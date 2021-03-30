Граница без замка? Администрация Байдена столкнулась с первым серьезным кризисом

Американцы невесело шутят: президент Джо Байден отменил введенное его предшественником Дональдом Трампом чрезвычайное положение на границе с Мексикой только для того, чтобы создать там новое ЧП. На южных рубежах США, где задержаны около 15 тыс. детей и подростков, нелегально пробравшихся туда из Латинской Америки без сопровождения взрослых, действительно создалась критическая ситуация. Демократы окрестили ее "вызовом". Республиканцы утверждают, что администрация Байдена столкнулась с кризисом.
Как бы то ни было, на прошлой неделе тема иммиграции стала одной из главных во время первой на посту президента пресс-конференции Байдена. Он поручил заняться этой проблемой вице-президенту Камале Харрис. В этом есть немалый политический риск и для Харрис, и для всех демократов — в случае неудачи их шансы на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году и на президентских выборах в 2024-м могут быть серьезно подорваны. В свое время Байден сам курировал решение миграционных вопросов в администрации Барака Обамы, и надо сказать, что справился с этой задачей далеко не лучшим образом. Вот и сейчас новый наплыв нелегальных иммигрантов не сулит ему ничего хорошего.
Детям до 18
Американские газеты, журналы, теле- и радиоканалы заполнены в эти дни достаточно тяжелыми репортажами из приграничных районов. Корреспондент ABC, прежде чем задать Байдену вопрос в Белом доме, рассказала о разговоре с девятилетним мальчиком из Гондураса, который самостоятельно добрался до США, проделав часть пути пешком. Как и многие его сверстники, он был отправлен родителями за тысячи километров от своего дома искать лучшей жизни в Соединенных Штатах. Около 80% таких малолетних нелегалов имеют в США каких-то родственников — как правило, тоже из числа вчерашних иммигрантов.
Прием беженцев в Соединенных Штатах сейчас приостановлен на основании правила, введенного Трампом в целях борьбы с пандемией коронавируса. Байден сохранил это положение в силе, но из гуманных соображений отменил его действие для несовершеннолетних, пересекающих границу без сопровождения взрослых. "Мы не допустим, чтобы добравшийся до границы ребенок умер от голода, оставшись на другой стороне", — заявил президент.
По закону после задержания такие дети могут находиться в спецприемниках Службы таможенного и пограничного контроля не более 72 часов. Затем их должны направить в центры временного содержания Министерства здравоохранения и социальных служб, чтобы в последующем передать родственникам или в приемные семьи. Однако власти не справляются с миграционной волной: сроки не соблюдаются, мест не хватает, а бытовые условия, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
В пограничных спецприемниках сейчас насчитывается около 5 тыс. детей, а в приютах Минздрава — более 10 тыс. Под эти нужды приспосабливают уже местные гостиницы, Конгресс-центр в Далласе и даже свободные казармы на двух военных базах в Техасе.
Тем временем существенное число взрослых нелегальных иммигрантов выпроваживают из страны. "Все они должны вернуться обратно, — заявил Байден. — Единственные, кому мы не позволим остаться без помощи на другой стороне [пограничной реки] Рио-Гранде, это дети".
В феврале на границе с Мексикой были задержаны свыше 100 тыс. человек — на 28% больше, чем в январе. Ожидается, что в марте поток нелегальных иммигрантов увеличится. По словам министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, в этом году он может стать самым большим за последние 20 лет.
Кто виноват?
Администрация Байдена считает, что нынешняя волна нелегальной иммиграции — это следствие стратегии Трампа, в том числе его указа, известного под названием "Оставайтесь в Мексике", который не позволил многим латиноамериканцам обрести статус беженцев. Более миллиона человек пытаются получить сейчас политическое убежище в США и ожидают судебных решений по своим делам.
