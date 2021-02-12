Символ достатка и гостеприимства: что нового и необычного приготовить из ананасов

Хоть ананасы и продаются круглый год, сезон у них — зимой. В это время есть больше шансов, что тропический фрукт не ехал к нам абсолютно зеленым или долгое время не лежал на складе. А значит, витаминов и минералов в нем будет максимально возможное количество. Самое главное — правильно выбрать ананас. Первым делом я оцениваю цвет. Он должен быть глубокого желтого или рыжеватого цвета с небольшим количеством зеленого. На ощупь — не каменно-твердый, но и не сильно мягкий. Затем слушаю запах. У спелого ананаса всегда есть аромат. Если отдает сыростью или на нижней части ананаса я вижу плесень — такой фрукт никогда не беру. И, наконец, самый главный показатель зрелости, который еще не разу меня не подводил, — раскидистая верхушка султан. Вернее, легко ли она двигается из стороны в сторону. Если да — смело берите ананас. Если нет, то фрукт неспелый и полезных веществ в нем будет мало. Индейская шишка Ананас родом из Южной Америки. Дикое растение появилось в долине реки Параны и ее притока Парагвай, что между Южной Бразилией и Парагваем. Фрукт культивировали майя и ацтеки, а к XIV веку он стал одним из основных продуктов коренных американцев.

В 1493 году Христофор Колумб достиг берегов Гваделупы и первым из европейцев познакомился с ананасом. Путешественник привез диковинное растение обратно в Испанию и назвал его "индейской шишкой". Правда, всерьез выращивать экзотический фрукт в Европе начали только в середине XVII века. Голландский экономист и бизнесмен Питер де ла Кур соорудил теплицу недалеко от города Лейден и посадил в ней ананас. В 1719 году растение завезли из Нидерландов в Англию, а чуть позже — во Францию. В 1733-м королю Луи XV подарили ананас, выращенный в Версале. Культивировать тропический фрукт могли только богатые: теплица с нужным климатом, работники и оборудование влетали в копеечку. Поэтому ананас изначально ассоциировался с достатком. Английские аристократы даже соперничали между собой в его выращивании. Сначала ананас не ели, а ставили на стол для хвастовства — и так до тех пор, пока он не портился. А в архитектуре фрукт символизирует гостеприимство. В России ананас появился тоже в XVIII веке. Известно, что Екатерина II лакомилась тропическими плодами, которые выращивали в ее поместьях. А дворяне по примеру европейцев строили ананасные теплицы. Правда, фрукт подавали не просто так, как сейчас, а готовили. В доме графа Александра Строганова делали закуску — ананас в уксусе, а также тушили экзотический плод в качестве гарнира к мясу или птице. Еще одним популярным рецептом в России был… квашеный ананас. Из него получался напиток, похожий на квас. Бромелайн и помощник иммунитета В 100 граммах ананаса содержится 80% дневной нормы витамина С. Для того чтобы он усвоился, добавьте к экзотическому фрукту капельку жира. Это может быть оливковое масло, авокадо или кокосовое молоко. Витамин С укрепляет иммунитет, помогает усвоению железа и защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами. Также этот микронутриент необходим для производства коллагена, который разглаживает кожу, и нейротрансмиттеров — в том числе "гормона счастья" серотонина.

В тропическом плоде содержится почти половина дневной нормы марганца. Хоть минерал и редко бывает в дефиците, он играет важную роль: это "молекула-помощник" многих ферментов — и для метаболизма аминокислот, холестерина, глюкозы и углеводов, и для формирования костей, и для иммунного ответа. Помимо витамина С во фрукте много других антиоксидантов — флавоноидов и фенольных кислот. Причем многие из них сцеплены вместе, поэтому могут дольше выживать в неблагоприятных условиях и эффект от них более продолжительный. А еще ананас содержит бромелайн — фермент для пищеварения. Он помогает расщеплять и усваивать белок. Также бромелайн ценят за его противовоспалительные свойства. Больше всего вещества — в стебле ананаса, поэтому рекомендую не обрезать центральную жесткую часть фрукта. Салат с ананасом, диким черным рисом и мятной заправкой без масла Удачное сочетание фрукта с рисом я заприметила 13 лет назад в Таиланде. На Пхукете подавали крупу, обжаренную с яйцом, овощами, морепродуктами или куриной грудкой, прямо в половинке ананаса.

