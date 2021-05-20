"Санта-Барбара" на колесах: семейные драмы и громкие взрывы в "Форсаже-9"

Когда пишешь отзыв об очередной части какой-нибудь многомиллионной франшизы, невольно ощущаешь себя Дон Кихотом, борющимся с ветряными мельницами. Что бы ты ни написал, такие фильмы в нашем новом мире бесконечных сиквелов, приквелов и спин-оффов будут по-прежнему собирать деньги, а студии продолжат их снимать. Так что сопротивляться этому движению бесполезно — огромная студийная машина продолжит работу, перемалывая в своих жерновах новые и старые сюжеты, актеров, сценаристов и каскадеров в поиске все новых способов оглушить зрителя и забрать его деньги.
"Форсаж-9" — десятая часть (если считать фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу") самой прибыльной франшизы Universal, которая была запущена 20 лет назад. За это время фильмы об обаятельных преступниках на крутых тачках превратились в настоящие шпионские детективы, где неряшливые сюжеты компенсировались масштабным экшеном. Режиссер Джастин Лин настолько удачно подхватил франшизу еще на заре с третьей частью "Тройной форсаж: Токийский дрифт", что затем снял еще три и на время удалился от дел. В девятом фильме он снова в режиссерском кресле, чтобы вернуть историю на круги своя, откуда она, к неудовольствию многих, начала отклоняться от предыдущих двух частей.
Дом (Вин Дизель) и Летти (Мишель Родригес) живут вместе с сыном в уединенном доме и не очень жалуют посетителей. Семейной идиллией они будут наслаждаться недолго — к ним приезжают старые друзья Роман Пирс (Тайриз Гибсон) и Тедж Паркер (Крис Бриджес) и показывают видео, которое успел записать Мистер Никто (Курт Рассел) перед тем, как погибнуть при крушении самолета. Отправившись на место катастрофы, команда находит некий предмет, который у них в итоге после долгой погони забирает неожиданно объявившийся младший брат Дома Джейкоб (Джон Сина). Последний после трагических событий прошлого навсегда порвал со своей семьей и стал плохим парнем, чтобы никогда больше не быть в тени брата.
"Форсаж-9" громко пропагандирует семейные ценности, несколько раз проговаривая вечные истины о том, что без семьи людям приходится худо. Но это только начало — к нескольким длинным флешбэкам в историю семьи Торетто добавляются очередные шпионские игры по обладанию суперсовременным оружием Аресом (где же Чудо-женщина? Самое забавное, что Галь Гадот здесь тоже появится, но не в роли божественной амазонки), воссоединение (и даже воскрешение) старых боевых товарищей, многочисленные погони по всей планете и даже вне ее пределов! Лин берет зрителя на износ, обрушивая на него детали, города, взрывы, трюки и персонажей из предыдущих фильмов. Например, финальная погоня проходит на улицах Тбилиси. Почему Тбилиси? Ну а почему бы и нет!
Современные боевики все больше становятся похожи на компьютерную игру, где героям нужно выполнить ряд заданий и столкнуться лицом к лицу с главным злодеем в финальной схватке, поэтому в плане сюжета здесь особо не развернешься. Даже, казалось бы, великий интеллектуал и изобретатель Кристофер Нолан в своем "Доводе" ограничился примерно такой же схемой. Потому что сюжет уже не важен, его ты подсознательно знаешь заранее, еще до похода в кинотеатр, а вот что ты сможешь "налепить" на эту незамысловатую историю — другой вопрос. Тот же Нолан инвертирует энтропию, а авторы "Форсажа-9" из фильма в фильм придумывают все более безумные и неправдоподобные трюки. Команда Дома едет через минное поле и не взрывается, летает на машинах по воздуху и в безвоздушном пространстве, переворачивает гигантские бронированные грузовики с помощью магнитов и показывает законам физики большой и задиристый кукиш.
Но самое смешное, что даже им картина не подчиняется! Законов в "Форсаже", хотя бы самых базовых, вовсе нет и, скорее всего, не будет. Остается только развести руками и смириться с наглостью создателей фильма. Тем более что они действительно вкладывают огромные ресурсы и силы в постановку каждой экшен-сцены. Например, подготовка к съемкам эпизода, где машина пробивается через здание и врезается в грузовик, заняла целых восемь месяцев, но, честно говоря, большинство трюков в фильме все равно выглядит как CGI, даже если они и были выполнены в реальности.
Логике не подчиняется и семейное положение Дома и Джейкоба, потому что в родство Вина Дизеля и Джона Сины поверить еще сложнее, чем в полет на Pontiac в космос. А драма при этом между ними разворачивается нешуточная, разумеется, в силу актерских способностей двух экшен-звезд. Персонажа Сины решили не прописывать, поэтому он там просто плохой, злой и очень серьезный, а Дизель со временем и вовсе стал напоминать гору мускулов на шарнирах. Видимо, от актера требуется такая сосредоточенность во время произнесения реплик, что не двигается не только его лицо, но и вообще все тело. Тем свежее смотрятся Брайан Маркос и Финн Коул в ролях молодых братьев, а флешбэки в 1989 год с уличными гонками, возвращающие франшизу к истокам, — увлекательнее и честнее, чем все многомиллионные погони, вместе взятые. Пара Пирс — Паркер весь фильм исполняет унизительную роль шутов, зато у женских персонажей Летти и Мии (Джордана Брюстер) наконец-то появилась возможность показать свои боевые навыки.
При этом франшиза прекрасно знает о том, что окончательно обнаглела, поэтому периодически ломает четвертую стену, чтобы иронично прокомментировать происходящее. Правда, эти комментарии никак не сказываются на действии, и, зная все свои грехи, фильм продолжает скатываться в бездну безумия и безвкусицы. Кто-то мог бы обвинить "Форсаж" в том, что он делает нас всех немного глупее, а кто-то назовет его веселым летним блокбастером. Но на чьей бы стороне вы ни оказались, франшиза все равно останется выше суждений, сожалений и законов логики, продолжая махать жерновами и разгонять ветер.