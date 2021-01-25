Конор против Хабиба. Закрыта ли история противостояния?

Поражение Конора Макгрегора от американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, по сути, поставило крест на возможности ирландца провести реванш против все еще действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Что-то экстраординарное и интересное со стороны Макгрегора и Порье могло заставить Нурмагомедова задуматься о возобновлении спортивной карьеры. Но, по словам президента UFC Дэйны Уайта, шансы на возвращение россиянина на данный момент очень низкие.

На эту тему Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора на турнире UFC

"Хабиб сказал мне: "Дэйна, будь честен с самим собой — мой уровень сильно выше, чем у этих парней. Я победил всех их". Теперь я даже не знаю, что он скажет. Посмотрим", — рассказал Дэйна Уайт. Что будет дальше? Единственными понятными претендентами на потенциальный бой с Нурмагомедовым являются новобранец UFC Майкл Чендлер и легенда ММА Жорж Сен-Пьер. Однако Чендлер пока только начинает свой путь в организации, и заинтересовать россиянина ему будет сложно. А Сен-Пьер, судя по всему, возвращаться не собирается. Ему 39 лет, он занимается йогой и, как говорят, перестал держать необходимую для боев диету и не проводит специальных тренировок. К тому же в этом возрасте и в этой комфортной жизни мало кому захочется вновь гонять вес и возвращаться в этот ужас подготовки. Поэтому перспектива возвращения Нурмагомедова на данный момент, похоже, приближается к нулю. Наиболее вероятный сценарий — россиянин оставит титул, и за него проведут бой Чендлер и Порье. Хотя есть вероятность, что UFC будет до последнего уговаривать российского бойца вернуться в спорт и продлит удержание чемпионского титула до самых крайних сроков. Что касается Макгрегора, то причин его поражения от Порье несколько. Первая — это боевая практика, которой у ирландца не было целый год. Он зимой прошлого года оперативно разобрался с Дональдом Серроне и, по сути, ничего не успел продемонстрировать.

На эту тему Реванша с Нурмагомедовым можно не ждать. Макгрегор нокаутом проиграл Порье на турнире UFC

Именно отсутствие практики сгубило Макгрегора во втором раунде боя против Порье, хотя первый отчетный отрезок поединка ирландец выиграл. Вторая причина — сытость. Как говорят в одной популярной фразе: "Боец всегда должен быть голодным". И дело тут не в пище, а в желании драться, в мотивации. Макгрегор, по сути, уже давно является больше бизнесменом, чем бойцом. Допускаю, что бои интересуют его гораздо меньше, чем пару лет назад. Думаю, что и готовиться он может уже с нежеланием и без особого энтузиазма. Можно просто вспомнить, каким был Макгрегор еще в 2018 году. Постоянно провоцировал соперника, держал его под психологическим прессом и делал большую часть работы еще до боя. Так были сломлены многие, кроме разве что Нурмагомедова. Сейчас Макгрегор больше похож на сытого миллионера, которому, по сути, можно уже не выступать. Он улыбается сопернику, жмет ему руку, говорит уважительные фразы. Разве это былой Конор?

На эту тему Камил Гаджиев считает, что Макгрегор давно потерял интерес к боям в UFC