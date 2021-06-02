Когда на ушко шепчут нежно: продолжение "Тихого места"

Если представить, что в ближайшем будущем случится мировой апокалипсис и большая часть человечества исчезнет с лица Земли, кажется, что Голливуд все равно продолжит клепать свои франшизы. Даже если все сотрудники будут зомби или на площадке нельзя будет произносить ни звука. Каждый раз, когда какой-нибудь фильм собирает приличную кассу, студии сразу же запускают сиквел в производство. И уже даже не важно, насколько качественным получится продолжение, главное, что оно снова соберет кассу. Ведь все зрители пойдут смотреть на уже полюбившихся героев. В судьбе "Тихого места" Джона Красински чувствуется какая-то гнетущая неизбежность — небольшой по бюджету (всего $20 млн, что по голливудским меркам весьма скромно), он собрал $340 млн. Хотелось бы Paramount Pictures повторить этот успех? Несомненно. Но нужен ли миру еще один фильм, где люди что-то нервно нашептывают друг другу полтора часа? Вот это уже спорный вопрос.
Режиссер и сценарист проекта Джон Красински начинает издалека — с последнего дня из жизни Земли до вторжения инопланетян. Главным образом, чтобы показать нам еще раз мужественного и бородатого Ли Эбботта в собственном исполнении, ну и мельком представить нам героя, важного для последующего сюжета. Семья Эбботтов поглощена баскетбольной игрой, где-то рядом сидит их серьезный знакомый Эмметт (Киллиан Мерфи), а небо озаряет что-то вроде метеорита. Скоро инопланетяне очистят этот маленький городок, а более чем через год Эбботты останутся без отца и мужа.
Фильм перепрыгивает в момент, на котором закончился оригинал: герои научились убивать практически неуязвимых инопланетян, их дом разорен, Ли мертв, и нужно искать новое место для приюта. Эвелин (Эмили Блант) собирает детей — Рейган (Миллисент Симмондс), Маркуса (Ноа Джуп) и их новорожденного братика — и отправляется на поиск других выживших. Поиск заканчивается быстрее, чем они рассчитывали, — на заброшенной фабрике они встречают старого знакомого Эмметта, который потерял всю свою семью и очень хочет, чтобы Эбботты убрались восвояси. Вместо этого Рейган обнаруживает радиосигнал от выживших, вычисляет их местоположение и отправляется на поиски. Обезумевшая от страха за дочь Эвелин уговаривает Эмметта пойти за Рейган и вернуть ее в семью.
Уже давно известно, что один из самых сильных приемов в кино — это тишина. Отсутствие звука в кинотеатре, где обычно бум-бум-бум очередного блокбастера и хруст попкорна заглушают какие-либо мысли, производило на зрителей впечатляющий эффект. Однако невероятный восторг западных критиков по поводу дебюта Красински, которого большинство знало как Джима из "Офиса", мне непонятен до сих пор. "Тихое место" — это занимательный эксперимент, базирующийся на одном-единственном приеме, но никак не начало большой голливудской франшизы.
Неудивительно, что во второй части фильм полностью лишается своего драматического обаяния и сводится к одной-единственной вещи — приему. Неразлучная семья Эбботтов, которой нас учили сопереживать в оригинале, распадается на части ради увлекательного сюжета. Весь второй и третий акты картины — это постоянный параллельный монтаж, запечатлевающий борьбу Эбботтов в разных местах: Эвелин отправилась в аптеку, Рейган предсказуемо уговорила Эмметта идти дальше, ну а Маркус за неимением лучшей мотивации ищет приключения на свою голову. И эта неизбежность сюжета, где герои попадают в критические ситуации, просто чтобы двигать действие вперед, совершенно лишает желания сопереживать происходящему.
Какая-то эволюция происходит у героя Эмметта, который символизирует тип человека обыкновенного: он хочет сидеть в своем бункере и не лезть в чужие дела, потому что это слишком накладно. Идеализм Рейган вдохновляет его встать с колен и осознать, что он не тварь дрожащая, а право имеет. Сами же Эбботты остаются на подпевке. Но в чем же большая мысль "Тихого места — 2"? Какую мысль пытается донести до нас режиссер? Очевидно, что частное благополучие одного человека не столь важно, как благополучие большинства, каким бы оно ни было. Более того, если в первой части Ли и Эвелин, как родители, пытались защитить своих детей, во второй — Маркус и Рейган демонстрируют, что теперь могут сами с этим справиться. Но все это проходит через фильм едва различимым пунктиром. Кажется, что Красински на самом деле особо ничего и не хочет сказать. Он просто пытается довести нас до третьей части, которую, конечно же, уже запустили в производство. Студия времени не теряет, а вот зрители, которые смотрят фильм, предназначенный только для того, чтобы представить им третью часть, может, и да. И самое обидное, что эту третью часть абсолютно не тянет посмотреть.