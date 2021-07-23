Веселая жизнь Вуди Харрельсона: как актер расставляет приоритеты

23 июля Вуди Харрельсону исполняется 60 лет. В начале своей карьеры он часто играл "дурачков", однако с возрастом превратился в одного из самых универсальных исполнителей. Он убедительно перевоплощается как в злодеев и психопатов, так и в представителей закона, эксцентричных простофиль и умудренных опытом наставников в блокбастерах вроде "Голодных игр" и "Хана Соло: Звездные войны. Истории" (2018). К слову, от обеих последних ролей он дважды отказывался, думая, что ему предлагают туфту, но настойчивость студий его переубедила.

Описание Вуди Харрельсон © Frazer Harrison/Getty Images

Без проблем Харрельсон тянет на себе картины и в качестве главного мужественного героя, что подтверждает "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009). Пусть он и не растворяется в своих героях, как некоторые его одержимые коллеги, но всегда наделяет их житейской убедительностью. По обе стороны закона

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В детстве Вуди мечтал стать полицейским или, на худой конец, шпионом вроде Джеймса Бонда. Правда, в 21 год его арестовали за переход улицы (и танец) в неположенном месте, а за последующий побег в наручниках еще и жестоко отдубасили. После этого очарование Харрельсона стражами порядка мигом улетучилось. Его папа наверняка бы одобрил подобную эволюцию взглядов — ведь сам он работал наемным убийцей, пока его пожизненно не посадили в тюрьму. Между прочем, отца Вуди подозревали и в участии в заговоре для убийства президента Кеннеди. Тем не менее все это не помешало Харрельсону сыграть одни из своих самых лучших и человечных ролей в "Настоящем детективе" (2014) и "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури" (2017), где он представал в образах служителей закона. В молодости Харрельсон испытывал трудности с контролированием гнева — разбивал кулаками школьные окна и часто дрался. Впрочем, впоследствии он трансформировался в парня на вечном расслабоне, который и в профессии брался за соответствующие инфантильные партии — они и по сей день ему хорошо удаются. Перед тем как попасть на экраны, Вуди много лет проработал в театре, что развило в нем навык запоминать большие массивы текста. Из телевидения в кино Харрельсона прославила роль дурковатого бармена Вуди в ситкоме "Чирс" (1982–1993), где он застрял на восемь лет, но зато успел пять раз номинироваться на "Эмми". Этот успех позволил ему проложить путь с малых экранов в большое кино, хотя в те времена это было сделать куда сложнее, чем сейчас, так как сериалы еще не могли похвастаться своим нынешним престижем. Показать себя с новой стороны Харрельсону помогли "Прирожденные убийцы" (1994) по сценарию Квентина Тарантино, от которого автор, впрочем, открестился из-за правок режиссера Оливера Стоуна. Вуди показал свою опасную сторону, убедительно перевоплотившись в отмороженного серийного убийцу. В СМИ отмечалось, что постановщик дал ему роль, поскольку уловил от него флюиды "белого отребья". Кстати, сам Харрельсон считает, что публика восприняла фильм неверно. Криминальную драму многие критиковали за эстетизацию жестокости, хотя в действительности она задумывалась как сатира на то, как пресса и медиа увековечивают насилие. При этом Вуди шутит, что это просто непонятая романтическая комедия.

Описание Кадр из фильма "Прирожденные убийцы" © Warner Brothers/Getty Images

По-настоящему в звании уважаемого лицедея Харрельсон утвердился в 1996 году, когда вышло сразу две картины, ставшие его визитными карточками. В кассовой комедии про боулинг "Заводила" от братьев Фаррелли Вуди показал не только клоунаду, но и внутренний драматизм. Затем последовала роль у Милоша Формана в фильме "Народ против Ларри Флинта", где Харрельсон так изобразил порномагната, что ему рукоплескали и зрители, и критики. За счет нюансированной игры не самый приятный персонаж вызывал сочувствие и сопереживание аудитории. Харрельсон подолгу зависал с Флинтом в ходе подготовительной работы над образом, и по итогу они остались с ним хорошими друзьями. Такое усердие принесло ему номинацию на "Оскар" не только в этот раз, но и в будущем, когда Вуди ради партии в "Посланнике" (2009) проводил много времени в обществе солдат. Именно тогда он осознал, что можно поддерживать армию, но не поддерживать войну. Приоритеты в профессии Впрочем, Харрельсон далеко не всегда расшибается в лепешку ради погружения в психику того или иного персонажа. Иногда кажется, что он попросту играет самого себя с небольшими вариациями. Кино для Вуди отнюдь не главный смысл всего сущего. Ему близки эпикурейские взгляды, где роль кайфа и развлечений в его жизни важнее любой роли, которую он сам может исполнить на экране. Как следствие, он не хочет участвовать в проектах, где сниматься "не прикольно". Это не означает, что у него нет амбиций. Харрельсон с самого начала знал, что далеко пойдет. В его представлении, вера в последующий успех важна для его непосредственного достижения — чтобы не сокрушаться из-за неудач и отказов. Вуди полагает, что все чего-либо добившиеся люди верили в себя. А фильмы надо выбирать строго по режиссеру — это самый важный критерий. Актер часто попадает в качественные картины, так что, похоже, его метод неплохо работает.

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