В салатах экзотический плод чаще всего сочетают с огурцами и помидорами. Мне нравится вариант с сельдереем, грецким орехом и кешью-сметаной. Или с салатом ромэн, авокадо, голубикой, красным луком и сыром фета. У этого ЗОЖ-рецепта много преимуществ. Во-первых, в нем не используется масло — заправка готовится на основе цельного авокадо. Во-вторых, в нем есть детокс-ингредиент огурец и красный болгарский перец — один из рекордсменов по содержанию витамина С. Дикий черный рис я считаю пока еще недооцененным продуктом. А ведь в нем содержатся витамины группы B, которые помогают в борьбе со стрессом, цинк для иммунитета, структурный компонент костей, зубов и ДНК фосфор, а также магний для сердца и поддержания нервной системы. Кстати, рис в этом салате легко заменяется на красную фасоль. Но в этом случае я рекомендую добавить в заправку не петрушку, а кинзу. Что нужно (на 4 порции): Очищенный ананас — 100 г

Дикий черный рис — 70 г

Огурец — 100 г

Красный болгарский перец — ¼ шт.

Красный сладкий лук (маленький) — ½ шт.

Авокадо — 1 шт.

Фильтрованная вода — 200 мл

Свежевыжатый лимонный сок — 1–2 ст. л.

Сироп топинамбура, кленовый или мед – 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 5 раскидистых веточек, только листья

Мята — 3 веточки, только листья

Морская соль — по вкусу

Семена подсолнуха — для сервировки Что делать: Отварить рис по инструкции на упаковке. Дать ему полностью остыть.

Ананас, огурец, красный перец и сладкий лук порезать кубиком стороной 5 мм.

Помыть и высушить листья петрушки и мяты.

Очистить зубчик чеснока и мелко порубить.

Почистить авокадо и удалить косточку. Порезать его крупным кубиком, положить в чашу блендера, добавить воду, лимонный сок, чеснок, сироп топинамбура, петрушку, мяту и соль и измельчить до однородной консистенции.

Соединить рис, ананас, огурец, болгарский перец и сладкий лук. Аккуратно и тщательно перемешать.

Выложить салат на тарелки и сверху полить соусом — зигзагом, чтобы смотрелось аппетитнее. Посыпать семенами подсолнуха. Можно предварительно подрумянить их на сухой сковороде. Ананасовый гриль и бургеры без булки Если вы никогда не пробовали приготовленный ананас, рекомендую начать с гриля. Конечно, лучше всего делать его на свежем воздухе, но подойдет и гаджет, и специальная сковорода. Порежьте ананас кольцами, разогрейте гриль, смажьте решетку небольшим количеством масла, которое выдерживает высокие температуры, и готовьте ломтики по 3–5 минут с каждой стороны. Еще один вариант — нарезать фрукт длинными аппетитными кусочками и насадить на шпажки. Единственное, готовиться они будут чуть дольше.

Это базовый рецепт, и к нему можно добавить различные маринады и посыпки. Например, взбейте в миске мед, свежевыжатый сок лайма, корицу и немного растительного масла и намажьте соусом ломтики ананаса с помощью кулинарной кисточки. Я часто готовлю бразильскую версию — смешиваю нерафинированный тростниковый или кокосовый сахар и корицу и посыпаю фрукт этим миксом. Ананас получается сочным, с карамельным привкусом. Кстати, если нет гриля, то можно запечь экзотический плод в духовке в жаропрочном блюде. Только обязательно накройте его крышкой или фольгой, чтобы не выпарился соус. Французский шеф-повар Раймон Блан, который прошел путь от посудомойщика до обладателя двух звезд Мишлен, запекает ананас целиком — покрывает его ванильным сиропом, а затем обваливает в сахарной пудре с цедрой лайма, лимона и апельсина. Кольца ананаса на гриле я добавляю в сэндвичи и роллы и даже заменяю ими булку в бургерах. Можно подать их с шариком мороженого, предложить как самостоятельную закуску (тут все дело в маринаде и специях) или же порубить в салат или соус: например, мексиканскую сальсу — со сладким красным луком, красным болгарским перцем, кинзой, лаймовым соком и острым халапеньо по желанию. Крем-суп из зеленого горошка с ананасом Удивительно, но с ананасом можно готовить даже супы. В Таиланде это национальный гаенг сом — кислый карри. Он бывает рыбный, с морепродуктами или овощной. Самые популярные ингредиенты: капуста — обычная, цветная или китайская, морковь, белый редис и спаржа. Еще один азиатский вариант — суп с ананасами, курицей и кокосовым молоком.

