Carfree Day: как топливный кризис дал старт всемирной акции

Описание Акция "День без автомобиля" в Турции, 25 сентября 2016 года © EPA/DENIZ TOPRAK

22 сентября ежегодно во всем мире проходит акция "Всемирный день без автомобиля" (World Carfree Day). Главный девиз этого дня: "Город как пространство для людей, пространство для жизни". Слишком много машин — это давно уже проблема не только мегаполисов, а всего мира. А автотранспорт — один из самых главных источников загрязнения окружающей среды (порядка 40% всех выбросов), что, конечно, наносит вред и нашему здоровью. Кроме того, дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят по всему миру до 1,25 млн жизней; еще более 20 млн человек получают различные травмы. Но при этом без автомобилей представить современную цивилизацию невозможно. Без транспорта экономика просто остановится.

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Экологи и политики во всем мире видят выход из этой ситуации в скорейшем переходе на автомобили, работающие на чистых источниках энергии. На пути ко "всеобщей электрификации" предстоит решить еще множество проблем, о которых они говорят куда реже. Швейцарский опыт заразителен Напомню, День без автомобиля впервые был проведен не как протест против загрязнения окружающей среды, а от безысходности. Случилось это событие в богатой Швейцарии в 1973 году. Тогда после очередной арабо-израильской войны мир впервые столкнулся с полноценным топливным кризисом. Все арабские страны — члены Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), а также Египет и Сирия заявили, что не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня. Это касалось прежде всего США и их союзников — Великобритании, Канады, Нидерландов, Японии и т.д. В течение одного года цена на нефть подскочила с $3 до $12 за баррель. Топливный кризис ударил и по нейтральной Швейцарии: на АЗС выстроились очереди из желающих заправить свои автомобили, но бензина не было. А когда он появлялся, то цены вырастали сразу в несколько раз. Тогда власти страны призвали граждан отказаться от машин хотя бы на четыре дня. Не могу судить, помогло ли это хоть как-то экономике Швейцарии в тот раз, но пример оказался заразительным. Уже в 1974 году эмбарго на поставку нефтепродуктов арабские страны отменили (это было невыгодно им самим в первую очередь), цены на бензин во всем мире стабилизировались, но в наступление пошли активисты-экологи. Сначала они проводили акции отказа от автомобилей на сутки в разных странах Европы, которые носили сугубо локальный характер и не привлекали внимания ни больших масс автомобилистов, ни местных властей. Даже когда в 1994 году американский политолог, специалист по урбанистике и транспорту Эрик Бриттон рассказал на международной конференции об ущербе, который, по его расчетам, наносят машины природе, и впервые предложил провести полноценный День без автомобиля во всем мире, его мало кто услышал. Всего лишь несколько городов в Европе объявили о планах реализации такой акции. Движение вышло на более серьезный уровень лишь в 1997 году, после того как правительство Великобритании объявило 22 сентября общенациональной акцией — Днем без автомобиля. И хотя тогда участие в ней вновь приняло всего порядка двух десятков городов (но это уже куда больше, чем в том же 1994 году) — это был настоящий старт. В 1998 году к акции присоединилась Франция. А с 1999 года по всей Европе проводится День без автомобиля, а также целая кампания "В городе без моей машины". В 2000 году активисты и экологические организации объявили о проведении первого международного World Carfree Day — к началу XXI века к движению официально присоединилось более тысячи городов в 35 странах мира. Сейчас же, по самым приблизительным оценкам, в этой акции ежегодно принимают участие более 100 млн человек в 1,5 тыс. городов на всех континентах.

