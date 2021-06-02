Когда на ушко шепчут нежно: продолжение "Тихого места"

Описание Кадр из фильма "Тихое место 2" © Централ Партнершип

Если представить, что в ближайшем будущем случится мировой апокалипсис и большая часть человечества исчезнет с лица Земли, кажется, что Голливуд все равно продолжит клепать свои франшизы. Даже если все сотрудники будут зомби или на площадке нельзя будет произносить ни звука. Каждый раз, когда какой-нибудь фильм собирает приличную кассу, студии сразу же запускают сиквел в производство. И уже даже не важно, насколько качественным получится продолжение, главное, что оно снова соберет кассу. Ведь все зрители пойдут смотреть на уже полюбившихся героев. В судьбе "Тихого места" Джона Красински чувствуется какая-то гнетущая неизбежность — небольшой по бюджету (всего $20 млн, что по голливудским меркам весьма скромно), он собрал $340 млн. Хотелось бы Paramount Pictures повторить этот успех? Несомненно. Но нужен ли миру еще один фильм, где люди что-то нервно нашептывают друг другу полтора часа? Вот это уже спорный вопрос. Режиссер и сценарист проекта Джон Красински начинает издалека — с последнего дня из жизни Земли до вторжения инопланетян. Главным образом, чтобы показать нам еще раз мужественного и бородатого Ли Эбботта в собственном исполнении, ну и мельком представить нам героя, важного для последующего сюжета. Семья Эбботтов поглощена баскетбольной игрой, где-то рядом сидит их серьезный знакомый Эмметт (Киллиан Мерфи), а небо озаряет что-то вроде метеорита. Скоро инопланетяне очистят этот маленький городок, а более чем через год Эбботты останутся без отца и мужа.

Фильм перепрыгивает в момент, на котором закончился оригинал: герои научились убивать практически неуязвимых инопланетян, их дом разорен, Ли мертв, и нужно искать новое место для приюта. Эвелин (Эмили Блант) собирает детей — Рейган (Миллисент Симмондс), Маркуса (Ноа Джуп) и их новорожденного братика — и отправляется на поиск других выживших. Поиск заканчивается быстрее, чем они рассчитывали, — на заброшенной фабрике они встречают старого знакомого Эмметта, который потерял всю свою семью и очень хочет, чтобы Эбботты убрались восвояси. Вместо этого Рейган обнаруживает радиосигнал от выживших, вычисляет их местоположение и отправляется на поиски. Обезумевшая от страха за дочь Эвелин уговаривает Эмметта пойти за Рейган и вернуть ее в семью.

Описание Кадр из фильма "Тихое место 2" © Централ Партнершип

Первая часть "Тихого места" была хоррором лишь номинально. На самом деле за оболочкой фильма ужасов скрывалась семейная драма о травме, горе, чувстве вины и неумении говорить об этом друг с другом. Эбботты вынуждены были молчать не только фигурально, но и буквально, чтобы не привлекать к себе внимание кровожадных существ. Развлекательную часть фильма значительно освежили необычные правила жизни в постапокалиптическом мире, где нужно производить как можно меньше шума

Уже давно известно, что один из самых сильных приемов в кино — это тишина. Отсутствие звука в кинотеатре, где обычно бум-бум-бум очередного блокбастера и хруст попкорна заглушают какие-либо мысли, производило на зрителей впечатляющий эффект. Однако невероятный восторг западных критиков по поводу дебюта Красински, которого большинство знало как Джима из "Офиса", мне непонятен до сих пор. "Тихое место" — это занимательный эксперимент, базирующийся на одном-единственном приеме, но никак не начало большой голливудской франшизы. Неудивительно, что во второй части фильм полностью лишается своего драматического обаяния и сводится к одной-единственной вещи — приему. Неразлучная семья Эбботтов, которой нас учили сопереживать в оригинале, распадается на части ради увлекательного сюжета. Весь второй и третий акты картины — это постоянный параллельный монтаж, запечатлевающий борьбу Эбботтов в разных местах: Эвелин отправилась в аптеку, Рейган предсказуемо уговорила Эмметта идти дальше, ну а Маркус за неимением лучшей мотивации ищет приключения на свою голову. И эта неизбежность сюжета, где герои попадают в критические ситуации, просто чтобы двигать действие вперед, совершенно лишает желания сопереживать происходящему.

Описание Кадр из фильма "Тихое место 2" © Централ Партнершип