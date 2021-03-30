Граница без замка? Администрация Байдена столкнулась с первым серьезным кризисом

Американцы невесело шутят: президент Джо Байден отменил введенное его предшественником Дональдом Трампом чрезвычайное положение на границе с Мексикой только для того, чтобы создать там новое ЧП. На южных рубежах США, где задержаны около 15 тыс. детей и подростков, нелегально пробравшихся туда из Латинской Америки без сопровождения взрослых, действительно создалась критическая ситуация. Демократы окрестили ее "вызовом". Республиканцы утверждают, что администрация Байдена столкнулась с кризисом. Как бы то ни было, на прошлой неделе тема иммиграции стала одной из главных во время первой на посту президента пресс-конференции Байдена. Он поручил заняться этой проблемой вице-президенту Камале Харрис. В этом есть немалый политический риск и для Харрис, и для всех демократов — в случае неудачи их шансы на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году и на президентских выборах в 2024-м могут быть серьезно подорваны. В свое время Байден сам курировал решение миграционных вопросов в администрации Барака Обамы, и надо сказать, что справился с этой задачей далеко не лучшим образом. Вот и сейчас новый наплыв нелегальных иммигрантов не сулит ему ничего хорошего. Детям до 18 Американские газеты, журналы, теле- и радиоканалы заполнены в эти дни достаточно тяжелыми репортажами из приграничных районов. Корреспондент ABC, прежде чем задать Байдену вопрос в Белом доме, рассказала о разговоре с девятилетним мальчиком из Гондураса, который самостоятельно добрался до США, проделав часть пути пешком. Как и многие его сверстники, он был отправлен родителями за тысячи километров от своего дома искать лучшей жизни в Соединенных Штатах. Около 80% таких малолетних нелегалов имеют в США каких-то родственников — как правило, тоже из числа вчерашних иммигрантов. Прием беженцев в Соединенных Штатах сейчас приостановлен на основании правила, введенного Трампом в целях борьбы с пандемией коронавируса. Байден сохранил это положение в силе, но из гуманных соображений отменил его действие для несовершеннолетних, пересекающих границу без сопровождения взрослых. "Мы не допустим, чтобы добравшийся до границы ребенок умер от голода, оставшись на другой стороне", — заявил президент.

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По закону после задержания такие дети могут находиться в спецприемниках Службы таможенного и пограничного контроля не более 72 часов. Затем их должны направить в центры временного содержания Министерства здравоохранения и социальных служб, чтобы в последующем передать родственникам или в приемные семьи. Однако власти не справляются с миграционной волной: сроки не соблюдаются, мест не хватает, а бытовые условия, мягко говоря, оставляют желать лучшего. В пограничных спецприемниках сейчас насчитывается около 5 тыс. детей, а в приютах Минздрава — более 10 тыс. Под эти нужды приспосабливают уже местные гостиницы, Конгресс-центр в Далласе и даже свободные казармы на двух военных базах в Техасе. Тем временем существенное число взрослых нелегальных иммигрантов выпроваживают из страны. "Все они должны вернуться обратно, — заявил Байден. — Единственные, кому мы не позволим остаться без помощи на другой стороне [пограничной реки] Рио-Гранде, это дети". В феврале на границе с Мексикой были задержаны свыше 100 тыс. человек — на 28% больше, чем в январе. Ожидается, что в марте поток нелегальных иммигрантов увеличится. По словам министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, в этом году он может стать самым большим за последние 20 лет. Кто виноват? Администрация Байдена считает, что нынешняя волна нелегальной иммиграции — это следствие стратегии Трампа, в том числе его указа, известного под названием "Оставайтесь в Мексике", который не позволил многим латиноамериканцам обрести статус беженцев. Более миллиона человек пытаются получить сейчас политическое убежище в США и ожидают судебных решений по своим делам. Байден отменил указ Трампа, а также чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе, дававшее возможность строить там защитную стену, расходуя на нее средства из бюджета Пентагона. Кроме того, демократы внесли в Конгресс законопроект, определяющий порядок предоставления американского гражданства нелегальным иммигрантам, которые оказались в стране до 1 января 2021 года. Одновременно Министерство внутренней безопасности заявило, что выступает за сохранение программы Dreamers ("Мечтатели") в помощь латиноамериканцам, привезенным в США еще детьми, выросшим и учившимся в этой стране, но до сих пор не получившим вида на жительство.

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Все это было воспринято теми, кто тоже мечтает перебраться из стран Латинской Америки в США, будто бы их ждут с распростертыми объятиями. Вовремя объяснить, что это совсем не так, администрация Байдена не сумела, хотя и тратила на объявления в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре сотни тысяч долларов. Даже продемократическая The Washington Post упрекнула ее в том, что она "снесла барьеры" на пути нелегальной иммиграции. А либеральный журнал The Atlantic предостерег от повторения ошибок Трампа, который "отменял все предыдущие распоряжения только потому, что под ними стояла подпись Обамы". Многие демократы открыто признают, что новый подход к проблеме иммиграции оказался не совсем удачным. "Нет никаких сомнений в том, что стратегия Дональда Трампа была антигуманной, жестокой и чуждой американцам. Но то, что мы делаем сейчас, тоже неправильно", — заявил конгрессмен от штата Техас Висенте Гонсалес. Что касается республиканцев, то, с одной стороны, они утверждают, что администрация Байдена "выписала приглашения в США для иммигрантов со всего мира", а с другой, обвиняют ее в жестоком обращении с несовершеннолетними. Сенатор Марко Рубио (от штата Флорида) написал в Twitter, что нынешние власти "сажают детей в клетки". В свою очередь, консервативный телеведущий Fox News Такер Карлсон заподозрил демократов в том, что они хотят "импортировать в страну как можно больше новых граждан, чтобы заменить тех, кто им не подчиняется и не голосовал за них", на выборах. Американская матрешка Иммиграционные волны накатывали на южную границу США и раньше — подобное случалось в 2019 году при Трампе и в 2014-м при Обаме. "Уже третья американская администрация не может справиться с этим кризисом, поэтому проблема в Вашингтоне", — сказал в разговоре с Politico Magazine Джим Дарлинг, мэр небольшого техасского городка Макаллен, через который за последние годы прошли тысячи беженцев. По его мнению, остановить их могут только изменения в законах и помощь странам Центральной Америки, а "этого как раз не происходит".

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