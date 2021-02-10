Расстрел в Новочеркасске и жизнеописание свиньи: фильмы российских режиссеров на "Оскаре"

Во вторник американская киноакадемия объявила короткий список претендентов на "Оскар" в девяти категориях. В номинацию "Лучший международный фильм" вошла российская картина "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, а в категорию "Лучший полнометражный документальный фильм" — "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского. Правда, последний был создан совместными силами США и Норвегии, так что Россию на "Оскаре" представлять не будет.

Обоим режиссерам не впервой участвовать в оскаровской гонке: в прошлом году "Акварель" Косаковского вошла в шорт-лист премии, но не в заключительный список номинантов. То же самое произошло и с "Раем" Кончаловского в 2017 году. Оглашение претендентов на кинопремию в этом году пройдет 15 марта, а сама церемония состоится 25 апреля. Черно-белый документальный проект Косаковского впервые показали зрителям на Берлинале в прошлом году. Режиссер запечатлевает портреты обитателей фермы: нескольких петухов с курами, коров и главной героини — свиньи Гунды с ее новорожденными поросятами. На протяжении полутора часов камера следует за животными, которые занимаются своими повседневными делами. Косаковский работает в своем излюбленном стиле кинопримитивизма: в картине нет музыки или диалогов (точнее, они есть, но мы их не понимаем), а нарратив полностью сосредоточен на Гунде.

Описание Кадр из фильма "Гунда" © Egil Haskjold Larsen/Sant & Usant

Режиссер в простых словах рассказывает об обыденной жестокости и персонализирует ее, ставя зрителя перед моральным выбором. Не зря одним из генеральных продюсеров фильма стал известный борец за права животных Хоакин Феникс. Также фильм не раз упоминал другой популярный веган и активист Moby. "Дорогие товарищи!", в свою очередь, показали на Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года, где картина получила спецприз жюри. Также на Международном кинофестивале в Чикаго Кончаловскому вручили приз как лучшему режиссеру. Фильм обращается к трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году. На главном городском заводе произошла забастовка рабочих против повышения цен. Протестующих жестоко разогнали, погибших похоронили в безымянных могилах, зачинщиков расстреляли, а все события тех дней засекретили. Впрочем, Кончаловский снял фильм не столько об очередной печальной странице истории, сколько о кризисе веры, даже если эта вера не имеет к Богу никакого отношения.

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Работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) в квартире своего любовника и по совместительству начальника Логинова (Владислав Комаров) рассуждает о повышении цен на продукты, возмущенно обвиняя в этом новую хрущевскую власть, и собирается в магазин. В продуктовом она деловито пробирается через толпу в подсобку, где продавщица Валя подобострастно отдает ей нужные продукты и бутылку зарубежного ликера в придачу. Но как только Валя заикается о слухах про повышение цен, Люда возмущенно ее одергивает, мол, негоже так говорить про родную советскую власть. Хотя у нее дома царят еще более революционные настроения: ее отец (Сергей Эрлиш) даже не пытается притворяться, что ему по вкусу коммунистический режим, а дочка Светка говорит о том, что рабочие собираются протестовать и она пойдет с ними. Вскоре Люду вызывают на срочное совещание на завод — рабочие действительно устроили забастовку, а местный партком не вызывает у них ни страха, ни уважения. В итоге в город приезжает высокое начальство из Москвы, и на общем заседании Людмила вдруг не выдерживает и высказывает свою категоричную позицию: всех этих маргиналов на улицах нужно жестко наказать, нечего с ними церемониться.

Описание Кадр из фильма "Дорогие товарищи!" © Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Конечно, нет лучшего способа проверить убеждения человека, чем сделать его непосредственным участником событий, придать им личный оттенок, — взгляды принципиальной Люды резко меняются, когда она понимает, что ее дочь участвовала в протестах. Тогда работнице парткома приходится прочувствовать все механизмы железной советской машины на себе. Внутренний конфликт героини Высоцкой похож на протагонистов ранних фильмов Ларисы Шепитько, которая начала снимать как раз в начале шестидесятых. И в дебютном "Зное", и последующих "Крыльях" ее персонажи, образцовые коммунисты, привыкшие жить от приказа до приказа, не могут найти себя в новой системе координат, в эпоху развенчания культа личности. Так и кризис Людмилы Кончаловский описывает весьма прямолинейно: "Раньше все было понятно — кто враг, а кто свой".

Кончаловский снимает в черно-белом цвете в старомодном разрешении классического Голливуда, как бы напоминая, что произошедшее уже давно находится в архивах. "Дорогие товарищи!" похож на путешествие по учебнику истории, где черные буквы на белой бумаге обретают объем и человеческую форму

Камера чаще всего отстранена от происходящего, и стиль оператора Андрея Найденова сух и реалистичен. В фильме нет саундтрека, подобно "Роме" Альфонсо Куарона, где режиссер также занимает позицию стороннего наблюдателя. Однако Кончаловский не отстраняется до конца — его голос прорывается через очевидные метафоры и простые художественные приемы: кровавый разгон демонстрации мы видим только через широкое окно парикмахерской, где прячется Людмила. Нам практически не слышны крики и выстрелы — только духоподъемная песня по радио. На партсобрании, где преобразившейся Людмиле, уже не столько партийной работнице, сколько свидетельнице расстрелов и неутешной матери, нужно произнести речь, призывающую к расправе над всеми неверными, она от ужаса и стыда закрывается в тесной туалетной кабинке. Ее отвращение находит отражение в обстановке советской уборной.

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Занять позицию наблюдателя мешает режиссеру и специфика материала. Все-таки фильм ориентируется прежде всего на международную аудиторию, поэтому задача Кончаловского — создать универсальное художественное произведение с необходимой российской перчинкой. Неспроста премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале, где Кончаловский получил уже привычного для себя "Серебряного льва" (всего у него их четыре). Поэтому герои в кадре говорят иногда о каких-то очевидных вещах и практически декламируют проблематику фильма: "Во что еще верить, как не в коммунизм?" — восклицает растерянная Людмила. Хотя если учесть, что у режиссера нет веры и в российского зрителя, особенно в молодежь, на родине исторические справки, приводимые в фильме, тоже не помешают. Тем более что, по словам Кончаловского, о трагических событиях не столь давнего прошлого уже не помнят даже в самом Новочеркасске.

Описание Кадр из фильма "Дорогие товарищи!" © Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского