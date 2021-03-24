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Мировой футбол

Блаттер считает, что комитет по этике ФИФА утратил независимость

В среду комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет 8 месяцев
Йозеф Блаттер EPA/ENNIO LEANZA
Описание
Йозеф Блаттер
© EPA/ENNIO LEANZA

ТАСС, 24 марта. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер считает, что комитет по этике организации не был абсолютно независим, вынося решение о его повторном отстранении. Комментарий Блаттера приводит агентство Reuters.

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В среду комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет 8 месяцев. Также они должны выплатить по 1 млн швейцарских франков в качестве штрафа. Блаттеру и Вальке инкриминировались, в частности, незаконная выплата премиальных руководителям федерации, махинации с трудовыми договорами, оплата частных судебных издержек Вальке за счет ФИФА.

"Это болезненный и непонятный подзатыльник. Комитет по этике сейчас не имеет ничего общего с независимостью. Это скорее продолжение руки президента ФИФА, орган, творящий "параллельное правосудие", - заявил Блаттер.

Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Ранее швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Новое отстранение вступит в силу в октябре 2021 года.

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