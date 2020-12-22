Цены на золото: почему прекратился ажиотажный рост и что будет дальше



Середина 2020 года стала оптимистичным временем для так называемых золотых жуков, или инвесторов, предпочитающих физическое и "бумажное" золото всем другим видам активов. Напомним, что в конце июля долларовые фьючерсы на золото обновили свой исторический максимум, превысив отметку $1924 за тройскую унцию. Однако игроки на повышение этим не ограничились. Уже к началу августа цена на желтый металл приблизилась к отметке $2090.

В тот момент самые "горячие головы" пророчили дальнейший рост цены на золото в разы. Тем не менее ажиотаж на рынке драгоценных металлов довольно быстро пошел на спад. К концу ноября цены на золото отступили более чем на 15% от недавнего максимума. Это представляется очень серьезной коррекцией для фьючерсов на золото с учетом обычного уровня их волатильности.

К концу декабря биржевая цена контрактов на золото восстановилась в уже хорошо проторгованный осенью район $1900 за унцию. Пока что в них не сформировались явные сигналы в пользу возобновления среднесрочного роста. Кроме того, они находятся примерно на уровне сентября 2011 года, когда в них был установлен предыдущий исторический максимум. С технической точки зрения временная стабилизация в указанном районе выглядит вполне закономерной. Она может затянуться на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как мы видим, самые оптимистичные прогнозы участников рынка драгметаллов пока не оправдались. Вместе с тем долгосрочный восходящий тренд во фьючерсах на золото все еще не сломлен. Возобновление их роста в район $2000–2100 за тройскую унцию и выше в настоящее время не выглядит невероятным. Далее мы рассмотрим основные факторы, которые будут оказывать влияние на биржевую цену золота в среднесрочной перспективе.

Экономический кризис и эмоции

Прежде всего, очевидно, что активизация спроса на золото в 2020 году была обусловлена пусть и стремительным, но вполне закономерным наступлением десятилетнего циклического экономического кризиса. Аналогичные события происходили в конце прошлого десятилетия. Тогда сильный рост цен на золото был простимулирован мировым финансовым кризисом 2008 года. Предпосылки тех событий начали проявляться еще осенью 2007 года.

Тем не менее с марта по октябрь 2008 года цены на золото откатились от свежего исторического максимума примерно на 34%. Позднее фьючерсы на золото возобновили свой рост и ко второй половине 2011 года подорожали с $681 почти до $1924. Как мы видим, по мере развития острого экономического кризиса цены на золото могут не только расти, но и способны падать. В этом плане осенний спад цен на золото не выглядит нелогичным. Более того, он вполне способен смениться новой волной роста. В этом отношении для "золотых жуков" сейчас еще не все потеряно.

Следующей важной особенностью текущей ситуации является тот факт, что недавний рекордный рост цен на золото был связан с сильным влиянием эмоциональных факторов. Речь идет про панический сброс акций и других активов на фоне опасений, связанных с глобальной вспышкой коронавируса. Оборотной стороной этого процесса стала скупка "бумажного" и физического золота, которая в какой-то момент переросла в агрессивный спрос по любым ценам.