Быстрые рецепты для новогодних праздников

Мария Курсакова — о том, как сэкономить время на приготовлении еды на праздниках, не потеряв при этом в качестве

Новогодние праздники — самое уютное время года, полноценный отпуск и дни для встреч с близкими и друзьями. И меньше всего их хочется провести у плиты. Чтобы на столе было так же вкусно и красиво, как в ресторане, мне помогают несколько лайфхаков и коллекция быстрых рецептов. Один раз на несколько дней Готовить впрок — звучит старомодно, но на самом деле это современная кулинарная техника, заимствованная у профессиональной кухни. Как раз чаще всего для быстрого рецепта нам не хватает готовых бобовых или крупы. Консервированная фасоль или нут — конечно, выход, но в них много добавленного сахара и соли. Поэтому я рекомендую заранее отварить один вид бобовых и одну крупу на будущую неделю и использовать в разных рецептах, чтобы не было скучно. Они хранятся в холодильнике в герметично закрытых контейнерах до пяти дней. Если я чувствую, что съесть не удается, то на третий замораживаю — тоже удобно. Иногда варю сразу всю пачку и большую часть отправляю в морозилку.

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Кажется, что варить очень долго, но активного времени приготовления — всего пять минут: замочить вечером в холодной воде, чтобы избавиться от фитиновой кислоты (она препятствует усвоению витаминов и минералов), хорошенько промыть с утра, залить свежей водой, поставить на плиту и довести до кипения, а затем убавить огонь, снять, если нужно, пенку и периодически помешивать. Чтобы не забыть о кастрюле, я ставлю таймер. Например, из готового нута за пять минут можно приготовить сытный хумус, индийское карри в пряном томатном соусе или салат — с луком-шалотом или красным сладким крымским, петрушкой, оливковым маслом и свежевыжатым лимонным соком. А гречку подать с соусом из лука, моркови, сельдерея, красного болгарского перца и томатов или сделать запеканку — с луком, грибами, зеленью, сыром и омлетным миксом: взбитыми яйцами с молоком. Кстати, приготовление впрок отлично работает и с крахмалистыми овощами: картофелем, тыквой и цветной капустой. Их можно сделать на пару, отварить или запечь. Домашняя сторона этого лайфхака — намеренно готовить больше порций и замораживать лишние. Я обожаю так делать с супами, котлетами, некрупной выпечкой вроде маффинов и растительными горячими блюдами — например, тушеной капустой. Раскладываю по одной-две порции в пластиковые пакеты с зип-застежкой и храню до двух месяцев. Единственное, с чем не получится такой кулинарный трюк, — салаты. Домашнее блюдо из морозилки становится настоящим спасением, когда слетает график: то встреча затянется, то в пробках простоишь. И, в отличие от покупной кулинарии, я сама контролирую свежесть и качество всех ингредиентов, чистоту на кухне и количество соли. Новогодняя гранола Если по утрам надоела каша, блинчики, яйца и сырники, приготовьте гранолу — традиционный американский завтрак и полезный снек, который можно взять с собой. В отличие от мюсли для этого хрустящего овсяного крамбла с фруктами и орехами даже не надо греть молоко — блюдо подается холодным. Есть и еще один вариант использования этого рецепта — добавить в натуральный йогурт для вкуса, цвета и сытности.

Гранулу (именно так ее называли первоначально, что в переводе с английского значит "зернышко") изобрел в 1863 году доктор Джеймс Калеб Джексон — менеджер одного из самых крупных спа в мире, которое располагалось в деревне Дансвилл, штат Нью-Йорк. В основе первоначального рецепта была цельнозерновая пшеничная мука крупного помола. Чуть позже врач Джон Харви Келлог, владелец санатория из Мичигана, разработал свою версию — соединил пшеничную муку с кукурузной, а также овсяными хлопьями. Джексон подал на Келлога в суд, и последний переименовал блюдо в гранолу. В 1960-е овсяный крамбл пережил вторую волну популярности как полезная альтернатива готовым завтракам с большим содержанием сахара. А добавки из фруктов и орехов стали классикой. Что нужно (на противень): Овсяные хлопья долгого приготовления — 350 г

Сироп кленовый или топинамбура — 140 г

Нерафинированное кокосовое (в жидком виде) или оливковое масло (можно заменить на мед) — 65 г

Грецкие орехи — 100 г

Семена подсолнечника — 50 г

Вяленая клюква — 60 г

Изюм — 50 г

Молотая корица — ½ ч. л.

