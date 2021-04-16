Французские тюрьмы переполнены. Как власти пытаются решить проблему

Обыски прошлым летом во французской тюрьме Сен-Мор, предназначенной для осужденных к длительному сроку, увенчались по крайней мере двумя интересными находками. По утверждению французской прессы, в одной из камер были обнаружены письма, свидетельствующие о романе заключенного с тюремной стражницей, а в другой — секретный ключ от тюремных дверей.

Эта удивительная история произошла на фоне достаточно строгой национальной системы исполнения наказаний. Франция помещает правонарушителей в тюрьму чаще, чем ее соседи. Согласно последнему обзору Совета Европы, она входит в пятерку европейских государств с наибольшей плотностью тюремного населения. В поисках альтернативы На 1 марта этого года во французских тюрьмах содержались 64 405 заключенных, тогда как, по данным пенитенциарной администрации республики (DAP), они рассчитаны в общей сложности на 60 775 человек. Еще 13 937 жителей страны находились под наблюдением полиции и должны были носить электронный браслет. Каждый месяц население 188 тюрем пополняется примерно на тысячу заключенных. Перенаселенность исправительных учреждений, считают эксперты, не имеет между тем прямого отношения ни к демографии, ни к эволюции преступности. В то время как ряд стран на протяжении последнего десятилетия стремились сократить число заключенных, Франция, если опираться на европейскую статистику, не следовала этой тенденции. Плотность тюремного населения в минувшую декаду здесь даже несколько выросла: с 103 человек на 100 тысяч в 2010 году до 105 человек в 2020 году. В это же время, например, данный показатель снизился в Германии с 88 до 76, а в Италии с 116 до 101 на 100 тысяч.

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Поиски альтернативных судебных решений пока не привели к изменению ситуации, а строительство новых изоляторов отстает от темпов заполнения уже существующих. В январе минувшего года Европейский суд по правам человека подверг Францию критике после обращений трех десятков заключенных, пожаловавшихся на условия, в которых они находятся. 32 обитателя казенных домов в Ницце, Ниме, Френе и заморских территорий Мартиники и Французской Полинезии указывали на невыносимую обстановку в переполненных камерах с матрацами на полу. Им удалось добиться от Евросуда настоятельного призыва к Парижу "предусмотреть меры по снижению избыточного населения тюрем". Рабочий контракт для заключенных С назначением главой Министерства юстиции Франции известного адвоката, энциклопедиста и оратора Эрика Дюпон-Моретти ожидания реформ выросли. И это неудивительно. В бытность адвокатом министр установил абсолютный рекорд в истории французского правосудия. Он выиграл 145 дел своих подзащитных.

Описание Глава министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти © Lafargue Raphael/ABACA via Reuters Connect

В статусе защитника глава Минюста активно выступал за улучшение условий содержания под стражей. В июне 2020 года он подписал коллективное письмо группы юристов к президенту республики с призывом сократить контингент обитателей исправительных учреждений. На министерском посту, по его словам, он намерен поступать как "министр не только тюремной администрации, но и заключенных". Дюпон-Моретти, в частности, предложил, чтобы заключенные, которые в тюрьме трудятся, получили бы "рабочий контракт". "Есть заключенные, которые впервые здесь, в тюрьме, начинают работать, — заметил министр. — И это необходимо, чтобы они порвали с преступностью". Он также объявил о создании пенитенциарного кодекса, который, по примеру гражданского или уголовного, сгруппирует все важные правила, связанные с пребыванием в заключении. Тем самым Дюпон-Моретти выполняет волю назначившего его президента. В марте 2018 года, выступая в Национальной школе пенитенциарной администрации, Эмманюэль Макрон заявил, что отношения между администрацией и заключенным, который работает в тюрьме, должны носить контрактный характер со всеми гарантиями. Как считает президент, нельзя требовать от заключенных уважения к обществу и реинтеграции, если не уважать их достоинство и права. Проект закона Теперь такое предложение включено в проект закона "О доверии к юридическим институтам". Это первый закон Дюпона-Моретти в качестве министра. Он акцентирует необходимость социальных прав для заключенных, важных для их последующей интеграции в общество. Это, в частности, касается страхования в связи с безработицей, профессиональными заболеваниями и производственным травматизмом. Министр намерен также увеличить бюджет тюремных учреждений и проводить активную кадровую политику. Кроме того, в его планах укрепить роль присяжных в рассмотрении наиболее серьезных преступлений. Теперь для осуждения в суде первой инстанции потребуются голоса не менее семи из девяти заседателей. Особо опасный Париж получил в последние годы от Европейского суда по правам человека 17 замечаний по поводу условий содержания заключенных. Последнее из них было адресовано Франции в январе этого года. Конституционный совет республики отвел парламенту срок пять месяцев для принятия законодательных инициатив с целью изменения ситуации.

В индивидуальных условиях содержатся особо опасные преступники. Министерство юстиции расходует €433 тысячи в год на охрану только одного Салаха Абдеслама, уже более двух лет находящегося в доме предварительного заключения в Флери-Мерожи (крупнейшей тюрьме не только во Франции, но и в Европе), куда он был помещен 23 июня 2018 года. Восемь тюремных стражников день и ночь стерегут террориста, находящегося к тому же под непрерывным видеонаблюдением. Салах Абдеслам — единственный уцелевший участник и предполагаемый организатор терактов в Париже осенью 2015 года, которые унесли жизни 130 человек. Изолятор, где содержится 32-летний французский исламист, сын мигрантов из Марокко, из соображений безопасности окружен пятью пустыми камерами. Процесс над ним начнется в столичном Суде присяжных 8 сентября этого года.

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