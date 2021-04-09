Миссия невыполнима: посланник ЕС не смог примирить власть и оппозицию в Грузии

Андрей Низамутдинов — о том, на что готов пойти Евросоюз, чтобы сохранить влияние в республике

В Грузии уже пятый месяц длится политический кризис — оппозиция требует новых парламентских выборов, власть эти требования категорически отвергает. Попытки Евросоюза примирить оппонентов закончились провалом. Все это происходит на фоне дальнейшего ухудшения социально-экономических показателей и вероятного разрастания эпидемии коронавируса. По старым лекалам Внутриполитический кризис в Грузии развивается по привычной схеме, которая уже не раз наблюдалась и в этой закавказской республике, и в других странах на постсоветском пространстве. Осенью прошлого года в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Причем победила третий раз подряд, установив тем самым своеобразный рекорд — никакой другой политсиле не удавалось совершить подобное за все годы современной грузинской истории. Реванш, на который рассчитывала бывшая партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", не состоялся. И тогда оппозиционеры прибегли к испытанной тактике: отказались признавать итоги голосования, обвинив конкурентов в их фальсификации, призвали бойкотировать заседания парламента и потребовали проведения новых выборов. Ситуация усугубилась в конце февраля, когда полиция штурмом взяла офис "Единого национального движения" и задержала его председателя Нику Мелию, нарушившего условия освобождения под залог по делу о попытке силового проникновения в парламент в июне 2019 года. После ареста Мелии его сторонники установили у здания парламента два десятка палаток и постоянно митингуют, добиваясь его освобождения. Попутно продолжают звучать требования о проведении досрочных парламентских выборов.

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В общем, картина, как уже говорилось, вполне знакомая и даже привычная. Именно по такой схеме развивались, например, события на Украине, известные под названием "оранжевая революция", или "первый Майдан". Тогда, как считается, под давлением со стороны ЕС и США был — вопреки всем нормам — организован третий тур выборов, победу в котором одержал не Виктор Янукович, считавшийся пророссийским кандидатом, а его оппонент Виктор Ющенко, устраивавший Запад. Однако в случае с Грузией имеется одно но — результаты прошлогодних парламентских выборов были признаны и ОБСЕ, и Евросоюзом, и Соединенными Штатами. Следовательно, выступить теперь за их отмену, поддержав тем самым требования оппозиции, Запад не может. Но и мириться с ситуацией, которая портит имидж "младодемократической" Грузии, ходившей до сих пор в прилежных учениках Запада, ему тоже невыгодно. Вот и пришлось вмешаться, чтобы попытаться призвать отбившегося от рук ученика к порядку. Коса на камень Видимо, выполнение задачи примирения противоборствующих сторон поручили личному представителю главы Евросовета Кристиану Даниэльсону. Этот дипломат, пользующийся репутацией опытного переговорщика, ранее неоднократно выполнял щекотливые миссии в странах постсоветского пространства, когда нужно было так или иначе воздействовать на их руководство. В качестве гендиректора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению он объяснял властям Украины, Молдавии, Азербайджана, Армении, какие реформы они должны осуществлять, если хотят получать финансовую и прочую поддержку со стороны ЕС и даже, может быть, иметь перспективу когда-нибудь влиться в "европейскую семью". Обычно его миссии считались успешными, но в этот раз что-то пошло не так. Даниэльсон прибыл в Тбилиси в начале марта, провел там неделю, пытаясь усадить власть и оппозицию за стол переговоров и подтолкнуть их к компромиссу. Однако уехал ни с чем, но обещал вернуться. Его второму приезду предшествовала дополнительная артподготовка, призванная напомнить грузинским политикам, что стоит на кону. "Неспособность правящей партии и оппозиции достичь соглашения поставит под угрозу евроатлантические устремления Грузии", — заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. А евродепутат Андрюс Кубилюс, в прошлом дважды возглавлявший правительство Литвы, запустил пробный шар, предложив подключить к переговорам ушедшего из политики Бидзину Иванишвили, основателя партии "Грузинская мечта", и осужденного на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чьи последователи как раз и добиваются назначения новых парламентских выборов.

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Это предложение, разумеется, грузинские власти с негодованием отвергли, а вот к предостережениям из Вашингтона и Брюсселя не могли не прислушаться. Накануне нового приезда Даниэльсона они заявили о готовности договариваться и искать компромисс. При этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили решительно исключил любую возможность организации досрочных парламентских выборов, напомнив, что итоги осеннего голосования были признаны за рубежом. В конце марта брюссельский спецпосланник привез в Тбилиси текст соглашения, в который были включены "необходимые меры по проведению системных реформ для того, чтобы выросло доверие общества к избирательному процессу и правосудию". Увы, и вторая попытка подтолкнуть оппонентов к компромиссу окончилась безрезультатно. "К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", — констатировал Даниэльсон по итогам трехдневного пребывания в Тбилиси. Вслед за этим провал посреднической миссии признали и в Брюсселе. "Теперь ЕС возьмет паузу и обдумает свои дальнейшие действия", — заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набилла Массрали. Она добавила, что "основная ответственность по запуску диалога лежит на руководстве Грузии и лидерах оппозиции". Иными словами, в Брюсселе предпочли умыть руки и посоветовать: разбирайтесь, мол, сами. Реформы, но не выборы После фиаско Брюссель словно решил перейти к угрозам. Группа депутатов Европарламента, заседающая в комитете по международным делам, выступила с заявлением, в котором призвала пересмотреть программу макрофинансовой помощи Грузии ($60 млн в текущем году) и другие европейские программы грузинского бюджета. Представители грузинских властей сочли этот призыв безосновательным и одновременно заявили, что они готовы к поведению реформ, несмотря на отсутствие соглашения с оппозицией. В частности, спикер парламента Арчил Талаквадзе сообщил о намерении реализовать избирательную и судебную реформу, о которой упоминалось в проекте Даниэльсона. Фракция правящей партии в парламенте уже подготовила изменения в конституцию, которые предполагают снижение избирательного барьера с 5% до 3%, а также возможность создания парламентской фракции четырьмя депутатами вместо семи, как это было прежде. Правда, для принятия таких изменений необходимо получить поддержку 113 депутатов. Между тем из 150 парламентариев в работе пока участвуют только 96 человек, остальные заседания в парламенте бойкотируют.

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