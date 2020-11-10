Франция между двух огней: исламисты и коронавирус

Несмотря на повторное введение карантина, вторая волна пандемии коронавируса значительно превысила по масштабам первую, охватившую Францию весной. Одновременно резко обострилась угроза терроризма, заставившая власти экстренно принимать дополнительные меры для защиты школ и церквей по всей стране.



Сводки с медицинского фронта неутешительны. Ко второму ноябрьскому воскресенью общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 достигло 40 439 человек. Как сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, вторая волна эпидемии уже унесла 9 тыс. жизней. Днем раньше в Ницце простились с жертвами теракта в храме Успения Богородицы. В результате нападения радикального исламиста, выходца из Туниса Брахима Ауиссауи 29 октября погибли служитель и две прихожанки этого католического собора. Драма на Лазурном Берегу последовала спустя всего две недели после того, как другой экстремист убил школьного учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. "Франция переживает в эти дни такое соединение угроз, с которым лишь немногие страны сталкивались в мирное время, — считает главный редактор газеты Le Monde Жером Фенольо. — Эпидемия коронавируса, интенсивность которой усилилась, сочетается с новым всплеском акций исламистского терроризма, действующего с умышленной жестокостью". Ограничительные меры по сдерживанию пандемии сказываются на состоянии экономики. В этом месяце, согласно последнему прогнозу, ВВП сократится на 12%. Миссия Дарманена Атака в Ницце стала шестым громким покушением в стране с начала года. По словам сотрудников полиции, примерно такое же число терактов предотвращено за это время силами безопасности. Всего же за последние семь лет от рук террористов в стране погибли 270 человек. У представителей правительства в эти дни особенно напряженный график контактов с зарубежными коллегами. В Париже рассчитывают согласовать с партнерами план взаимодействия в борьбе с террористической угрозой. В конце минувшей недели по поручению президента республики Эмманюэля Макрона министр внутренних дел Жеральд Дарманен срочно отправился в блицтурне по региону Средиземноморья, откуда во Францию идет основной поток нелегальной миграции.

Описание Встреча министра внутренних дел Туниса Хишама Машиши (слева) и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена (справа), 6 ноября 2020 года © JDIDI WASSIM/Panoramic/Reuters

Глава МВД сделал остановки в Италии, Тунисе, Алжире и на Мальте. В ходе нынешней поездки он говорил с коллегами о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией. "Мы находимся в состоянии войны против исламистского терроризма", — считает министр. Согласование политики с окружающим миром ведется и на самом высоком уровне. Глава государства проведет совещание с рядом европейских лидеров, чтобы договориться о совместных действиях. Контроль на границах Французские власти планируют ужесточить контроль на границах. Нелегальные иммигранты из Туниса представляют сегодня почти половину миграционного потока, который прибывает на итальянские берега, а затем во Францию. Депутат-республиканец департамента Приморские Альпы Эрик Сьотти еще в августе первым поднял тревогу по поводу неконтролируемой динамики миграции.

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Его опасения на тот счет, что иностранные экстремисты могут проникать через итальянскую территорию во Францию, подтвердились во время драмы в Ницце. Лидер оппозиционного "Национального объединения" на правом фланге Марин Ле Пен призвала власти к "глобальному ответу в целях искоренения исламизма на всей территории Франции". Реализует ли Париж свое намерение выдворить за пределы страны исламистов, отнесенных им к категории опасных радикальных элементов? По состоянию на этот день 231 иностранец занесен в специальную "картотеку сигналов для предотвращения радикализации террористического характера". Согласно экспертам, не менее 70% из них — выходцы из стран Магриба. По утверждению правоохранителей, наряду с другими иностранцами в списке присутствуют также и россияне, уроженцы Чечни. Франко-итальянская бригада Пока из страны высланы 26 фигурантов списка из 231. Как поступят с остальными? Часть аналитиков высказывает сомнение в том, что депортация может быть осуществлена в полном объеме. Правовой процесс — сложный. Необходимо, во-первых, чтобы страна происхождения признала своего гражданина, прежде чем согласиться на репатриацию. Но партнеры часто рассуждают так: "Подозреваемый находился во Франции многие годы, радикальными настроениями он проникся у вас, и у нас нет никаких оснований забирать его теперь к себе".

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Радикальный исламист, уроженец Туниса Брахим Ауиссауи, совершивший 29 октября теракт в соборе Ниццы, нелегально прибыл во Францию с итальянского острова Лампедуза. Не имея разрешения находиться на европейской территории, он тем не менее без труда миновал все контрольные посты на пути к своей цели. Формирование совместной франко-итальянской бригады по контролю границ, о котором было объявлено еще в августе, затянулось в связи с санитарным кризисом. Дарманен призывает вернуться к проекту как можно скорее, чтобы облегчить обмен информацией и совместные акции спецслужб. Он также планирует договориться об укреплении сотрудничества с правоохранительными службами России. Позднее (дата визита пока не объявлена) он намеревается посетить РФ. ​ Рейтинг президента "Франция находится в тисках двух чрезвычайных ситуаций — в сфере здравоохранения и безопасности", — заметил аналитик делового издания Les Echos ("Эко"). "Французское общество слишком много пережило за последнее время", — солидарен с ним обозреватель политического еженедельника L'OBS ("Нувель обсерватер"). "Мы живем в период чрезвычайных ситуаций, с чередой беспрецедентных событий, в условиях перманентного кризиса", — считает заместитель генерального директора социологической службы IFOP Фредерик Даби. Тем не менее социологи констатируют, что после введения карантина и громких терактов в Конфлан-Сент-Онорин и Ницце во французском обществе вновь наблюдается "эффект флага" — рост национальной сплоченности. Так, рейтинг президента вырос в четвертый раз со времени начала полномочий. Согласно данным ноябрьского исследования IFOP, 46% французов одобряют деятельность Макрона во главе государства. Это на 8 пунктов больше, чем в октябре. В особенности его популярность увеличилась среди молодежи (+13%) и рабочих (+12%). Что скажет оппозиция? Президентские выборы должны пройти в стране весной 2022 года, но лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон уже досрочно открыл предвыборный марафон. "Я готов предложить свою кандидатуру", — сообщил он о своем намерении баллотироваться на пост главы республики.