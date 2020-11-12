В Воронежской области простились с ефрейтором, убитым на военном аэродроме Балтимор

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Похороны убитого на воронежском аэродроме Балтимор ефрейтора Сергея Кожокина состоялись в четверг в его родном селе Александровка Таловского района Воронежской области. На церемонии прощания присутствовали родные погибшего, военные, представители районной администрации, сообщили ТАСС в четверг в администрации Александровского сельского поселения.

9 ноября около 05:00 на военном аэродроме Балтимор в Воронеже военнослужащий Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил майора Сергея Ермолаева, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых - Сергей Кожокин и Микаил Акталиев - погибли, еще один Виктор Фирсов был ранен.

"Сегодня состоялись похороны [Сергея Кожокина], парня похоронили у нас на местном кладбище, так как он сам отсюда родом. Здесь живут его родители, они простые люди: папа - тракторист, мама - ветеринар. Сам Сергей служил в армии по контракту с 2011 года, бывал в горячих точках, ему в декабре должно было исполниться 30 лет", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, проститься с погибшим приехали родные, друзья, сослуживцы, а также представители районной администрации. "Похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями и военным салютом, который в этих случаях полагается погибшим при исполнении", - добавила представитель администрации. У Кожокина остались жена и двое детей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО, майора Сергея Ермолаева похоронят в его родном селе Светлое Саратовской области, рядового Микаила Акталиева в селе Экажево Назрановского района Ингушетии.

Стрелявший в сослуживцев Макаров был задержан оперативниками в тот же день в Землянске Воронежской области. СК возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия"). В среду Воронежский военный гарнизон суд арестовал Макарова на два месяца. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.