Гинцбург: "Спутник V" не может вызывать онкозаболевания и генетические изменения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" не может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний и генетических изменений у человека. Об этом сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Если вакцину сделают правильно <...>, этого (онкологических заболеваний и генетических изменений - прим. ТАСС) никогда не может случиться, хотя бы по той простой причине, что вакцина сделана на основе аденовируса, который с человеком и нашими предками сосуществует 10-15 млн лет. За это время иммунная система человека на популяционном уровне настолько адаптировалась к тем белкам аденовируса, которые покрывают ту вакцину от коронавируса, что воспринимают во многом ее как свою или же если не как свою, то, во всяком случае, никаких аутоиммунных процессов они вызвать не могут в принципе", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

По его словам, единственными побочными эффектами от вакцины могу стать повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток, головная боль и боль в мышцах в течение суток.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.