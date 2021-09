Carfree Day: как топливный кризис дал старт всемирной акции

Кстати, официально в Европе в наше время проводят не один-единственный День без авто, а целую Неделю мобильности (The European Mobility Week) под эгидой Еврокомиссии — с 16 по 22 сентября. В прошлом году, к примеру, она проходила под девизом "Движение без выбросов для всех" (Zero-emission mobility for all).

Как это происходит

Понятно, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей ни один город мира не сможет. Даже всего на один день. Это понимают и главы "присоединившихся" городов, и руководители различных организаций. Их цель в этот день — лишний раз напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт.

22 сентября сокращается использование именно личных автомобилей в пользу трамваев, троллейбусов, автобусов, метро и других видов общественного транспорта, а все преимущества — у велосипедистов и пешеходов. В некоторых городах проходят специально организованные мероприятия. В Лондоне и Париже, например, перекрывают несколько десятков самых популярных улиц, чтобы продемонстрировать, что пешком передвигаться может быть интереснее (так проще любоваться архитектурой). Иные города делают проезд на общественном транспорте для обладателей водительского удостоверения бесплатным (или предоставляют значительные льготы).

При этом за счет возросшего пешеходного трафика ресторанный и торговый бизнес получают дополнительных посетителей и покупателей. Разные компании и общепит поощряют скидками тех, кто приехал к ним на велосипеде или самокате; а на остановках общественного транспорта пассажирам вручают разные приятные сувениры.

И конечно же, во многих странах в этот день проводятся велопробеги. Первое такое мероприятие было организовано еще в 1992 году в Сан-Франциско. Тогда в заезде участвовало лишь 48 велосипедистов, но с каждым годом их количество (и городов проведения) быстро росло. Самые массовые велопробеги в последние годы проходят в Лондоне (Великобритания), Сиднее и Мельбурне (Австралия), Сан-Франциско (США) и Будапеште (Венгрия) — конечно, за исключением коронавирусных последних двух лет. Лозунг всех демонстраций велосипедистов: "Мы не мешаем движению; мы сами — движение".