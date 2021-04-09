Миссия невыполнима: посланник ЕС не смог примирить власть и оппозицию в Грузии

В Грузии уже пятый месяц длится политический кризис — оппозиция требует новых парламентских выборов, власть эти требования категорически отвергает. Попытки Евросоюза примирить оппонентов закончились провалом. Все это происходит на фоне дальнейшего ухудшения социально-экономических показателей и вероятного разрастания эпидемии коронавируса.
По старым лекалам
Внутриполитический кризис в Грузии развивается по привычной схеме, которая уже не раз наблюдалась и в этой закавказской республике, и в других странах на постсоветском пространстве. Осенью прошлого года в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Причем победила третий раз подряд, установив тем самым своеобразный рекорд — никакой другой политсиле не удавалось совершить подобное за все годы современной грузинской истории.
Реванш, на который рассчитывала бывшая партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", не состоялся. И тогда оппозиционеры прибегли к испытанной тактике: отказались признавать итоги голосования, обвинив конкурентов в их фальсификации, призвали бойкотировать заседания парламента и потребовали проведения новых выборов.
Ситуация усугубилась в конце февраля, когда полиция штурмом взяла офис "Единого национального движения" и задержала его председателя Нику Мелию, нарушившего условия освобождения под залог по делу о попытке силового проникновения в парламент в июне 2019 года. После ареста Мелии его сторонники установили у здания парламента два десятка палаток и постоянно митингуют, добиваясь его освобождения. Попутно продолжают звучать требования о проведении досрочных парламентских выборов.
В общем, картина, как уже говорилось, вполне знакомая и даже привычная. Именно по такой схеме развивались, например, события на Украине, известные под названием "оранжевая революция", или "первый Майдан". Тогда, как считается, под давлением со стороны ЕС и США был — вопреки всем нормам — организован третий тур выборов, победу в котором одержал не Виктор Янукович, считавшийся пророссийским кандидатом, а его оппонент Виктор Ющенко, устраивавший Запад.
Однако в случае с Грузией имеется одно но — результаты прошлогодних парламентских выборов были признаны и ОБСЕ, и Евросоюзом, и Соединенными Штатами. Следовательно, выступить теперь за их отмену, поддержав тем самым требования оппозиции, Запад не может. Но и мириться с ситуацией, которая портит имидж "младодемократической" Грузии, ходившей до сих пор в прилежных учениках Запада, ему тоже невыгодно. Вот и пришлось вмешаться, чтобы попытаться призвать отбившегося от рук ученика к порядку.
Коса на камень
Видимо, выполнение задачи примирения противоборствующих сторон поручили личному представителю главы Евросовета Кристиану Даниэльсону. Этот дипломат, пользующийся репутацией опытного переговорщика, ранее неоднократно выполнял щекотливые миссии в странах постсоветского пространства, когда нужно было так или иначе воздействовать на их руководство. В качестве гендиректора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению он объяснял властям Украины, Молдавии, Азербайджана, Армении, какие реформы они должны осуществлять, если хотят получать финансовую и прочую поддержку со стороны ЕС и даже, может быть, иметь перспективу когда-нибудь влиться в "европейскую семью".
Обычно его миссии считались успешными, но в этот раз что-то пошло не так. Даниэльсон прибыл в Тбилиси в начале марта, провел там неделю, пытаясь усадить власть и оппозицию за стол переговоров и подтолкнуть их к компромиссу. Однако уехал ни с чем, но обещал вернуться.
Его второму приезду предшествовала дополнительная артподготовка, призванная напомнить грузинским политикам, что стоит на кону. "Неспособность правящей партии и оппозиции достичь соглашения поставит под угрозу евроатлантические устремления Грузии", — заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
А евродепутат Андрюс Кубилюс, в прошлом дважды возглавлявший правительство Литвы, запустил пробный шар, предложив подключить к переговорам ушедшего из политики Бидзину Иванишвили, основателя партии "Грузинская мечта", и осужденного на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чьи последователи как раз и добиваются назначения новых парламентских выборов.
Это предложение, разумеется, грузинские власти с негодованием отвергли, а вот к предостережениям из Вашингтона и Брюсселя не могли не прислушаться. Накануне нового приезда Даниэльсона они заявили о готовности договариваться и искать компромисс. При этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили решительно исключил любую возможность организации досрочных парламентских выборов, напомнив, что итоги осеннего голосования были признаны за рубежом.