Молотый сушеный имбирь — 2 небольшие щепотки

Цедра 1 апельсина (без белой части, она горчит)

Ванильный экстракт — несколько капель

Морская соль — ½ ч. л. Что делать: Разогреть духовку до 175 ℃. Застелить противень коричневой бумагой для выпечки.

В большой миске смешать овсяные хлопья, грецкие орехи, корицу, сушеный имбирь и соль.

Добавить сироп, масло, ванильный экстракт и апельсиновую цедру и хорошо перемешать.

Равномерно распределить по противню.

Поставить в духовку на 20–25 минут, пока гранола не станет золотистой. На 10-й минуте приготовления перемешать.

Дать граноле полностью остыть. Это займет примерно час.

Если получились крупные кусочки, поломать их руками.

Добавить клюкву и изюм. Храните гранолу в холодильнике в герметично закрытом контейнере до двух недель или в морозилке в течение двух месяцев. Ингредиенты на выручку В салатах важны не только ингредиенты, но и заправка. С ней привычные листья, овощи, крупы и бобовые предстанут совершенно по-новому. Рекомендую присмотреться к тахини — пасте (урбечу) из смолотых кунжутных семян. Если добавить к ней немного воды, свежевыжатого лимонного сока и чеснока (свежего или сушеного в порошке), получится универсальная заправка, которая также подходит к запеченным овощам, птице и даже белой рыбе. Я люблю экспериментировать с приправами — сушеный лук, кумин или мелконарубленные травы придают особенную нотку вкуса. С урбечем получается великолепный растительный милк-шейк: с замороженными бананами, миндальным молоком, финиками для сладости и щепоткой корицы. Кстати, когда тахини и готовый нут под рукой, на хумус уходит всего пять минут.

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Еще два ингредиента, которые всегда есть на моей кухне, — томаты в собственном соку и томатная паста. Из них можно приготовить базовый томатный соус, который подойдет ко всем блюдам без исключения. Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Добавьте на разогретую сковороду немного оливкового масла и лук, посолите и тушите на среднем огне до золотистого цвета. Положите чеснок и готовьте еще одну минуту. Добавьте томатную пасту и тушите одну-две минуты, а затем — кубики помидоров в собственном соку. Готовьте полчаса без крышки, периодически помешивая. Еще одно преимущество соуса в том, что его удобно замораживать. Единственное, при разморозке он станет более водянистым, но я просто немного выпариваю. Этот соус идеально подойдет к пасте. Люблю классический итальянский вариант с базиликом или быстро обжарить ломтики шампиньонов и листья шпината, а сверху — кедровые орешки. Причем не обязательно брать пасту из белой муки — замените ее на более полезную цельнозерновую, безглютеновую из рисовой и кукурузной муки (ее не отличишь от привычной) или сделанную из бобовых. Крем-суп из брокколи Меня часто спрашивают, что приготовить из брокколи, чтобы не сильно ощущался ее специфический вкус. Попробуйте сделать этот удивительно быстрый, полезный и изысканный суп всего из двух ингредиентов, когда кокосовое молоко забирает на себя тот самый привкус. Также мне нравится, что без особого труда блюдо получается аппетитного ярко-зеленого цвета.

Кстати, кокосовое молоко — еще один спасительный ингредиент, который рекомендую всегда иметь под рукой. В два счета он сделает большинство блюд интереснее. Например, добавьте его к нуту с зажаркой из лука, чеснока, имбиря и томатов — и на столе уже необычное азиатское горячее. При выборе этого продукта обязательно обращайте внимание на состав: в нем должны быть только мякоть кокосового ореха и вода. Из добавок безопасна лишь гуаровая камедь — она используется для загущения и полностью натуральная. Что нужно (на 2 порции): Брокколи — 1 средний кочан

Кокосовое молоко от 12 до 60% — 400 мл (1 банка)

Свежевыжатый лимонный сок (опционально) — 1 ст. л.

Морская соль — по вкусу Что делать: Отрезать соцветия брокколи от кочана. Крупные соцветия нарезать помельче.

