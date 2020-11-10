Брижит Бардо рассчитывает на поддержку Россией программ защиты животных

ПАРИЖ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо рассчитывает на поддержку России в реализации программ помощи и спасения животных. Об этом звезда французского кинематографа сообщила в интервью корреспонденту ТАСС.

"Россия, на мой взгляд, очень запоздала в вопросе защиты животных. И об этом я много раз писала президенту [РФ] Владимиру Владимировичу Путину", - сказала Бардо. Она отметила, что "привлекает внимание ко всем случаям жестокого обращения с собаками и кошками, которых в России считают бродячими".

При этом актриса подчеркнула, что вместе с ее сторонниками ей удалось добиться в последние годы улучшения ситуации с правами животных. "Должна сказать, что мы добились замечательных результатов со всеми, кто меня любит и кто мне пишет, с теми, кто осознал ценность жизни собаки или кошки и кто поступает так же, как я, - сказала она. - Это потрясающий успех, и он доставляет мне большое удовольствие".

Бардо, которую называют иконой французского кинематографа, отметила, что гордится верностью своих российских поклонников. "Я очень горжусь тем, что в России меня считают иконой кинематографа. Но еще больше я чувствую себя счастливой, когда русские проявляют любовь к животным, спасают их", - сказала она.

Актриса посвятила защите прав животных последние 47 лет своей жизни. В 1980-х годах она основала в Сен-Тропе "Фонд Брижит Бардо", который в настоящий момент имеет свои представительства в 70 странах. По данным на 2019 год, более 3,3 тыс. расследований было начато во Франции после жалоб фонда на нарушение прав животных.