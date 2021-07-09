Мой капитан: почему Том Хэнкс играет только положительных персонажей

Николай Долгин — об американском актере, который за счет детской игры умело располагает к себе аудиторию

Описание Том Хэнкс © Jesse Dittmar for The Washington Post via Getty Images

9 июля Тому Хэнксу исполняется 65 лет. Каждый раз, когда кто-то произносит его имя, голливудской звезде следовало бы уже начать поправлять говорящего на манер Джека Воробья: "КАПИТАН Том Хэнкс". Актер столь часто изображает капитанов различных транспортных средств (от самолета до космического корабля), что это было бы весьма уместно. Правда, на мой взгляд, даже столь авторитетных персонажей он показывает довольно приземленными личностями. Но, возможно, в этом и есть его успех — лицедей славится ролями обычных людей, в которых зрители узнают себя. При этом в его честь назвали астероид — неплохо для человека без высшего образования?

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На пике карьеры для Хэнкса не было ничего неподвластного: он без труда переключался между романтическими, комедийными и драматическими партиями. Конечно, его тяжело представить в качестве героя боевика, выкашивающего толпы супостатов автоматными очередями, но спасти рядового Райана ему это не помешало. Во второй половине своей карьеры ему удалось переквалифицироваться на роли героических личностей, но опять же с человеческим лицом. Из комедии в драму Часто Хэнкс предстает в качестве мудрой, патриархальной и благородной фигуры, вызывающей доверие своей естественностью. Примерно такое же впечатление он производит и в жизни, несмотря на необычности вроде коллекционирования печатных машинок. Возможно, ему нравится играть представительных особ, потому что он дальний родственник 16-го президента США Авраама Линкольна. Хэнкс настолько чужд каких-либо скандалов, что его впору причислять к лику святых. Правда, в молодости он играл совсем не таких паинек. Свой путь в кино Том начинал как комик и все 1980-е годы напролет веселил публику легкомысленными фильмами. Некоторые из них даже не стеснялись пошлых острот, что тяжело соотнести с нынешней респектабельной репутацией актера. Особенно Хэнксу удавалась физическая комедия, где он на мультяшный манер отыгрывал творящиеся с ним злоключения.

Описание Кадр из фильма "Большой", 1988 год © 20th Century-Fox/Getty Images

Переломной для него стала картина "Большой" (1988), за которую он удостоился номинации на "Оскара". Академики любят отмечать претенциозные перформансы, но в этом фильме Хэнкс поразил всех своей искренностью и непосредственностью, сыграв 13-летнего мальчугана во взрослом теле. В какой-то мере картина предвосхитила современный тренд, когда инфантильные мужчины, подобно Питеру Пэну, совсем не спешат взрослеть. После этого Хэнкс превратился в по-настоящему крупную звезду и решил, что пора замахнуться на лавры серьезного драматического исполнителя. Устами младенца В какой-то мере Хэнкс обязан успехом своей карьеры детям, с которыми он играл в фильмах. Самому лучшему актер научился у них. В "Большом" малолетнюю версию главного героя воплощал юный Дэвид Москоу. Ассистент режиссера снимала на видео, как он отыгрывает не только свои сцены, но и за Тома Хэнкса. Это давало кинематографистам представление, как повел бы себя в той или иной ситуации настоящий ребенок. На основе этих записей Хэнкс и выстраивал свой образ.

Описание На съемках фильма "Форрест Гамп", 1994 год © Sunset Boulevard/Getty Images

История отчасти повторилась на съемочной площадке "Форреста Гампа" (1994). Том много времени проводил с мальчиком, изображавшим главного героя в молодости, и учился копировать его южный акцент. Результат: выигранный "Оскар". Актерский метод против лишних килограммов Другие секреты Тома не столь впечатляющи. Начинающим актерам он дает весьма незамысловатые советы: приходить вовремя, знать свой текст и тому подобное. По его словам, лицедейское ремесло окружает много шумихи и гламура, но, по сути, это такая же работа, как и любая другая. То есть для карьерного роста требуется трудолюбие, ответственное выполнение своих заданий, страсть и прочие базовые вещи.

Описание Кадр из фильма "Филадельфия", 1994 год © TriStar/Getty Images

Не раз Тому помогала добиться признания его приверженность актерскому методу. В расцвете сил он совершал подвиги в духе Кристиана Бейла — задолго до самого Бэйла. В 1992 году в "Их собственной лиге" Хэнкс набрал 13,5 кг для роли тренера женской бейсбольной команды (спасибо диете из мороженого). Год спустя он уже играл больного СПИДом безработного гея-адвоката в "Филадельфии", поэтому от десертных боков ему пришлось стремительно избавляться (стоит ли говорить, что за столь убойное комбо его наградили еще одним "Оскаром").

Описание Кадр из фильма "Изгой", 2000 год © 20th Century-Fox/Getty Images

В "Изгое" (2000) он и вовсе пустился во все тяжкие и избавился от 30 кг за четыре месяца. Также он неделями пренебрегал мытьем, чтобы достоверно перевоплотиться в человека, застрявшего на необитаемом острове. Члены съемочной команды едва ли оценили такую преданность ремеслу. В качестве финального аккорда Хэнкс поранил ногу и подцепил опасную стафилококковую инфекцию. Это, правда, он сделал уже не специально, актерский метод здесь ни при чем. Производство пришлось сворачивать на три недели, пока жизнь Тома спасали в больнице. Совсем не злодей Если Хэнкса и есть в чем упрекнуть, то это в некоторой предсказуемости в выборе ролей. Он стал настолько неотделим от положительных образов, что его трудно представить в злодейской ипостаси, а это могло бы быть интересно. Впрочем, он и прежде не слишком баловал зрителей разнообразием в этом направлении.

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