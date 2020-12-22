Цены на золото: почему прекратился ажиотажный рост и что будет дальше

Середина 2020 года стала оптимистичным временем для так называемых золотых жуков, или инвесторов, предпочитающих физическое и "бумажное" золото всем другим видам активов. Напомним, что в конце июля долларовые фьючерсы на золото обновили свой исторический максимум, превысив отметку $1924 за тройскую унцию. Однако игроки на повышение этим не ограничились. Уже к началу августа цена на желтый металл приблизилась к отметке $2090.
В тот момент самые "горячие головы" пророчили дальнейший рост цены на золото в разы. Тем не менее ажиотаж на рынке драгоценных металлов довольно быстро пошел на спад. К концу ноября цены на золото отступили более чем на 15% от недавнего максимума. Это представляется очень серьезной коррекцией для фьючерсов на золото с учетом обычного уровня их волатильности.
К концу декабря биржевая цена контрактов на золото восстановилась в уже хорошо проторгованный осенью район $1900 за унцию. Пока что в них не сформировались явные сигналы в пользу возобновления среднесрочного роста. Кроме того, они находятся примерно на уровне сентября 2011 года, когда в них был установлен предыдущий исторический максимум. С технической точки зрения временная стабилизация в указанном районе выглядит вполне закономерной. Она может затянуться на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.
Как мы видим, самые оптимистичные прогнозы участников рынка драгметаллов пока не оправдались. Вместе с тем долгосрочный восходящий тренд во фьючерсах на золото все еще не сломлен. Возобновление их роста в район $2000–2100 за тройскую унцию и выше в настоящее время не выглядит невероятным. Далее мы рассмотрим основные факторы, которые будут оказывать влияние на биржевую цену золота в среднесрочной перспективе.
Экономический кризис и эмоции
Прежде всего, очевидно, что активизация спроса на золото в 2020 году была обусловлена пусть и стремительным, но вполне закономерным наступлением десятилетнего циклического экономического кризиса. Аналогичные события происходили в конце прошлого десятилетия. Тогда сильный рост цен на золото был простимулирован мировым финансовым кризисом 2008 года. Предпосылки тех событий начали проявляться еще осенью 2007 года.
Тем не менее с марта по октябрь 2008 года цены на золото откатились от свежего исторического максимума примерно на 34%. Позднее фьючерсы на золото возобновили свой рост и ко второй половине 2011 года подорожали с $681 почти до $1924. Как мы видим, по мере развития острого экономического кризиса цены на золото могут не только расти, но и способны падать. В этом плане осенний спад цен на золото не выглядит нелогичным. Более того, он вполне способен смениться новой волной роста. В этом отношении для "золотых жуков" сейчас еще не все потеряно.
Следующей важной особенностью текущей ситуации является тот факт, что недавний рекордный рост цен на золото был связан с сильным влиянием эмоциональных факторов. Речь идет про панический сброс акций и других активов на фоне опасений, связанных с глобальной вспышкой коронавируса. Оборотной стороной этого процесса стала скупка "бумажного" и физического золота, которая в какой-то момент переросла в агрессивный спрос по любым ценам.
Здесь вполне уместна параллель с событиями, которые произошли не один, а два десятка лет назад. Речь идет про террористические акты в США, которые состоялись 11 сентября 2001 года. После этого во фьючерсах на золото сформировался мощный многолетний восходящий тренд. С августа 2001 года по май 2006 года они подорожали с $274 до $723.
Впрочем, десяток лет назад без биржевой паники также не обошлось. Так или иначе, но после двух предыдущих десятилетних циклических кризисов мы наблюдали кратный рост стоимости золота. Строго говоря, подорожание золота в 2001–2006 годах состоялось после азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов. Этот кризис сопровождался резким ослаблением курсов азиатских национальных валют. События "9.11" наложились на последствия указанного процесса. Сходным образом текущий циклический экономический кризис оказался замаскирован под пандемию коронавируса.
Завершая разговор про эмоциональные факторы ценообразования на рынках драгоценных металлов, надо отметить еще одну примечательную деталь. После терактов 2001 года в СМИ широко муссировалась мысль о том, что "после этого мир уже никогда не будет прежним". Это поразительным образом напоминает то, что сейчас говорят про последствия пандемии коронавируса. Надо признать, что общий уровень тревожности в мире сильно вырос за минувший год. Это неизбежно находит свое отражение и в биржевых котировках золота как "истинных денег". На смену тревогам по поводу опасности коронавируса должны прийти опасения по поводу его экономических и социальных последствий.
