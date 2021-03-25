С уменьшением зарплаты. Власти Германии выбрали математика для реформирования финнадзора

До недавнего времени о Марке Брэнсоне в Германии знали разве что специалисты по финансовым рынкам, о нем не было и статьи в интернет-энциклопедии Wikipedia. Все изменилось после того, как в минувший понедельник Минфин страны объявил о том, что именно этот человек, имеющий подданство Великобритании и гражданство Швейцарии, возглавит Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin). Это то самое ведомство, которое попало под огонь критики из-за разгоревшегося в июне прошлого года скандала вокруг компании — поставщика финансовых услуг Wirecard.

Описание Марк Брэнсон © REUTERS/Ruben Sprich

Нового главу для BaFin "нашел" министр финансов и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. По мнению наблюдателей, это важная промежуточная победа для него за несколько месяцев до выборов в Бундестаг (намечены на 26 сентября). Брэнсон должен возглавить ведомство до 1 августа, в среду его кандидатуру одобрило правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель. "Реформа финансового надзора сейчас обрела лицо. С Марком Брэнсоном руководство BaFin будет наилучшим образом укомплектовано, — заявил Шольц. — Вместе с ним мы усилим финансовый надзор в Германии… Важно иметь доверие к финансовой площадке Германия, и при этом BaFin является центральным фактором его формирования", — отметил министр. Скандал вокруг Wirecard Инцидент, связанный с Wirecard, стал самой крупной финансовой аферой в ФРГ за послевоенное время. Возбуждено дело по подозрению в фальсификации финбаланса, мошенничестве, рыночных манипуляциях и отмывании денег. По итогам аудита выяснилось, что на счетах Wirecard отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Деятельность компании проверял BaFin. Но ни эксперты ведомства, ни специалисты аудиторской фирмы EY не заметили предполагаемые многолетние махинации в Wirecard. В настоящее время прокуратура Мюнхена, которая ведет расследование, исходит из того, что в результате мошенничества финансовый ущерб составляет даже не €1,9 млрд, которые так и не нашлись на счетах компании, но более чем €3 млрд.

На эту тему Что известно о деле о коррупции в отношении Николя Саркози

Инцидент нанес серьезный репутационный удар и выявил потребность в реорганизации надзорного ведомства и повышении его эффективности. В конце января BaFin решило именно из-за его последствий сменить руководителя. В отставку тогда ушел Феликс Хуфельд, руководивший управлением последние шесть лет. Согласно публикациям СМИ, еще до того, как скандал стал достоянием общественности, в курсе возможных махинаций могли быть сотрудники Минфина ФРГ и ведомства канцлера. В результате покинул пост и глава Wirecard Маркус Браун. Бывший член совета директоров Ян Марсалек уехал из Германии и скрывается от следствия — он объявлен в международный розыск. BaFin — невольный помощник мошенников В последние годы постоянно появлялась информация о том, что с финансовыми отчетами Wirecard "дело нечисто". Прежде всего, о различных несоответствиях писала британская Financial Times (FT). Однако, вероятно, вместо того, чтобы досконально изучить информацию о рыночных махинациях и проверить деятельность предполагаемых мошенников в руководстве компании, BaFin предприняло действия против тех, кто, собственно говоря, преследовал цель раскрыть скандал. Ведомство в начале 2019 года запретило спекулировать на падении курса акций Wirecard, обосновав решение тем, что это подрывает доверие к германскому рынку. Создалось впечатление, что регулятор защищает компанию от спекулянтов за рубежом. В то же время прокуратура Мюнхена тогда завела дело в отношении журналиста FT, публиковавшего материалы о Wirecard, в связи "с нарушением закона о торговле ценными бумагами". Британская газета напечатала несколько статей о мошенничестве и отмывании денег через сингапурское представительство платежной системы, после чего акции компании обрушились. В самой же фирме отрицали какие-либо нарушения. BaFin критикуют не только за скандал вокруг Wirecard. В марте этого года было объявлено о банкротстве частного германского банка Greensill Bank AG. BaFin подало заявление в прокуратуру, подозревая, что речь может идти о фальсификации баланса, как и в случае с Wirecard.

На эту тему Блаттер считает, что комитет по этике ФИФА утратил независимость

Эксперты, однако, отмечают, что и здесь реакция управления финансового надзора была запоздалой — оно действовало слишком медленно и мягко, а между тем финансовый ущерб может составлять около €3 млрд. Причем прежде всего его понесли некоторые германские коммуны и города. Например, только власти города Монхайм-ам-Райн (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) перевели на счета в банке €38 млн. Stupid German Money ("глупые немецкие деньги") — так называют некоторые немецкие комментаторы ситуацию, когда муниципалитеты в погоне за высокими процентами вкладывают деньги в сомнительные институты. Брэнсон и реформы 52-летний Марк Брэнсон получил математическое образование, а с 2010 года работает в швейцарском ведомстве по финансовому контролю FINMA, с 2014 года является его руководителем. До этого — с 1997 по 2009 год — он работал в швейцарском финансовом холдинге UBS. Конечно, новая работа потребует от него переезда из Швейцарии в Бонн. Уточняется, что зарабатывать на новой должности он будет меньше, нежели в FINMA (порядка $590 тыс.), однако, став главой одного из самых мощных финансовых ведомств ЕС, безусловно, будет пользоваться большим влиянием. Местные наблюдатели считают, что преимуществом Брэнсона станет то, что он по сути является человеком "со стороны" и до сих пор не был замечен в "заигрывании" с политиками. "Он знает банки изнутри, стартует не с нуля, а может начать с хода", — полагает бывший глава финансового надзора Федерального банка (Бундесбанка) Андреас Домбрет. По его мнению, у Брэнсона широкие связи в финансовом мире. Олаф Шольц заявил, что намерен кардинально реформировать BaFin и превратить его в аналог Комиссии по ценным бумагам и биржам США. А главу в будущем предполагается наделить большими полномочиями и возможностями. В его непосредственном распоряжении будет находиться новая рабочая группа по контролю над финансовой деятельностью компаний, а BaFin получит право проводить опрос участников рынка, обыскивать здания и конфисковывать в случае необходимости документы, как прокуратура.

На эту тему Новая политическая реальность Бразилии. Экс-президент Лула да Силва реабилитирован