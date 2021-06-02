Замкнутый круг: как засуха заставляет Иран отказываться от криптовалюты

Масштабные перебои в электроснабжении прокатились по Ирану в мае этого года. Внезапные отключения, которые длились от нескольких минут до пары часов, обычно происходили в часы пик и заставали людей врасплох в самый разгар рабочего дня. Это также стало проблемой для студентов и преподавателей, поскольку конец весны в Иране — время проведения экзаменов, которые в связи с пандемией COVID-19 проходят в онлайн-режиме. Жалобы на власти, которые это допустили, зазвучали как в социальных сетях, так и в прессе. Секретарь национальной шахматной федерации Мохсен Самизаде заявил, что два иранских шахматиста не смогли пройти в следующий раунд международного онлайн-турнира из-за отключения электричества. Газета "Эбтекар" выпустила одну из своих статей с пометкой: "Этот материал вышел с опозданием, поскольку в процессе написания электричество отключалось дважды". Во всем виновата криптовалюта В целом перебои в подаче электроэнергии — это нормальное явление для Ирана в летний период. Они обычно объясняются бесконтрольным использованием кондиционеров в жаркую погоду. Однако в текущем году проблемы выглядят масштабнее, чем обычно. Власти уже сделали несколько шагов, чтобы исправить ситуацию, например, госучреждениям было объявлено о необходимости сократить потребление электричества. В конце мая Энергораспределительная компания Тегерана даже демонстративно обесточила на один день 33 государственных учреждения в столице, которые превысили новые нормы потребления.

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Но самым ярким шагом стал запрет майнинга криптовалюты. Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что эта деятельность оказывается вне закона на четыре месяца. Также власти обещали навести порядок среди подпольных производителей криптовалюты. Майнинг получил серьезный толчок в Иране после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Оказавшись в экономической изоляции, иранские власти активизировали поиск альтернативных способов обеспечения внешней торговли и дополнительных возможностей валютных поступлений. В итоге за три года Тегерану удалось серьезно продвинуться на этом направлении, и сегодня на Иран приходится около 5% мировых мощностей по майнингу биткойна, производятся и другие виды криптовалюты, включая ряд собственных. По оценкам западных и иранских изданий, один только биткойн приносит Тегерану доход в размере около $1 млрд ежегодно. На криптовалюту в Иране возлагали серьезные надежды. Так, одной из инициатив было использование этого способа оплаты для привлечения иностранных туристов. Ведь Иран отрезан от всех банковских систем, что отпугивает многих путешественников. Для решения этой проблемы появилось несколько сервисов, которые предлагали оплатить отели или внутренние билеты в Исламской Республике при помощи криптовалюты. Однако серьезного распространения инициатива не получила. В результате крипта лишь частично позволяет обходить санкции. При этом существует и обратная сторона — майнинг требует больших объемов электричества. В период перебоев электроснабжения данный факт вызывает беспокойство у части населения, и шаг по запрету в этом направлении стал логичным способом успокоить общество. Однако является ли криптовалюта главной причиной отключения света? Частные майнеры Использование электричества государственными структурами для майнинга в Иране, по разным оценкам, составляет от 300 до 600 мегаватт. В масштабах страны это незначительные цифры. Однако существуют также частные фермы криптовалюты, большая часть из которых ведет свою деятельность незаконно.

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Иран представляет благоприятную среду для майнинга. Власти страны субсидируют цены на электроэнергию — основной ресурс, необходимый для производства криптовалюты. Цена на электричество в Исламской Республике является одной из самых низких в мире. Что делает майнинг в этой стране весьма прибыльным. Когда в 2018 году государство начало всерьез заниматься криптовалютой, то в стране в этой сфере уже были заняты тысячи человек. В интернете можно было увидеть даже фотографии ферм криптовалюты, которые отдельные умельцы умудрились разместить на территории мечетей. Ведь религиозные учреждения в Иране получают электричество бесплатно. Майнинг ничем не регулировался, и это явление все-таки начало тревожить власти. В результате в 2019 году был издан закон, запрещающий незаконное производство криптовалюты. Отныне ферму нужно зарегистрировать, а электричество в этом случае придется получать по экспортным ценам. При этом власти также предложили около $1 тыс. тем, кто выдаст расположение нелегальных производств. Несмотря на рейды и угрозы тюремным сроком за незаконный майнинг, свести на нет явление не удалось. Аналитики отмечают, что в Иране сегодня сохраняется порядка нескольких тысяч нелегальных ферм криптовалюты. По словам президента страны, на незаконные фермы приходится около 2 тыс. мегаватт электричества. А по заявлениям иранских чиновников, для обеспечения своих нужд в сфере электроэнергии Ирану не хватает от 3 тыс. до 5 тыс. мегаватт. Иными словами, незаконный майнинг можно назвать одним из факторов перебоев с электроэнергией в стране. Однако нужно учитывать и то, что даже если удастся полностью закрыть все фермы криптовалюты, этого будет недостаточно для восполнения всего дефицита электропотребления. Водная проблема Проблема обеспечения электричеством, как и многие другие вызовы в Иране, носит системный характер и имеет множество причин. Одним из основных вопросов являются субсидии. Дешевая (а для многих и бесплатная) электроэнергия приводит к отсутствию стимулов для ее экономного использования. Так, например, применение кондиционеров никак не регулируется и не ограничивается, хотя именно их использование в разы увеличивает энергопотребление летом.

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Другим важным фактором является изношенная инфраструктура. Традиционным явлением в летнее время становятся взрывы трансформаторов и возгорания проводов. В текущих условиях, когда ВВП страны три года подряд снижается, у властей нет средств для полноценного обновления систем. Однако есть аспект, который вызывает особое беспокойство. Власти Ирана называют засуху ключевой проблемой, обострившей ситуацию. По словам министра энергетики Ирана Резы Ардаканияна, нынешний год грозит стать самым засушливым за последние 50 лет. Одним из основных источников электричества в Иране являются гидроэлектростанции. При этом иранские реки с каждым годом приносят все меньше воды, а в текущем году еще и фиксируется резкое снижение осадков и более ранний приход жаркой погоды. В результате на гидроэлектростанциях упали показатели вырабатываемой энергии примерно на 50%. В целом проблема водных ресурсов является одним из главных современных вызовов для Ирана. Перебои с электричеством создают лишь временные неудобства, тогда как недостаток воды может стать настоящей локальной катастрофой. Экологический звонок Начиная со второй половины ХХ века основой экономического роста Ирана был экспорт нефти. Этот факт, с одной стороны, обеспечивал прирост валютных поступлений, с другой — обусловливал уязвимость государства, зависимого от одной сферы промышленности. Тем не менее важными проблемами власти видели продовольственную и энергетическую безопасность. Еще больше опасения на этих направлениях возросли после Исламской революции, обострений отношений с США и с введением санкций, которые год от года только усиливались. Одним из следствий стало массовое строительство плотин и гидроэлектростанций. В вопросе продовольственной безопасности власти начали стимулировать развитие сельского хозяйства, стремясь выйти на самообеспечение по ключевым группам продуктов. Для этих нужд в условиях сухого климата массово строились оросительные системы и выкапывались артезианские колодцы. В наиболее засушливые районы проводились туннели для переброски воды из более благополучных с точки зрения водных ресурсов областей. Все это дало серьезные результаты и позволило нарастить производство электроэнергии и обеспечить страну основными продовольственными товарами. Однако при реализации этих инициатив экологический фактор практически не учитывался. Многие проекты создавались еще до того, как теория изменения климата стала мировой темой. Кроме того, Иран в значительной степени был отрезан от передовых технологий.

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