Блаттер считает, что комитет по этике ФИФА утратил независимость

ТАСС, 24 марта. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер считает, что комитет по этике организации не был абсолютно независим, вынося решение о его повторном отстранении. Комментарий Блаттера приводит агентство Reuters.

Йозеф Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев

В среду комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет 8 месяцев. Также они должны выплатить по 1 млн швейцарских франков в качестве штрафа. Блаттеру и Вальке инкриминировались, в частности, незаконная выплата премиальных руководителям федерации, махинации с трудовыми договорами, оплата частных судебных издержек Вальке за счет ФИФА.

"Это болезненный и непонятный подзатыльник. Комитет по этике сейчас не имеет ничего общего с независимостью. Это скорее продолжение руки президента ФИФА, орган, творящий "параллельное правосудие", - заявил Блаттер.

Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Ранее швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Новое отстранение вступит в силу в октябре 2021 года.