"Госпожа Жасмин" Асад — мягкая сила сирийского режима

К президентской чете в Дамаске снова приковано внимание аудитории социальных сетей и СМИ. В разгар подготовки к выборам главы Сирийской Арабской Республики, которые должны состояться в середине мая, канцелярия президента неожиданно сообщила, что у Башара Асада и его жены Асмы выявлен коронавирус. В заявлении отмечалось, что, несмотря на положительные результаты ПЦР-тестирования, супруги "находятся в хорошем, стабильном состоянии" и будут продолжать выполнять свои обязанности в обычном режиме в период домашнего карантина.

Беспокойство вызвало в первую очередь самочувствие Асмы, которая менее двух лет назад успешно поборола онкологическое заболевание. 27 января 2019 года врачи в военном госпитале Дамаска провели операцию супруге президента по удалению злокачественной опухоли молочной железы. Сотни тысяч подписчиков в Facebook и Instagram с облегчением вздохнули 17 марта, узнав, что Башар и Асма Асад "идут на поправку". Круг забот Президентская чета, пережившая со своим народом военный конфликт, весьма популярна в Сирии, особенно у молодого поколения, которое стремится к модернизации страны. Амбиции молодежи всячески поощряет сама Асма Асад — ведет активную деятельность в социальных сетях, размещает видеоролики и интервью на актуальные темы, касающиеся интересов сирийских граждан. Супруга часто встречается с юными талантами, проводит олимпиады, помогает молодым ученым устроиться на научную стажировку за рубеж. Кроме того, Асма Асад проявляет заботу о семьях и детях погибших на войне бойцов сирийской армии. Вместе с мужем она курирует программу "Пострадавшим за Родину", которая нацелена на скорейшую реабилитацию инвалидов войны и их возвращение к общественно-полезному труду. Создание в сжатые сроки протезно-реабилитационных центров позволило сделать реконструктивные хирургические операции сотням военнослужащих.

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В последние месяцы из-за ужесточения экономической блокады у Асмы Асад появилось новое направление работы. Перебои с поставками бензина и мазута, начавшиеся с середины прошлого года, колебание обменного курса сирийского фунта, рост цен на продовольственные товары — все это вызвало ухудшение жизненных условий. Недовольство граждан вылилось в соцсети, под огонь критики попали правительственные чиновники, в том числе люди из окружения президента. В этой непростой ситуации Асме Асад пришлось проявить немало усилий, чтобы смягчить удар. По свидетельству новостного портала "Ан-Нашра", супруга главы государства смело направилась на встречи с женщинами и матерями в районы, которые были не так давно освобождены сирийскими войсками от бандформирований. Она посетила южные окраины Дамаска, провинцию Дераа, а также Алеппо на севере Сирии, где на каждом шагу попадаются следы войны. По словам активистки женского движения Моны Ганем, внимание и чуткость супруги сирийского президента по отношению к рядовым гражданам и ее обаяние позволили ей снискать имидж заботливой хозяйки, пекущейся о собственном народе. "В социальных сетях Асму Асад стали звать "госпожа Жасмин", в чем проявилось трогательное отношение сирийцев к первой леди и благодарность за сочувствие простому народу, — отметила Ганем. — Супруга президента вселяет в сердца людей надежду на лучшее, несмотря на очень тяжелое положение, в котором сейчас находится страна". Портреты на улицах Оптимистический настрой Асмы Асад и ее усилия по укреплению авторитета сирийского государства вызвали яростную ответную реакцию противников режима, ожидающих, что экономические санкции США и Запада вот-вот заставят Дамаск пойти на политические уступки и в буквальном смысле встать на колени. Саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала 19 декабря прошлого года, что сирийская первая леди стала играть все более заметную роль в экономических делах. Интерес к ним у жены президента, впрочем, вполне закономерен, учитывая полученное образование. 45-летняя Асма Асад окончила Королевский колледж в Лондоне и работала до замужества экономическим аналитиком в Deutsche Bank и в инвестиционном подразделении J. P. Morgan.

По информации саудовского издания, Асма Асад помогла президенту Сирии одержать верх в его походе против коррумпированной элиты. 31 октября 2019 года Асад заявил, что "все, кто растратил государственные средства, должны вернуть присвоенные деньги, прежде чем начнется судебное преследование". Среди таковых оказался кузен сирийского лидера Рами Махлуф, который владел компанией Syriatel — крупнейшим оператором мобильной связи в Сирии (70% рынка). 50-летний Махлуф попал в список предпринимателей, которым правительство предъявило обвинение в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов в период войны. Ранее он был советником президента Сирии и содействовал проведению либеральных экономических реформ после прихода Башара Асада к власти в 2000 году. Помимо Syriatel, Махлуф владел компаниями, занимающимися добычей нефти и строительным бизнесом. 28 мая прошлого года сирийский бизнесмен пошел на примирительный шаг с властями, отказавшись от большей части своих акций в банках и страховых фирмах в пользу благотворительных фондов "Аль-Бустан" и "Рамак". Эти структуры были созданы им в период вооруженного конфликта для поддержки формирований ополченцев, сражавшихся на стороне сирийской армии. Теперь эти фонды контролирует Асма Асад и использует их для помощи малоимущим слоям населения. Примечательно, что появление портретов супруги сирийского лидера на улицах Дамаска и других городов кое-кто в кругах зарубежной оппозиции воспринял как возможность выдвижения "госпожи Жасмин" на будущих президентских выборах в качестве "компромиссной фигуры". В качестве основного довода высказывалось то обстоятельство, что Асма Асад принадлежит к суннитской семье аль-Ахрас, в отличие от мужа, который является выходцем из общины алавитов (религиозного меньшинства). Политолог Нидаль Саби, однако, считает подобные предположения "больным воображением". Тем не менее он отмечает, что мать Башара Асада — Аниса Махлюф — обладала большим влиянием при его отце Хафезе Асаде, хотя оставалась в тени, в отличие от Асмы. Санкции Запада В европейских столицах не любят вспоминать о том, что супруга президента Сирии была признана французским журналом Elle самой изящной первой леди планеты в 2008 году. Тогда Асма Асад опередила в симпатиях Карлу Бруни-Саркози, которой досталось второе место на пьедестале, а также не успевшую еще официально войти в роль первой леди Соединенных Штатов Мишель Обаму. В феврале 2011 года в журнале Vogue вышла статья об Асме Асад, в которой она была названа "самой свежей и притягательной из первых леди". Через месяц в Сирии начались антиправительственные волнения, и модные критики на Западе быстро забыли о том, как они восторгались элегантностью супруги сирийского президента.

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