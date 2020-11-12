Столичные власти могут продлить режим дистанционного обучения для школьников

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы не исключают возможности продления режима дистанционного обучения для школьников 6-11-х классов, об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу " Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.

"На следующей неделе примем решение - продлевать или не продлевать дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что система [дистанционного обучения] будет продлена", - заявил Собянин.

Он добавил, что в младших классах заболеваемость значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение только о переводе на дистанционное обучение учеников с 6-х по 11-е классы.

"Учащихся младших классов оставить дома одних практические невозможно, родители работают. Поэтому мы все-таки решили, что младшие классы будут функционировать в прежнем режиме", - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что родители учеников могут принять коллективное решение о переводе всего класса, в котором учатся их дети, на дистанционный формат обучения.

Ранее мэр ввел ряд профилактических мер, в частности, школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября.

Также Сергей Собянин сообщил, что порядка 600 тыс. студентов колледжей и вузов в Москве перейдут на дистанционное обучение.

"По федеральным вузам и колледжам - это уже не рекомендации (о переходе на дистанционное обучение - прим. ТАСС), а приказ министерства образования. Это обязательный переход для Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве в системе федеральных вузов и колледжей учатся 500 тыс. человек, в региональных - около 100 тыс. То есть всего 600 тыс. только студентов, еще около 150 тыс. - это преподавательский состав и административные работники", - сказал он.

По словам мэра, такое решение было принято, чтобы снизить нагрузку на транспорт и тем самым убрать риск заражения коронавирусом. Это требование будет контролироваться в административном порядке. "Что касается поездок на транспорте после того, как учебные учреждения прекратят свою работу. Будут заблокированы и транспортные социальные карты", - добавил он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.

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