Песков: критика писателей в адрес Путина - не критерий в сотрудничестве госорганов с ними

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Критические высказывания о работе президента России Владимира Путина не могут быть критерием для решения вопроса о содействии тем или иным писателям со стороны государственных органов. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Абсолютно нет, это не является критерием", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

У Пескова поинтересовались ситуацией с решением Россотрудничества, отказавшегося поддержать акцию "Тотальный диктант", автором текста для которой в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский. Журналисты спросили, как в Кремле относятся к сообщениям о том, что это якобы может быть связано с критическими высказываниями Глуховского о Путине.

Пресс-секретарь в ответ подчеркнул, что этот вопрос лежит вне повестки дня Администрации президента РФ. "Нет, этот вопрос никак не доходил до нас, он не нашей повестке дня", - подчеркнул он.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем Telegram-канале, что Россотрудничество не будет поддерживать "Тотальный диктант" в 2021 году по веским причинам. По его словам, на площадках в культурных центрах Россотрудничества "Тотальный диктант" проводиться не будет. Организаторы акции в свою очередь выразили сожаление в связи с этим решением.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Из-за пандемии акция в 2020 году была перенесена с апреля на октябрь, мероприятие охватило свыше 270 тыс. человек. Очередной "Тотальный диктант" запланирован на 10 апреля 2021 года.