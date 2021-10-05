Дойти до "Самсона": Петергофский десант октября 1941 года

Описание Немецкие войска обстреливают Кронштадт, октябрь, 1941 год © Hanns Hubmann/ullstein bild via Getty Images

80 лет назад 5 октября 1941 года в Петергофе гремели автоматные и пулеметные очереди и шел жестокий бой между десантом моряков-балтийцев и засевшей в парках и дворцах немецкой пехотой. Идея задуманной в те дни операции была довольно простой и очевидной: соединить изолированный Ораниенбаумский плацдарм с главными силами советских войск в Ленинграде.

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Предполагалось встречными ударами вдоль побережья пробить коридор и объединить силы фронта в единое целое. Удержание изолированного плацдарма у Ораниенбаума несло в себе немалый риск. Держать там крупные силы было нерационально, а своевременно усилить плацдарм в случае немецкого наступления на него, особенно после замерзания Финского залива, могли просто не успеть. Этими соображениями руководствовалось командование фронта во главе с Георгием Жуковым, когда планировали операцию. В районе Ораниенбаума и Кронштадта советский Балтийский флот мог оказать разностороннюю поддержку армейской операции. Наиболее эффективным, хотя и трудным вариантом действий флота являлся обход приморского фланга противника с помощью десанта. Высадкой даже сравнительно небольшого отряда на побережье Финского залива в тылу немецких войск можно было дезорганизовать оборону и облегчить задачу стрелковым частям. Позиции 8-й армии на Ораниенбаумском плацдарме в сентябре 1941 года стабилизировались на подступах к Петергофу с запада. Сам Петергоф был занят подразделениями немецкой 1-й пехотной дивизии. Выбор Петергофа как цели для высадки с моря напрашивался сам собой. Оставался вопрос "кого высаживать?". Флот с начала войны уже отдал немало кадров для обороны Ленинграда. Десантный отряд моряков формируется за счет Учебного отряда и Кронштадтской электромеханической школы в составе пяти рот по четыре взвода, всего около 500–530 человек.

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Десант удается хорошо вооружить: на 500 человек приходилось 75 автоматических винтовок (АВС-36), 220 самозарядных винтовок (СВТ), 58 автоматов ППД, 40 ручных и станковых пулеметов. Каждый боец получил по четыре гранаты и запас продовольствия на несколько дней. Большинство частей Красной армии у стен Москвы и Ленинграда могли только позавидовать такому хорошему вооружению. Для высадки приготовили 35 сторожевых катеров, один бронекатер и 20 шлюпок-"шестерок". Шлюпки предполагалось буксировать катерами к месту высадки. Командиром отряда назначили начальника электромеханической школы полковника Андрея Ворожилова. Непосредственно высадкой командовал капитан 2-го ранга Святов, но реально операция была флотского масштаба, к ней привлекались боевые корабли, поэтому фактически всем руководил командующий флотом Владимир Трибуц. Десант предполагалось высадить в районе Нижней Дачи и Морских ворот, к западу от Большого дворца. Сам дворец и район фонтана "Самсон" становились приоритетной целью атаки десантников на суше. Так они выходили в тыл немецкой пехоте, занимавшей позиции в районе Английского пруда и завода пишущих машин. Удар с фронта должен был опрокинуть дезорганизованную десантом оборону, и моряки соединились бы с наступающей пехотой 8-й армии. Еще один десант высаживался восточнее, ближе к Стрельне, там должен был действовать отряд НКВД. Парадокс, но Балтийский флот уже однажды отрабатывал десант в Петергофе. Это было на празднике Дня ВМФ 24 июля 1939 года. Тогда моряки высаживались в воду днем и по грудь в воде двигались к берегу, выходили на сушу и углублялись в парк. Корабли стреляли холостыми залпами. Использовались даже плавающие танки. Собравшимся в Петергофе гостям тогда демонстрировалась мощь советского флота. Реальный десант пришлось высаживать совсем в других условиях. Октябрь 41-го был холодным, высаживаться днем под прицелом полевых орудий и многочисленных пулеметов было бы безумием. Погрузка десанта на катера и шлюпки началась поздним вечером 4 октября. Дул ледяной ветер, а на море не было ни одного огонька. Десант напутствовали командующий флотом и писатель Всеволод Вишневский. Однако с самого начала все пошло не так. Не всем хватило места на катерах и шлюпках, помимо людей грузили еще и боеприпасы. Поэтому часть отряда оказалась на катерах для ложной высадки. Они должны были соединиться со своими товарищами позже. Тогда еще никто не знал, что эта заминка уже разделила отряд, по меткому выражению Константина Симонова, на живых и мертвых.

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