Вылить кокосовое молоко в кастрюлю, добавить капусту, посолить, довести до кипения, убавить огонь до среднего, чтобы молоко не сильно выпаривалось, и готовить пять минут.

Пробить суп погружным блендером и подавать в боулах или белых и темных тарелках для контраста. Креветки с паприкой и лимонный рис Четыре года назад в кафе кипрской горной деревушки Какопетрия я попробовала удивительные креветки. Рецепт шеф-повар мне не дал, но я угадала все ингредиенты и воссоздала его дома. Разогрейте сливочное масло на среднем огне (оно ни в коем случае не должно гореть и сильно шкварчать), добавьте мелконарезанный чеснок и тушите его 30 секунд. Затем всыпьте несколько щепоток паприки и готовьте еще полминуты, постоянно помешивая. Добавьте очищенные от панциря и продольной кишки креветки, посолите и обжаривайте по две минуты с каждой стороны. Сдобрите свежевыжатым лимонным соком. Это блюдо идеально подойдет к отварному рису, пасте или зеленому салату.

Запеченный в духовке стейк из любой красной рыбы преобразится, если положить сверху и снизу много веточек укропа. А вместо свинины, нашпигованной чесноком, можно приготовить ноги или грудку более полезной индейки, предварительно смазав ее йогуртом в сочетании с горчицей. Если вы хотите блюдо полегче, попробуйте желтую чечевицу с кабачками и вешенками. На это вкусное, сытное и необычное блюдо понадобится всего 15 минут. Отдельно сварите желтую чечевицу, параллельно обжарьте кубики кабачка с некрупно порванными вешенками, а затем соедините все ингредиенты.

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Еще один быстрый вариант с желтой чечевицей — пюре в итальянском стиле. Для этого обжарьте в оливковом масле мелко натертую морковь с чесноком, добавьте бобовые, снятые с веточек свежие листья тимьяна и воду и готовьте около 15 минут. Чечевицу можно разварить до состояния пюре или немного пробить погружным блендером. Кстати, не забывайте о таком полезном ингредиенте, как корень сельдерея. Из него получается великолепное пюре. Мне очень нравится добавлять в него зеленый горошек (не консервированный) — вкус становится еще слаще и интереснее. Когда мне хочется чего-то необычного, но быстрого, я готовлю лимонный рис по-македонски. Смешайте в сковороде сливочное и оливковое масло, добавьте мелконарезанный репчатый лук, посолите и тушите в течение пяти минут. Затем положите цедру лимона и чеснок и готовьте полминуты до появления приятного аромата. Добавьте рис басмати, куркуму, соль и перец и обжарьте две-три минуты. Влейте воду и нежирные сливки (можно заменить их на коровье или растительное молоко) и лимонный сок, доведите до кипения, немного убавьте огонь и готовьте под крышкой около 20 минут. Украсьте кольцами зеленого лука. Клюквейн с банановым печеньем Новогодний дух ломтикам зеленого яблока может придать всего лишь щепотка корицы. Люблю и другую зимнюю приправу — измельчаю в блендере имбирь с водой до состояния пюре и добавляю к бананам. Также из этого фрукта получается быстрое и полезное печенье. Пюрируйте бананы вилкой, добавьте овсяные хлопья, смешайте два ингредиента, сформируйте печенье, выложите на застеленный коричневой бумагой для выпечки противень и выпекайте около 15 минут при температуре 175 ℃.

Для уютного чаепития рекомендую попробовать восхитительный облепиховый чай — в дополнение к ягодам идут дольки лимона, апельсина и грейпфрута. Еще один вариант согревающего напитка — альтернатива алкогольному глинтвейну клюквейн. Залейте водой клюкву, красное сладкое яблоко, апельсиновые дольки, молотую корицу, гвоздику и любой подсластитель (мне нравится кленовый сироп), доведите до кипения, снимите с плиты, разомните ягоды, накройте крышкой и дайте настояться. Тыквенные трюфели Эти конфеты с привкусом Нового года — кладезь витаминов и минералов. Тут и свежая тыква с витаминами А, С и Е — для зрения, крепкого иммунитета и антиоксидантной защиты нашего организма, и семена чиа с дневной нормой незаменимых омега-3 жирных кислот. А гвоздика и имбирь — одни из самых мощных противовоспалительных специй, которые сдерживают развитие хронических заболеваний.