Байден отменил указ Трампа, а также чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе, дававшее возможность строить там защитную стену, расходуя на нее средства из бюджета Пентагона. Кроме того, демократы внесли в Конгресс законопроект, определяющий порядок предоставления американского гражданства нелегальным иммигрантам, которые оказались в стране до 1 января 2021 года. Одновременно Министерство внутренней безопасности заявило, что выступает за сохранение программы Dreamers ("Мечтатели") в помощь латиноамериканцам, привезенным в США еще детьми, выросшим и учившимся в этой стране, но до сих пор не получившим вида на жительство.
Все это было воспринято теми, кто тоже мечтает перебраться из стран Латинской Америки в США, будто бы их ждут с распростертыми объятиями. Вовремя объяснить, что это совсем не так, администрация Байдена не сумела, хотя и тратила на объявления в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре сотни тысяч долларов. Даже продемократическая The Washington Post упрекнула ее в том, что она "снесла барьеры" на пути нелегальной иммиграции. А либеральный журнал The Atlantic предостерег от повторения ошибок Трампа, который "отменял все предыдущие распоряжения только потому, что под ними стояла подпись Обамы".
Многие демократы открыто признают, что новый подход к проблеме иммиграции оказался не совсем удачным. "Нет никаких сомнений в том, что стратегия Дональда Трампа была антигуманной, жестокой и чуждой американцам. Но то, что мы делаем сейчас, тоже неправильно", — заявил конгрессмен от штата Техас Висенте Гонсалес.
Что касается республиканцев, то, с одной стороны, они утверждают, что администрация Байдена "выписала приглашения в США для иммигрантов со всего мира", а с другой, обвиняют ее в жестоком обращении с несовершеннолетними. Сенатор Марко Рубио (от штата Флорида) написал в Twitter, что нынешние власти "сажают детей в клетки". В свою очередь, консервативный телеведущий Fox News Такер Карлсон заподозрил демократов в том, что они хотят "импортировать в страну как можно больше новых граждан, чтобы заменить тех, кто им не подчиняется и не голосовал за них", на выборах.
Американская матрешка
Иммиграционные волны накатывали на южную границу США и раньше — подобное случалось в 2019 году при Трампе и в 2014-м при Обаме. "Уже третья американская администрация не может справиться с этим кризисом, поэтому проблема в Вашингтоне", — сказал в разговоре с Politico Magazine Джим Дарлинг, мэр небольшого техасского городка Макаллен, через который за последние годы прошли тысячи беженцев. По его мнению, остановить их могут только изменения в законах и помощь странам Центральной Америки, а "этого как раз не происходит".
Президент столичного Института миграционной политики Эндрю Сели считает, что речь идет о продолжительном и многослойном кризисе, который касается самых разных аспектов иммиграционной системы США. The Atlantic сравнивает его с русской матрешкой — "проблема скрывается внутри большей проблемы, которая находится внутри еще большей проблемы". В их числе — получение статуса беженца, эффективность работы судов, воссоединение разделенных семей, предоставление временных рабочих виз, оказание экономической помощи Мексике, Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в целях ликвидации нищеты и преступности.
Помочь с их решением призван тот самый законопроект об американском гражданстве (U.S. Citizenship Act of 2021), который был внесен в Конгресс демократами. Как отметила газета The New York Times, документ предусматривает "самые масштабные изменения в иммиграционном законодательстве за последние 30 лет". Однако добиться его принятия будет сложно — республиканцы выступают против либеральной иммиграционной реформы, заявляя, что она поставит под угрозу национальную безопасность.
Тем временем Соединенные Штаты рискуют лишиться имиджа "нации иммигрантов", которым они всегда гордились. По словам Сели, уроженцы других стран составляют сейчас 13,6% населения США, и по этому показателю их уже опередили Канада, Австралия, Германия, Швеция, Швейцария.
Недавний опрос, проведенный социологической службой YouGov по заказу телекомпании CBS, показал, что 62% американцев положительно относятся к тому, как Байден справляется с обязанностями президента. При этом 67% одобряют его подход к борьбе с пандемией, 60% — к вопросам экономики и лишь 52% — к проблемам миграции. Наверное, такое положение можно изменить. Но для этого Байден должен будет сделать то, что не сделал Обама, а Харрис — то, что в свое время не сумел сделать сам Байден.