Для кратного роста нет оснований
Ранее мы указали на то, что в настоящее время цены на золото находятся под сильным влиянием десятилетнего экономического цикла и ситуативных эмоциональных факторов. Это означает, что влияние фундаментальных условий на них в настоящее время ослаблено. Иными словами, в нынешних реалиях не стоит прогнозировать динамику цен на золото, исходя сугубо из баланса производства и физического потребления этого металла.
Вместе с тем не будем пренебрегать и профессиональными оценками участников золотодобывающей отрасли. В своем недавнем интервью глава компании Polymetal Виталий Несис откровенно говорит о том, что на пятилетнем временном горизонте надеяться на кратный рост цены на золото не приходится. Одновременно с этим он выражает мнение о том, что мировое производство золота уже достигло своего исторического пика.
Мы же, говоря про фундаментальные факторы, в первую очередь обращаем внимание на такой сравнительно объективный показатель, как полные затраты на добычу (AISC). Согласно экспертным оценкам AISC для десяти крупнейших мировых золотодобывающих компаний в 2019 году составили порядка $924 за унцию. Эти данные указывают нам на экономически обоснованную нижнюю границу цен на золото, но не на их потенциальный верхний предел. С этой точки зрения текущие биржевые цены на золото выглядят завышенными.
Очевидно, что это в решающей степени связано с ситуативным увеличением объемов инвестиционного спроса. Согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА), уже в первом квартале 2020 года мировой инвестиционный спрос на золото увеличился на 80% год к году, перекрыв одновременное сокращение спроса со стороны центробанков, ювелирной отрасли и промышленности. Эта тенденция в какой-то момент должна ослабнуть и смениться на противоположную. Но это может произойти еще не в ближайшие месяцы.
Теоретически средняя себестоимость производства золота должна постепенно увеличиваться вслед за неизбежной долларовой инфляцией и истощением относительно богатых месторождений. Однако технологический прогресс в золотодобывающей отрасли не стоит на месте. Поэтому некоторое изменение усредненного показателя AISC в практическом плане можно не принимать во внимание при принятии инвестиционных решений на срок менее одного — трех лет.
Долларовая инфляция и ставка ФРС
Продолжая разговор про долларовые цены на золото, мы никак не можем обойти вниманием динамику индекса доллара, ставки ФРС и ряд важных тенденций, развивающихся за океаном.
Не секрет, что низкие процентные ставки в США являются стимулом для роста цен на золото. В настоящее время ставка ФРС установлена в предельно низком диапазоне — от 0% до 0,25% годовых. Руководство ФРС не ожидает изменения ее величины вплоть до конца 2021 года. В этом плане цены на драгоценные металлы будут пользоваться весомой поддержкой в течение нескольких ближайших кварталов.
Другим важнейшим фактором в пользу роста спроса на золото в течение ближайших месяцев надо признать высокую вероятность существенного ускорения инфляции в Соединенных Штатах. Указанный риск прямо связан с одобрением нового крупного пакета стимулирующих мер в США, стоимость которого может составить порядка $900 млрд. Надо понимать, что такая накачка экономики деньгами не просто будет способствовать разгону инфляционных ожиданий. Часть дополнительной ликвидности неизбежно поступит на рынок физического и "бумажного" золота.
С конца октября по середину декабря мы наблюдали мощную волну ослабления индекса доллара. Не будем забывать, что в других развитых странах также запущен печатный станок. Поэтому указанную тенденцию стоит трактовать как признак того, что доллар сейчас выигрывает начавшуюся гонку ослабления мировых резервных валют. Это является дополнительным аргументом в пользу роста долларовой цены на золото в среднесрочной перспективе.
Рассматривая все указанные факторы, можно сделать вывод, что линия наименьшего сопротивления для цен на золото в среднесрочной перспективе все же направлена вверх. Однако с учетом спада весенней "коронавирусной" паники мы бы не стали ожидать нового взрывного роста биржевых котировок. Поэтому в первой половине 2021 года вполне вероятно восстановление цены фьючерсов на желтый металл в район $2000–2100 с последующим неспешным обновлением исторических максимумов. Информационным стимулом для этого должно стать одобрение очередного долгожданного пакета мер по поддержке экономики США.