Мне нравится и холодный испанский гаспачо с добавлением этого фрукта. В качестве базы я использую не томаты, а огурец или авокадо. Этот суп — яркий, быстрый и необычный. В нем и сладость зеленого горошка, ананаса и кокосового молока, и кислинка белого вина, и копченый привкус от тандема кумина и паприки. Что нужно (на 2 большие порции): Замороженный зеленый горошек — 400 г

Сельдерей — 1 стебель

Ананас очищенный — 100 г

Репчатый лук (маленький) — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Молотый кумин — 1 ч. л.

Сладкая паприка — ½ ч. л.

Белое вино — 2 ст. л.

Нежирное кокосовое молоко — 200 мл

Фильтрованная вода — 200 мл

Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.

Острый красный перец (опционально) — 1 щепотка

Морская соль — по вкусу Что делать: Очистить лук и чеснок. Лук порезать средним кубиком, а чеснок — мелким.

Порезать сельдерей и ананас средним кубиком.

Добавить в разогретую на среднем огне кастрюлю оливковое масло, добавить лук, посолить и тушить 5–7 минут, периодически помешивая.

Добавить чеснок и тушить около 30 секунд до появления приятного аромата.

Добавить сельдерей и ананас и готовить 5 минут.

Добавить зеленый горошек и тушить 5 минут.

Влить кокосовое молоко и воду, добавить кумин, паприку и белое вино. Довести суп до кипения и варить 5 минут.

Блендировать погружным блендером или в чаше стационарного и подавать в боулах, посыпав красным жгучим перцем. Хамонадо, макерони и стог сена В горячих блюдах ананас чаще всего сочетают с мясом и птицей. Например, на Филиппинах на Рождество подают хамонадо — обжаренную на сковороде свинину (реже курицу или говядину), которую на ночь оставили мариноваться в соусе из ананасового сока и кусочков фрукта, нерафинированного коричневого сахара, соевого соуса и специй. На гарнир идет белый рис. Здесь же готовят ананасовую курицу — в кокосовом молоке, с кусочками тропического фрукта, моркови, картофеля и болгарского перца, а также луком и чесноком. На Гаваях делают блюдо под названием "стог сена". Это рис с различными топпингами. Обычно это курица, куриная подливка, ананас, томаты, хрустящая китайская лапша, сыр и сельдерей. Но, конечно, больше всего из фрукта готовят сладкие блюда. Я люблю добавлять его в утренний йогурт, особенно кокосовый, зеленый смузи или овсянку с грецким орехом, имбирем, лаймовым соком и кленовым сиропом. Иногда тушу с бананом и коричневым сахаром — это и самостоятельный десерт, и топпинг для выпечки или мороженого.

Максим Коллард — шеф-повар бельгийского ресторана La Table de Maxime с двумя звездами Мишлен — готовит из ананаса парфе и подает его с мороженым из спаржи и французским тостом с лимонно-кунжутной меренгой. А британский шеф Саймон Халстоун, у которого одна заветная звездочка, делает фрукт су-вид. Сначала он режет ананас аппетитными прямоугольниками и кладет их на противень, затем варит карамель из сахара и глюкозы и заливает ею кусочки экзотического плода. Когда фрукт полностью остынет, Халстоун кладет его в пакет, добавляет карамель, красный перец и бадьян, закрывает вакууматором и готовит в воде при температуре 65°С в течение часа. Мне очень нравится, как подает ананас Надя Сантини, которая принесла итальянскому ресторану Dal Pescatore три звезды Мишлен. Шеф-повар режет его тонко-тонко — получаются как будто кусочки пасты, которые она сворачивает в трубочки. Она так и называет их — "макерони". На дно тарелки Сантини добавляет ягодный кули — соус из малины и сахарной пудры. Затем ставит в него ананасовые трубочки и заполняет их взбитыми сливками и миксом из фруктов — груши, абрикоса, киви и яблока. А сверху украшает сочной клубникой, посыпает сахарной пудрой и добавляет листики мяты. Ананасовая шарлотка без яиц и белого сахара Не стоит забывать и о консервированных ананасах — с ними получается шикарная шарлотка. В этом рецепте используются более полезные ингредиенты, чем в классической. Половину белой муки я заменяю на цельнозерновую полбяную, рафинированное подсолнечное масло — на оливковое extra virgin, а белый сахар — на коричневый тростниковый или кокосовый, если вы хотите сильный карамельный привкус. Также в тесте я использую много пряностей — ваниль, корицу, апельсиновую цедру и ром по желанию.