Мурашко: большинство регионов начали обеспечивать пациентов с COVID-19 лекарствами

"До того, как были выделены федеральные средства, регионам было указано на выделение собственных ресурсов. И большинство регионов начало обеспечивать амбулаторно-поликлинических пациентов лекарственными препаратами, начиная с октября месяца. Сейчас это 5 млрд рублей, о которых было сказано централизовано, [они] доведены до субъектов Российской Федерации. Самое главное сейчас - быстрая контрактация, причем законодательство сегодня позволяет закупку у единственного поставщика", - приводятся слова министра в стенограмме по итогам выступления в Госдуме.

Министр также добавил, что пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации пациентов в зависимости от степени тяжести - стоимость ведения пациента с внебольничной пневмонией увеличена в два раза.

По данным Минздрава, до конца года препаратами должны быть обеспечены более 640 тыс. пациентов.

Более 6 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в реанимационных отделениях, на искусственной вентиляции легких - 2,6 тыс. человек, сообщил Мурашко. "В целом на амбулаторном и стационарном этапе лечения находится более 900 тыс. человек с подтвержденной и в стадии диагностики новой коронавирусной инфекцией, и эта нагрузка фактически сегодня, это те только, в острой фазе, которые находятся на лечении. Более 250 тыс. коек развернуто, занятость сегодня составляет 213 тыс. коек, на искусственной вентиляции легких находятся 2,6 тыс. пациентов, в целом в реанимационных отделениях находятся чуть более 6 тыс. пациентов на протяжении недели", - заявил он.