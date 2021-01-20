"Они забрали у меня все". Скандал с пособиями оставил Нидерланды без правительства

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте 15 января подало в отставку в полном составе. Причиной для этого послужил скандал с детскими пособиями, из-за которого тысячи родителей были ошибочно обвинены в мошенничестве и оказались в сложном финансовом положении. В некоторых случаях люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми.

Эксперты практически единогласно сходятся во мнении, что у Рютте III — уже третьего кабинета министров, действующего под руководством Рютте, — не было другого выхода, кроме как сложить полномочия в связи с беспрецедентным масштабом скандала и большим числом пострадавших лиц. Как свидетельствует парламентское расследование, к ситуации причастно не только Государственное налоговое и таможенное управление Нидерландов, которое ошибочно обвиняло людей в злоупотреблении системой детских пособий, но и министры, госслужащие, депутаты парламента и даже суды, которые не смогли обеспечить верховенство права и помочь родителям.

"Если вся система дает сбой, то мы все вместе несем за это ответственность", — констатировал Рютте, подавая прошение об отставке королю Виллему-Александеру. Иных вариантов у премьера не оставалось и по ряду других причин. Однако более интересным представляется вопрос о том, кто же выиграет от всей этой ситуации. Обычно победителем в подобных случаях выходит оппозиция, получающая карт-бланш на критику властей, не оправдавших доверия населения. Но здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Без вины виноватые

Впервые к скандалу с детскими пособиями было привлечено общественное внимание в сентябре 2018 года, когда в СМИ появилась информация о том, что некоторые родители без веских оснований попадают в черный список Государственного налогового и таможенного управления Нидерландов. После этого в прессе начали появляться и другие публикации о том, что налоговая служба избрала слишком жесткий подход по вопросу борьбы с мошенничеством. Так, в ноябре 2019 года один бывший сотрудник налоговых органов направил письмо в адрес парламента. В нем он рассказал, что в 2014–2016 годах занимался рассмотрением претензий и обратил внимание на несправедливое отношение к некоторым родителям, однако его попытки привлечь внимание руководства к проблеме успехов не принесли.

Учитывая важность темы, парламент в июле 2020 года создал парламентскую комиссию для проведения расследования, которая опубликовала свой окончательный доклад под названием "Беспрецедентная несправедливость" 17 декабря 2020 года. В нем отмечается, что в период с 2013 по 2019 год налоговые органы ошибочно обвинили не менее 26 тыс. родителей в злоупотреблении системой пособий, которые выплачиваются, чтобы покрыть расходы на детский сад или профессиональный присмотр за ребенком в семьях, где работают оба родителя или единственный родитель.

Решения налоговой службы, как правило, базировались на незначительных ошибках в заполнении документов, таких как, например, отсутствие подписи. Из-за этого от людей требовали выплатить обратно полученные за все время пособия в полном объеме, то есть речь шла о десятках тысяч евро. Более того, таких людей вносили в черный список, который не позволял им получать другую финансовую помощь от государства, запрещал подачу заявлений на получение пособий в будущем и лишал права на апелляцию.

В соответствии с решением правительства, все их долги будут списаны, а в дополнение каждому пострадавшему будет выделено по €30 тыс., чтобы начать жизнь с чистого листа. Но смогут ли эти средства возместить нанесенный ущерб, большой вопрос. Ведь многие люди не только оказались в долговой яме, что крайне неприятно само по себе; в некоторых случаях их жизнь полностью перевернулась из-за постоянного безденежья и отсутствия надежд на то, что справедливость восторжествует.

Так, одной из жертв скандала является 45-летняя Кристи Ронген, мать троих детей, когда-то работавшая в службе безопасности аэропорта Схипхол. Оказавшись в долгах на €92 тыс., она обратилась в налоговое управление. Ее просьба заключалась в том, чтобы долги были частично списаны, однако вместо помощи она была обвинена в мошенничестве. "Я не могла работать в течение двух лет, мне пришлось обратиться к психотерапевту, а моя младшая дочь угрожала совершить самоубийство, — рассказала она. — Иногда мне приходилось укладывать детей спать, дав им на ужин лишь хлеб с маслом, потому что другой еды у нас не было. Более того, меня едва не выселили из дома". По словам Ронген, вся эта ситуация нанесла ей серьезный психологический ущерб, который невозможно компенсировать деньгами.

Роджер Дерикс, 49-летний повар из города Хофддорп, также является жертвой скандала. Ситуация довела его до до такой степени отчаяния, что в декабре 2019 года он ворвался в зал заседаний национального парламента с криками, что налоговое управление полностью поломало его жизнь. В интервью одному из местных телеканалов он рассказал, что ему удалось уберечь двух своих сыновей, Даниэля и Джейдена, от худшего, однако попытки налоговых органов взыскать с него €60 тыс. стоили ему брака.

"Когда система помечает тебя как преступника, они вносят тебя в черный список и ищут любые поводы для того, чтобы выселить из дома, — отметил Дерикс. — Из моей зарплаты в €2 тыс. они забирали €800, они пришли к нам домой и забрали наш автомобиль, компьютер, телевизор и стиральную машину. От меня ушла жена. Более того, налоговая служба связалась с моими клиентами, и они все ушли от меня. Они забрали у меня все".

Беспорядки в Амстердаме

На фоне ухода правительства в отставку в воскресенье в Амстердаме прошла несанкционированная демонстрация. Изначально планировалось, что акция будет проведена на Музейной площади с соблюдением требований закона, однако власти города отказали в проведении мероприятия именно на площади и предложили альтернативу. Организаторов другое место не устроило, и они вообще отказались проводить демонстрацию. Несмотря на это, днем на Музейной площади начал собираться народ с плакатами, призывающими не допустить возвращения премьер-министра к власти. К ним подтянулись и люди, недовольные действиями правительства по борьбе с пандемией коронавируса и сомневающиеся в безопасности вакцины. Многие из них не соблюдали дистанцию в 1,5 метра и были без масок.

Запрет городских властей на проведение мероприятия и неоднократные требования полиции разойтись не возымели должного эффекта на часть собравшихся, в результате правоохранительным органам пришлось применять силу и пустить в ход водометы. Около 115 человек были задержаны. Большая часть из них была обвинена в отказе подчиняться указаниям блюстителей порядка и выпущена на свободу в тот же день после составления протокола о совершении административного правонарушения. Семь человек были задержаны за насилие в отношении сотрудников полиции, им предъявлены более серьезные обвинения.

Как отметили городские власти, среди протестующих выделялась группа из примерно 200–250 человек, явно настроенная на конфронтацию и забросавшая полицию камнями. Некоторые из них имели при себе бойцовские перчатки и холодное оружие.