Отсрочка по ТО: как правительство поздравило автолюбителей с весной

Нынешний март должен был стать важнейшим для миллионов российских автомобилистов: с 1-го числа вступили в силу поправки, принципиально ужесточающие правила проведения техосмотра. Они и вступили, но… не для всех. Для владельцев собственных автомобилей действие диагностических карт, необходимых для покупки полиса ОСАГО, с 1 марта продлено на семь месяцев. То есть, в переводе "на русский", до осени техосмотр можно не проходить. А некоторым — и до весны будущего года. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он так обосновал необходимость отсрочки вступления в силу новых правил ТО: могут возникнуть "разного рода накладки" и очереди, а это недопустимо в условиях распространения COVID. Но к 1 октября, пообещал премьер, система точно должна заработать "без сбоев", для граждан "не должно быть никаких неудобств". Понятное дело, автомобильное сообщество восприняло эту новость с ликованием. А операторы системы техосмотра предупреждают о катастрофических последствиях — если на пунктах ТО семь месяцев не будет клиентов, отрасль не выживет и осенью техосмотр пройти будет просто негде.

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Так почему же пришлось уже во второй раз переносить сроки начала реформы, к чему власти и бизнес вроде бы готовились уже несколько лет? ТО взамен ТО Современная система проведения регулярного техосмотра всех автомобилей зародилась в СССР в 70-х годах прошлого века, когда в стране стартовала массовая автомобилизация. Заработали "Автоваз", ЗАЗ, наращивал производство завод "Москвич". Ежегодно автопарк личных авто вырастал на 500–600 тыс. штук. А вот система регулярного техобслуживания для легковых машин частных владельцев в стране отсутствовала. В принципе, у "Жигулей" и "Москвичей" не было даже регламентированных процедур и графика прохождения ТО. И что очень важно, для большинства автовладельцев нормальный сервис машины на редких станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА) был просто недоступен. Помните советский фильм "Инспектор ГАИ"? Директор СТОА там — царь и бог, перед которым открыты все двери, и ему ничего не стоит понизить в должности честного сотрудника милиции. Да что там — иметь в друзьях мастера на автосервисе для обычного гражданина было превеликим счастьем. Но не всем везло, поэтому советские водители, как правило, "обслуживали" свои автомобили собственными силами — в гараже или где придется. В 1974 году государство обязало всех владельцев личных автомобилей проходить техосмотр на специальных станциях. Ведь, по мнению больших начальников, государственный техосмотр был единственным способом проконтролировать техническое состояние машины. Правда, как он по факту проходился — это отдельная история... И хотя за прошедшие десятилетия визит на станцию техобслуживания стал обычной рутиной, а большинство автомобилистов регулярно обслуживает свои машины по регламенту, техосмотр в "советском" виде просуществовал до 2011 года.

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Многочисленные опросы, которые проводились уже в начале нашего века, показали, что 70–80% автомобилистов заветный талончик ТО просто покупали. Чтобы не стоять в очередях и избежать бессмысленных и бесконечных придирок (сам знаю, проходил). Чтобы прекратить эту практику, при президенте Дмитрии Медведеве провели большую реформу — процедуру передали частным станциям ТО под контролем Российского союза автостраховщиков и упростили требования. Очереди исчезли, но большинство автомобилистов, согласно опросам, все так же предпочитают диагностическую карту просто купить. Почему — как мне кажется, чиновники даже не задумываются. А зря. Для автовладельцев, которые и так следят за состоянием своих авто, проходят все положенные регламентные работы, осмотр является лишь дополнительным налогом и напрасной тратой времени. А те, кто ездит на убитых развалюхах, нормальный осмотр пройти все равно не могут. Вместо анализа несколько лет назад в правительстве надумали провести очередную "карательную" реформу ТО, дабы навсегда исключить даже гипотетическую возможность покупки диагностической карты без предоставления автомобиля на проверку. Проекты разрабатывались почему-то в Минэкономразвития, а Государственная дума неожиданно быстро приняла поправки к закону о ТО, КоАП и в УК, которые должны были вступить в силу еще в мае прошлого года. Но случился режим самоизоляции (кроме того, по слухам, не были готовы многочисленные подзаконные акты), поэтому реформу перенесли на март 2021 года. С тех пор в МВД и Минтрансе разработали несколько необходимых документов. Для борьбы с покупными диагностическими картами на пунктах ТО процесс должен будет фиксироваться камерами (в начале и конце осмотра) с обязательным точным геопозиционированием. Электронные диагностические карты (иных и не будет) действительны лишь при наличии усиленной квалифицированной подписи сотрудника сервиса. В случае нарушений ГИБДД сможет аннулировать документ. Нарушителей — как "продавцов", так и "покупателей" карт — ждут кары, вплоть до уголовного наказания. Есть другие нововведения и требования, тоже весьма жесткие. Впрочем, сама процедура техосмотра не претерпела особых изменений.

