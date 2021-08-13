Третий не лишний: почему Китай срочно сворачивает политику ограничения рождаемости?

Роман Баландин — о том, почему китайцы больше не хотят рожать и как последняя перепись населения изменила демографическую политику КНР

После почти 40 лет политики "одна семья — один ребенок" Китай экстренно переходит к стимулированию рождаемости. После нескольких неудачных попыток спровоцировать беби-бум власти КНР анонсировали национальную программу по поддержке молодых семей. Первой о переменах официально заявила правящая партия: 31 мая этого года Политбюро ЦК КПК приняло решение разрешить семьям иметь троих детей. В июле Госсовет КНР фактически "легализовал" это решение: власти отменили штрафы и другие наказания за рождение третьего ребенка. Однако этим все не ограничилось: теперь правительство не только не накажет за рождение третьего ребенка, а, наоборот, будет различными мерами поощрять молодые семьи заводить детей и помогать им.

Что заставило правительство страны сменить кнут на пряник? Ответ прост — демографический кризис, который, согласно самым пессимистичным прогнозам, может обернуться для Китая чуть ли не социально-экономической катастрофой.

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Не так давно огромное население — 1,4 млрд человек — и дешевизна рабочей силы были "козырями" Китая. Об экономическом чуде этой страны слышали многие, однако о том, какой ценой оно было достигнуто, задумываются не все. Для того чтобы в прямом смысле прокормить население государства, власти около полувека назад начали ограничивать рождаемость. Политика "одна семья — один ребенок", минимальные пенсии и социальное обеспечение, а также другие меры позволили правительству страны сэкономить значительные ресурсы, которые понадобились бы для строительства еще большего количества школ, больниц и другой социальной инфраструктуры. Однако это заложило в фундамент национального возрождения бомбу замедленного действия. Старость не в радость Политика "одна семья — один ребенок" была начата в Китае с 1970-х годов — семьям за некоторыми исключениями было разрешено иметь лишь одного ребенка. За нарушение родителям грозил высокий штраф и серьезные взыскания, среди которых увольнение с госслужбы и исключение из рядов Коммунистической партии Китая. Рождаемость снизилась, и проблема перенаселения ушла на второй план. Однако этот беспрецедентный демографический эксперимент не прошел даром — Китай начал стремительно "стареть". Сейчас в КНР насчитывается около 200 млн жителей в возрасте свыше 60 лет. По прогнозам китайских ученых, если существующую тенденцию не переломить, то к 2030 году показатель достигнет 300 млн, а к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн стариков. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% населения страны. Тревожный звоночек Когда социологи начали бить тревогу, власти поспешили заверить, что все под контролем, и в 2016 году разрешили семьям заводить двоих детей. Однако позитивный эффект от этого оказался недолгим и длился лишь пару лет: рождаемость продолжила падать и, например, по итогам 2020 года сократилась еще на 20% — до 12 млн новорожденных (минимальный показатель с 1961 года).

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Новые прогнозы демографов показали, что правительству нужно что-то предпринять, и сделать это быстро, иначе уже в 2027 году население Китая начнет сокращаться. И кто же тогда будет работать и кормить страну, где к этому времени каждый третий будет пенсионером? "Неспокойная" пенсия Реакция правительства не заставила себя ждать. В марте этого года на сессии парламента Китая было объявлено о предстоящем повышении пенсионного возраста. Сейчас для мужчин он составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет (а в случае тяжелого физического труда — 50 лет). По заверениям властей, такая непопулярная мера избавит страну от сложных социальных проблем. Однако жители Китая оптимизм властей не разделили — большинству представителей старшего поколения придется довольствоваться довольно скромными пенсиями. В этой связи власти активно проводят пропаганду конфуцианских ценностей, особенно это касается ухода за старшим поколением. В 2013 году парламент страны даже принял противоречивый Закон о защите прав и интересов старшего поколения. Он обязывает детей ухаживать за своими родителями старше 60 лет и регулярно их навещать. При этом если спросить на улице любого китайского пенсионера, чего он боится больше всего, то ответ будет прост — стать обузой для своих детей. Во многом поэтому на втором месте среди причин беспокойства китайских бабушек и дедушек — страх заболеть. Из-за узкого набора услуг базового медицинского страхования и дороговизны системы здравоохранения этот страх у представителей старшего поколения в Китае иногда граничит с фобией. Китайские социальные сети пестрят огромным количеством публикаций о том, как дети иногда продают машины, квартиры и другое имущество, а также оформляют неподъемные кредиты, чтобы оплатить счета за лечение своих престарелых родителей.

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Пандемия же COVID-19 этих страхов только прибавила. И хотя власти уже заявили, что лечение от коронавируса будет для граждан полностью бесплатным, а базовый пакет медицинского страхования будет расширен, многие жители страны уверены, что эта социальная проблема еще далека от решения. Третий не лишний На фоне того, что в 2016 году формальное разрешение заводить второго ребенка не привело к ожидаемому беби-буму, власти провели "работу над ошибками". В 2021 году, разрешив молодому поколению заводить третьего ребенка, правительство разработало ряд "стимулов" рожать. Теперь семьи с большим количеством отпрысков не должны сталкиваться с различными административными препонами при регистрации по месту жительства, поступлении детей в сады, школы и университеты, а также при устройстве на работу. Госсовет КНР также объявил о том, что правительство рассмотрит вопрос о предоставлении налогового вычета за расходы на содержание детей до трех лет. Местные власти при обеспечении социальным жильем будут учитывать количество несовершеннолетних детей в семье. Также правительство заявило о том, что доли расходов на обучение между семьями и школами будут пересмотрены, а контроль за ценообразованием на образовательные услуги будет усилен. Война репетиторам При этом власти Китая уже объявили войну недобросовестным и нелегальным образовательным центрам, которые "выбивают" из родителей последние сбережения. Окончание школы и хорошие оценки на государственных выпускных экзаменах — гаокао, которые одновременно служат вступительными экзаменами в ВУЗы, являются ночным кошмаром для китайских семей и самих школьников. Без хороших оценок будет очень трудно поступить в хороший университет, а без авторитетного диплома о высшем образовании — тяжело найти престижную и высокооплачиваемую работу.

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На этом фоне многие образовательные центры взвинчивают цены на курсы подготовки к гаокао. Отчаявшиеся родители ничего не жалеют для благополучия своих чад, однако у них возникает справедливый вопрос: зачем нужны школы, если их базовой программы недостаточно для поступления в хороший ВУЗ? В связи с этим власти страны решили действовать жестко: школьным преподавателям теперь грозят санкции и даже увольнения за платные внеклассные занятия. А китайские соцсети уже демонстрируют уйму видеороликов, где вооруженные полицейские выламывают двери нелегальных образовательных центров и задерживают их учителей прямо на глазах у испуганных школьников. Параллельно с такими жесткими методами правительство объявило о реформе образовательной сферы: компаниям необходимо отказаться от извлечения прибыли, им запрещено иметь иностранных инвесторов в своем капитале и проводить IPO, использовать иностранную учебную литературу, а также нанимать преподавателей из-за рубежа. Отстаивание скреп Среди прочих мер правительство анонсировало расширение бесплатных медицинских услуг для женщин фертильного возраста, защиту их интересов при трудоустройстве. В отдельных регионах власти начали выплачивать единовременные и регулярные субсидии за рождение детей. В экспертной среде ходят разговоры о том, что и декретный отпуск будет реформирован — сейчас китаянкам полагается 98 дней отпуска по уходу за ребенком.

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