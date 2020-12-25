В знак благодарности: французское гражданство — за помощь во время пандемии

Дмитрий Горохов — о том, почему некоторые французские правозащитники со скепсисом относятся к ускоренной натурализации за "особые заслуги"

За самоотверженную работу в период пандемии 700 иностранцев смогут вскоре получить гражданство Французской Республики. Министр-делегат Марлен Шьяппа, курирующая в Министерстве внутренних дел вопросы натурализации, рекомендует префектам регионов рассмотреть в ускоренном порядке ходатайства работников "первой линии". Согласно правительственному распоряжению, речь идет о представителях 16 профессий, в том числе медицинском персонале, воспитателях, горничных, работниках почты, торговли, служб доставки, сотрудниках охраны, мусорщиках, сельскохозяйственных рабочих. Они помогли Франции в сложный период, и теперь республика должна сделать встречный шаг.

При рассмотрении соответствующих ходатайств власти намерены применить правило об "оказании важных услуг", которое позволит существенно сократить сроки ожидания. Просителям будет достаточно представить наряду с отзывами работодателей документы о проживании в стране в течение последних двух лет (вместо положенных в остальных случаях пяти). Часть новой стратегии? Как заверили в окружении министра-делегата, этот шаг — часть ее стратегии на новом посту. С момента прихода в августе этого года в Министерство внутренних дел 38-летняя Марлен Шьяппа, прежде курировавшая в правительстве борьбу с различными формами дискриминации, выступает за обновление механизмов интеграции. Ее решение приветствовали во Всеобщей конфедерации труда. Профцентр рассчитывает, что это станет началом процесса, который приведет к натурализации всех иностранцев, работавших в ключевых секторах в разгар пандемии.

Более скептически настроены правозащитники. "За деревьями не видно леса", — отозвался о планах властей Межконфессиональный комитет помощи беженцам (Cimade). Основанный вскоре после начала Второй мировой войны, он занимается оказанием юридической поддержки иностранцам. В организации полагают, что новое распоряжение кардинально не меняет политику регулирования миграции. Как напомнили в комитете, с просьбой об ускоренной натурализации обращались несколько тысяч человек, но лишь часть досье принята к рассмотрению. Как заметили в Межконфессиональном комитете, 700 человек — это не так уж и много для 70-миллионной Франции. Кто приезжает Согласно официальным данным, среди иностранцев, не принадлежащих к странам Евросоюза, сегодня во Франции наиболее многочисленны группы выходцев из Алжира — более 820 тыс., а также Марокко — 770 тыс. Уроженцы других стран Африки составляют 960 тыс., Турции — более 245 тыс. человек. По оценкам правозащитников, следует учитывать, что в стране проживают без документов от 300 тыс. до 400 тыс. иностранцев. Многие из них пытались легализоваться, но оказались не в состоянии привлечь к себе внимание властей.

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Не все префектуры, прервавшие работу в период первого карантина (в марте — мае), смогли восстановить ее в полном объеме. Часть тех, кто еще весной обращался в префектуры, с тех пор так и не добились приема. Рассмотрение многих дел — в мертвой точке. По данным Центра наблюдения за процессами в обществе (Centre d’observation de la société), масштабы натурализации в последние 15 лет снижались. В 2004 году доля новых граждан составляла 27 человек среди каждых 10 тыс. жителей страны, сейчас только 17. По сравнению с началом прошлого десятилетия этот индекс сократился вдвое. Получение гражданства, с которым связаны возможность голосовать на выборах и ряд социальных прав (например, доступ к должностям госслужбы для лиц, родившихся за пределами ЕС), остается долгим процессом. До середины 1980-х годов во Франции гражданство ежегодно получали примерно 40 тыс. иностранцев. В последующее десятилетие этот показатель вырос и начиная с 1995 года составлял уже от 100 тыс. до 140 тыс. человек ежегодно. Сейчас, по данным МВД, гражданство получают 110 тыс. иностранцев (менее 0,2% населения). Четверть из них — молодые люди, родившиеся в браке иностранцев, приобретают его с достижением совершеннолетия. Еще 20% — супруги французских граждан. Общее правило для подачи заявления: вид на жительство в течение не менее пяти лет, доказательства ассимиляции с французским обществом и отсутствие судимости. Иностранный легион Одна из возможностей ускоренного приобретения гражданства — служба в Иностранном легионе. Со времени создания этого особого воинского формирования королем Луи-Филиппом I в 1831 году через его ряды прошли не менее 600 тыс. воинов. По словам летописцев подразделения, легионеры приобретали гражданство "не в силу полученной, а в силу пролитой за Францию крови". Так в свое время приобрел французское гражданство один из самых храбрых солдат в истории легиона, "однорукий капрал" Зиновий Пешков, приемный сын и крестник Максима Горького. Герой двух мировых войн, он смог подняться во Франции до званий трехзвездного генерала и посла.

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