В конце марта брюссельский спецпосланник привез в Тбилиси текст соглашения, в который были включены "необходимые меры по проведению системных реформ для того, чтобы выросло доверие общества к избирательному процессу и правосудию".
Увы, и вторая попытка подтолкнуть оппонентов к компромиссу окончилась безрезультатно. "К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", — констатировал Даниэльсон по итогам трехдневного пребывания в Тбилиси. Вслед за этим провал посреднической миссии признали и в Брюсселе. "Теперь ЕС возьмет паузу и обдумает свои дальнейшие действия", — заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набилла Массрали. Она добавила, что "основная ответственность по запуску диалога лежит на руководстве Грузии и лидерах оппозиции".
Иными словами, в Брюсселе предпочли умыть руки и посоветовать: разбирайтесь, мол, сами.
Реформы, но не выборы
После фиаско Брюссель словно решил перейти к угрозам. Группа депутатов Европарламента, заседающая в комитете по международным делам, выступила с заявлением, в котором призвала пересмотреть программу макрофинансовой помощи Грузии ($60 млн в текущем году) и другие европейские программы грузинского бюджета.
Представители грузинских властей сочли этот призыв безосновательным и одновременно заявили, что они готовы к поведению реформ, несмотря на отсутствие соглашения с оппозицией. В частности, спикер парламента Арчил Талаквадзе сообщил о намерении реализовать избирательную и судебную реформу, о которой упоминалось в проекте Даниэльсона. Фракция правящей партии в парламенте уже подготовила изменения в конституцию, которые предполагают снижение избирательного барьера с 5% до 3%, а также возможность создания парламентской фракции четырьмя депутатами вместо семи, как это было прежде.
Правда, для принятия таких изменений необходимо получить поддержку 113 депутатов. Между тем из 150 парламентариев в работе пока участвуют только 96 человек, остальные заседания в парламенте бойкотируют.
Тем не менее власти считают, что правда на их стороне, и не намерены больше вести пустые переговоры с оппозицией. "Сегодня, когда ситуация для всех ясна, мы оставляем за собой право больше не терять время на рассмотрение их [оппозиции] каприза и полностью ориентируемся на реальные проблемы, которые беспокоят наш народ и страну", — заявил премьер Гарибашвили.
А проблем действительно хватает. В прошлом году доходная часть госбюджета недополучила более 7,1 млрд лари (свыше $2 млрд), из-за чего бюджетный дефицит составил 8,6% ВВП вместо запланированных 2,5%.
В этом году падение экономики продолжилось: в январе-феврале реальный ВВП сократился на 8,3%, а внешнеторговый оборот — на 12% по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Это падение связано с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19, которые особенно затронули такие области экономики, как перерабатывающая промышленность, строительство, транспорт, туризм и сфера услуг.
Пик эпидемии в Грузии пришелся на осень прошлого года, в январе-феврале ситуация заметно улучшилась, однако с марта начался новый рост. По оценке местного Минздрава, наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, страна находится на грани массового распространения коронавируса. На сегодняшний день по общему количеству инфицированных (286,4 тыс. человек) Грузия занимает 50-е место в мире, опережая соседние Азербайджан и Армению. На 100 тыс. жителей в Грузии приходится 7,2 тыс. заразившихся и 97 умерших, тогда как в Азербайджане эти показатели составляют соответственно 2,7 тыс. и 37, а в Армении — 6,7 тыс. и 123.
Из-за неблагополучной экономической и эпидемической ситуации рейтинг правящей партии упал с 31% в декабре до 23% в феврале. И это, конечно, еще одно объяснение того, почему власти выступают категорически против досрочных парламентских выборов и заявляют о намерении не вести бесплодные переговоры с оппозицией, а сосредоточиться на насущных проблемах.
Разумеется, финансовая поддержка со стороны Евросоюза будет иметь для них важное значение, но едва ли Брюссель от такой поддержки откажется. На отсутствие формального соглашения с оппозицией там, скорее всего, предпочтут просто закрыть глаза. К тому же ценность подобных договоренностей известна — достаточно вспомнить, чем буквально на следующий день после подписания обернулось заключенное при самом непосредственном участии представителей ЕС соглашение между президентом Украины Януковичем и майданной оппозицией.