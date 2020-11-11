BioNTech и Pfizer заявили о достижении соглашения с ЕС о поставке до 300 млн доз вакцины

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer достигли соглашения с Еврокомиссией о поставке 200 млн доз вакцины от коронавируса и возможности запроса от ЕС еще 100 млн доз препарата. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении фирмы в Майнце.

"Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года при условии успешной клинической картины и получения разрешения от регулирующих органов", - говорится в заявлении BioNTech.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что ЕК утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса, как только будет доказана ее безопасность и эффективность.

"Коллегия Еврокомиссии утвердила четвертый контракт по заказу вакцины от COVID-19 с концерном BioNTech и Pfizer. ЕС сможет приобрести до 300 млн доз вакцины, как только ее безопасность и эффективность будет доказана", - заявил он.