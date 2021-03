Граница без замка? Администрация Байдена столкнулась с первым серьезным кризисом

Все это было воспринято теми, кто тоже мечтает перебраться из стран Латинской Америки в США, будто бы их ждут с распростертыми объятиями. Вовремя объяснить, что это совсем не так, администрация Байдена не сумела, хотя и тратила на объявления в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре сотни тысяч долларов. Даже продемократическая The Washington Post упрекнула ее в том, что она "снесла барьеры" на пути нелегальной иммиграции. А либеральный журнал The Atlantic предостерег от повторения ошибок Трампа, который "отменял все предыдущие распоряжения только потому, что под ними стояла подпись Обамы".

Президент столичного Института миграционной политики Эндрю Сели считает, что речь идет о продолжительном и многослойном кризисе, который касается самых разных аспектов иммиграционной системы США. The Atlantic сравнивает его с русской матрешкой — "проблема скрывается внутри большей проблемы, которая находится внутри еще большей проблемы". В их числе — получение статуса беженца, эффективность работы судов, воссоединение разделенных семей, предоставление временных рабочих виз, оказание экономической помощи Мексике, Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в целях ликвидации нищеты и преступности.

Помочь с их решением призван тот самый законопроект об американском гражданстве (U.S. Citizenship Act of 2021), который был внесен в Конгресс демократами. Как отметила газета The New York Times, документ предусматривает "самые масштабные изменения в иммиграционном законодательстве за последние 30 лет". Однако добиться его принятия будет сложно — республиканцы выступают против либеральной иммиграционной реформы, заявляя, что она поставит под угрозу национальную безопасность.

Тем временем Соединенные Штаты рискуют лишиться имиджа "нации иммигрантов", которым они всегда гордились. По словам Сели, уроженцы других стран составляют сейчас 13,6% населения США, и по этому показателю их уже опередили Канада, Австралия, Германия, Швеция, Швейцария.

Недавний опрос, проведенный социологической службой YouGov по заказу телекомпании CBS, показал, что 62% американцев положительно относятся к тому, как Байден справляется с обязанностями президента. При этом 67% одобряют его подход к борьбе с пандемией, 60% — к вопросам экономики и лишь 52% — к проблемам миграции. Наверное, такое положение можно изменить. Но для этого Байден должен будет сделать то, что не сделал Обама, а Харрис — то, что в свое время не сумел сделать сам Байден.