве выявили 5 829 случаев заражения коронавирусом, 629 - в Московской области, 434 - в Нижегородской области, 359 - в Архангельской области и 322 - в Краснодарском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 410 658 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 16 803 против 16 955 днем ранее. В общей сложности уже вылечились 1 312 927 человек, или 74,9% заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 364 против 378 днем ранее. Всего от инфекции умер 30 251 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.