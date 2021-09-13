Ни в магазин, ни на учебу: Литва ввела жесткие ограничения для непривившихся от COVID-19

Многотысячные протесты против новых жестких ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, которые вылились в уличные беспорядки и столкновения с полицией, не помогли: с 13 сентября в Литве вводятся запретительные меры для тех, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса или не переболел. Они не распространяются лишь на детей и подростков в возрасте до 16 лет. Как утверждают власти, без этих ограничений, которые должны снизить риски заражения, Литва скоро вновь окажется перед необходимостью введения общенационального карантина, который еще больнее ударит по всем сферам жизни в стране. Запреты и тесты Согласно решению правительства, антикоронавирусным пропуском является так называемый паспорт возможностей. Он в электронном или бумажном варианте выдается вакцинированным, а также перенесшим заболевание, если медицинский тест покажет достаточное количество антител.

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Антиваксеры, как в Литве называют нежелающих делать прививку по разным причинам (их около трети взрослого населения), все же могут получить это свидетельство, но для этого им необходимо пройти тест на наличие в организме коронавируса. При этом в государственных пунктах его больше с такой целью не делают, а в частных лабораториях это стоит от €22 до €60. Тест, однако, считается действительным в течение 48 часов, поэтому проходить его придется регулярно с учетом этого временного интервала. Тем временем паспорт возможностей с понедельника необходимо будет предъявлять в торговых центрах, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м; во всех непродовольственных магазинах; в местах предоставления контактных услуг, в том числе в учреждениях общепита, на публичных мероприятиях, а также по месту работы, если работодатель решил без указанного документа людей к работе не допускать. Первоначально правительство намеревалось еще запретить непривившимся пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения за исключением случаев, когда необходима экстренная врачебная помощь. Но позже кабинет изменил свое мнение по этим позициям. Как отметила советник президента Литвы Ирена Сегаловичене, предоставление базовых услуг должно быть гарантировано и без паспорта возможностей. Опасаются за витрины Указанные меры особенное беспокойство вызывают у участников торговли. Что будет происходить в магазинах, когда людей, пришедших, например, за хлебом, без нужного документа начнут выдворять, как нелегальных мигрантов с литовско-белорусской границы? Для разрешения вероятных перманентных конфликтов, по мнению сотрудников торговли, придется то и дело вызывать полицию. Они опасаются, что дело может дойти до битья витрин.

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"Было бы хорошо, если бы во время пандемии невакцинировавшиеся могли не есть, но это невозможно", — отметила руководитель Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене журналистам. На что премьер-министр Ингрида Шимоните сказала: "Будет нехорошо, если кто-то останется голодным, но было бы правильным, если бы все вакцинировались". Понятно, что ограничительные меры как раз и задуманы для того, чтобы активизировать процесс вакцинации, ударить запретами по упрямству антиваксеров. Но последние, в свою очередь, не согласны с предпринимаемыми мерами и считают, что власти просто не желают прислушиваться к голосу народа, а идут по более легкому пути — введению запретов. При этом юристы вообще сомневаются в конституционности таких мер. Противоречат конституции Как отметил председатель Совета адвокатов Литвы Игнас Вегеле, любое принуждение к действию, связанному с личной неприкосновенностью человека, нарушает целый ряд как национальных, так и международных законов и документов. "Это закреплено в конституции Литвы и связано с правом на жизнь, на которую опосредованно заставляющие вакцинироваться власти покушаются, в то время как статистика свидетельствует: переносчиками вируса являются и непривившиеся, и сделавшие прививку", — сказал он изданию "Вакаро жинёс". Эксперт по вопросам права неправительственного Института свободного общества Рамунас Аушротас в свою очередь подчеркнул: "Право на охрану здоровья является абсолютным, конституция в этом отношении не предусматривает никаких ограничений. Дополнительные требования для получения услуг в сфере здравоохранения безоговорочно противоречат основному закону".

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К этим голосам присоединился и президент Литвы Гитанас Науседа, хотя глава государства все же высказался за необходимость вакцинации, призывая последовать его примеру. Тем не менее он признался, что у него вызывает сомнения положение, по которому если работник, отказывающийся привиться от COVID-19, заболел, то работодатель может не оплачивать ему временную нетрудоспособность. "Есть серьезные сомнения в том, что такой порядок не противоречит конституции", — заявил президент. От дискуссий до столкновений Накал страстей по поводу коронавирусных ограничений достиг максимума 10 августа. В этот день около 5 тыс. человек собрались на митинг протеста у здания Сейма (парламента). Ораторы заявляли, что власти загоняют часть населения Литвы в коронавирусное гетто. Некоторые из собравшихся даже символически прикололи к одежде звезду Давида. Под конец митинга несколько сотен человек остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков ведется следствие, подозреваемыми проходят более 40 человек. Обе стороны — организаторы акции и власти — обвиняют друг друга в искусственной провокации беспорядков. При этом ровно через месяц, на 10 сентября, был намечен еще один митинг против введения новых антикоронавирусных мер, но провести его у здания парламента власти на этот раз не разрешили. Тем не менее он состоялся на Кафедральной площади, где находится главный католический храм Литвы, но прошел он относительно мирно — были задержаны 20 человек, в том числе из тех, кто после окончания протеста предпринял попытку пройти шествием к парламенту. Полиция перегородила улицу и не допустила людей к зданию, где занимаются законотворчеством народные избранники. Из личных наблюдений 1 сентября, когда бывают круглые даты, мой курс русской филологии старается собраться в Alma mater — Вильнюсском университете. Так было и в этом году, однако попасть в родные дворы старинного вуза, который занимает отдельный квартал в Старом городе, оказалось не так просто. У входа стояли специальные патрули, требующие показать паспорт возможностей — только с ним теперь можно пройти в школы и другие учебные заведения страны.

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