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Не готовы, все Хотя руководители всех уровней уверяли, что к реформе все готово, примерно с начала февраля в СМИ стали появляться публикации о том, как реально будет проходить новая процедура техосмотра. И практически по каждой возникали те или иные вопросы, на которые ответов не было. Полностью ли готова к работе по-новому информационная система ЕАИС ТО? Смогут ли системы геопозиционирования точно указать координаты машины, чтобы уложиться в жесткие требования? И самое главное: готовы ли к работе по новым правилам пункты и станции ТО? Увы, информация, которая просочилась в печать, порадовать не могла. В середине февраля, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), только около 40% операторов (из числящихся 5,5 тыс.) ответили, что они готовы работать по новым правилам. По половине постов ТО информации вообще не было; кто-то, возможно, вовсе не пережил полугодовой вынужденный простой 2020 года. Все "выжившие" единогласно заявили, что не смогут работать по существующим расценкам. Тут история такая: региональные власти устанавливают предельные тарифы по методике Федеральной службы по тарифам 2012 года. Эта служба была ликвидирована еще в 2015 году, а формула для тарифов признана устаревшей. Цены давно не соответствуют сегодняшним реалиям — например, в республиках Северного Кавказа ТО стоит 300 рублей, в Подмосковье — 800, в Хабаровске — 1000. В среднем тариф составляет 500 рублей, что не позволяет окупить работу сотрудников, закупку оборудования и аренду помещения, особенно в крупных городах. Летом прошлого года в ФАС пообещали разработать актуализованную методику, но пока этого не сделали. И сроков не называют. Выходит, что за такие деньги даже "оставшиеся в живых" пункты ТО работать не очень-то готовы? Руководители РСА выступили с предложением "временно разрешить" оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт из-за потенциальной нехватки пунктов ТО "для удовлетворения спроса". Но в правительстве России, похоже, решили поступить куда более радикально.

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Дело в том, что за остававшееся время до вступления в силу закона, многочисленных постановлений, ведомственных приказов реформу отменить или перенести нельзя — для этого надо соблюсти определенный ритуал. Для начала провести такое решение через Государственную думу и Совет Федерации. А это сделать непросто и, обычно, небыстро. Поэтому, как и в прошлом году, решили просто, через распоряжение правительства (№275), продлить действие уже существующих диагностических карт в среднем на полгода или семь месяцев. То есть если ваша карта заканчивается 2 марта 2021 года, то она считается действующей до 2 октября. А если ее срок подходит 29 сентября — то она будет "работать" вплоть до 29 марта 2022 года. Отмечу, что на тех автовладельцев, кому предстоит пройти техосмотр впервые, эта отсрочка не распространяется. К примеру, если машине в марте только исполняется четыре года, значит, на нее вообще не было действующей диагностической карты. Именно владельцы таких авто первыми испытают на себе реформу техосмотра в действии. Предполагается, что с 1 марта получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. Также по-новому будет проводиться техосмотр автобусов, такси, некоторых видов коммерческой техники. Куда идем?

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Заявление премьера и опубликованное через три дня распоряжение правительства стали шоком для операторов техосмотра. И даже, говорят, для некоторых чиновников, готовивших нововведения в этой области. Руководители многих станций и постов техосмотра уверены, что последствия такого решения могут быть катастрофическими. Ведь отрасль, где работали несколько десятков тысяч специалистов, с большим трудом пережила последствия полугодового карантина. Те, кто выжил, готовились к работе по новым правилам, закупали новое оборудование и программное обеспечение, нанимали и готовили экспертов, оформляли электронные подписи. Никто пока не посчитал вложенные деньги, но в любом случае счет шел на десятки миллиардов рублей. Получится ли окупить эти вложения, если в течение ближайшего года вместо запланированного потока легковых машин, а это примерно 20–25 млн, на пункты приедут 1–2 млн в лучшем случае? Плюс миллион грузовиков и автобусов тоже особой погоды не сделают. Стоит ожидать, что значительная часть операторов обанкротится и уйдет с рынка. А кто и где будет тогда проводить техосмотр по новым правилам с 1 октября? Кроме того, по-прежнему нерешенным остается вопрос тарифов за проведение ТО. Если ФАС к осени не представит новые расчеты — по старым расценкам кто-то согласится работать? Резкое же повышение цен вызовет взрыв недовольства рядовых автомобилистов. Словом, как ни крути, с реформой ТО что-то надо делать. То ли снова откладывать ее введение на новый срок, то ли снова переписывать. На этот раз — кардинально. Сейчас, когда все автопроизводители устанавливают для своей продукции регламенты техобслуживания, а большинство автовладельцев эти регламенты соблюдают, было бы логично выдавать свидетельство о прохождении техосмотра по результатам планового техобслуживания. Поехал на регулярное обслуживание и заодно получил диагностическую карту. Это, кстати, стало бы дополнительным стимулом для перехода автовладельцев от разных "гаражных сервисов" к современным СТО, которые имеют соответствующую лицензию (то есть выполняют необходимые стандарты).

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