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Кстати, официально в Европе в наше время проводят не один-единственный День без авто, а целую Неделю мобильности (The European Mobility Week) под эгидой Еврокомиссии — с 16 по 22 сентября. В прошлом году, к примеру, она проходила под девизом "Движение без выбросов для всех" (Zero-emission mobility for all). Как это происходит Понятно, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей ни один город мира не сможет. Даже всего на один день. Это понимают и главы "присоединившихся" городов, и руководители различных организаций. Их цель в этот день — лишний раз напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. 22 сентября сокращается использование именно личных автомобилей в пользу трамваев, троллейбусов, автобусов, метро и других видов общественного транспорта, а все преимущества — у велосипедистов и пешеходов. В некоторых городах проходят специально организованные мероприятия. В Лондоне и Париже, например, перекрывают несколько десятков самых популярных улиц, чтобы продемонстрировать, что пешком передвигаться может быть интереснее (так проще любоваться архитектурой). Иные города делают проезд на общественном транспорте для обладателей водительского удостоверения бесплатным (или предоставляют значительные льготы). При этом за счет возросшего пешеходного трафика ресторанный и торговый бизнес получают дополнительных посетителей и покупателей. Разные компании и общепит поощряют скидками тех, кто приехал к ним на велосипеде или самокате; а на остановках общественного транспорта пассажирам вручают разные приятные сувениры. И конечно же, во многих странах в этот день проводятся велопробеги. Первое такое мероприятие было организовано еще в 1992 году в Сан-Франциско. Тогда в заезде участвовало лишь 48 велосипедистов, но с каждым годом их количество (и городов проведения) быстро росло. Самые массовые велопробеги в последние годы проходят в Лондоне (Великобритания), Сиднее и Мельбурне (Австралия), Сан-Франциско (США) и Будапеште (Венгрия) — конечно, за исключением коронавирусных последних двух лет. Лозунг всех демонстраций велосипедистов: "Мы не мешаем движению; мы сами — движение".

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В такие дни на велосипедах куда чаще можно увидеть и чиновников самого разного уровня, депутатов парламентов, мэров крупных городов. В их числе были замечены: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Южной Кореи Ли Мен Бак (список можно продолжать долго). Для кого-то, конечно, это может быть просто пиар, но для многих из них велосипед — это и стиль жизни, и любимое увлечение с пользой для здоровья. Нет пророка А как обстоят дела в России? Велосипед всегда был в нашей стране популярным видом транспорта (а для многих жителей единственно доступной альтернативой автомобилю). В РФ День без автомобиля впервые прошел не в Москве, а в Белгороде — в 2005 году. Затем акцию поддержал Нижний Новгород и некоторые другие города. В столице она проводится с 2008 года (со снижением цен на общественный транспорт вдвое). В рамках Дня без автомобиля в городах России проводятся эколого-просветительские и интерактивные мероприятия: шоу-программы, спортивные соревнования, тест-драйвы электромобилей и многое другое. Причем есть устойчивое мнение, что самые интересные программы в этот день — опять же не в Москве, а в Уфе и Екатеринбурге. Правда, все же далеко не все даже города-миллионники поддерживают проведение акции. Что касается опять же столицы, то 22 сентября уже традиционно довольно активно себя проявляет и местное правительство, и бизнес: в разные годы запускали трамваи по законсервированной ветке, предоставляли скидки на проезд и на услуги парикмахерских, мастерских по ремонту велосипедов и в кафе. По сообщениям СМИ, в этом году, например, можно арендовать экологический транспорт (велосипед или электросамокат) с 20-процентной скидкой в 20 парках, подведомственных департаменту культуры Москвы: Парк Горького, "Сокольники", ландшафтный парк "Митино", Таганский, Перовский, Измайловский, Лианозовский, Гончаровский парки, "Радуга", "Фили", "Северное Тушино", "Дубки", "Кузьминки" и т.д. Если сначала многим казалось, что День без автомобиля — это просто чудачество, некий "экологический фарс", то сейчас представление людей меняется. Ведь машина как доступное средство личного передвижения — это, конечно, очень хорошо, но до поры до времени — пока их число не достигает огромных цифр и они полностью не заполоняют все проспекты, улицы, переулки и дворы. В таком случае теряется главная привилегия личного транспорта — быстрое и комфортное перемещение.

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