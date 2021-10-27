Принцесса выбирает свободу: свадьба племянницы японского императора расколола общество

Описание Кэй Комуро и японская принцесса Мако © EPA-EFE/Shizuo Kambayashi/POOL

Племянница японского императора и теперь уже бывшая принцесса Мако занята сейчас массой прозаических дел — в первую очередь она готовится к переезду с молодым мужем на постоянное жительство в США, что вызывает шок у консервативной части общества Японии. За всю невероятно длинную историю непрерывной линии монархов страны, которая более-менее достоверно прослеживается уже с III века н.э., еще ни разу член высочайшей семьи не решался покинуть родину и переместиться за границу. Поэтому в нынешнем поступке экс-принцессы многие видят признак важных перемен, а также проявление силы духа девушки, настоявшей на праве самой выбирать собственную судьбу. "Принц побережья" Со своим избранником Мако познакомилась во время учебы в токийском Международном христианском университете — ее однокурсник Кэй Комуро имел репутацию сердцееда и звезды пляжной жизни. Он даже победил как-то на конкурсе самых крутых парней примыкающей к Токио приморской префектуры Канагава и завоевал звание "Принц побережья". Однако девушка потом рассказывала, что разглядела в однокурснике совсем другие достоинства — искренность, верность, упорство в достижении целей. Он рано потерял отца, жил вдвоем с матерью, подрабатывал параллельно с учебой в вузе.

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В общем, принцесса стала встречаться с "принцем побережья", ездила на свидания к нему на электричке, и через год общения Кэй Комуро сделал ей предложение. Все шло прекрасно, парень даже понравился отцу Мако — наследнику японского престола принцу Акисино. В 2017 году было объявлено о помолвке, страна захлебывалась от умиления. На ноябрь 2018 года назначили пышную свадьбу в фешенебельной гостинице напротив императорского дворца, но произошло непредвиденное. Японские скандальные еженедельники раскопали, что мать жениха завязла в дурно пахнущем финансовом споре. В свое время она получила от близкого друга и уже почти мужа 4 млн иен (где-то $35 тыс.), которые частично пошли на оплату учебы сына в университете. Планы на брак рассыпались, и несостоявшийся супруг стал требовать деньги назад, однако мать Комуро отказала ему, сославшись на то, что это был подарок. Шторм в соцсетях Началась буря: еженедельники на все лады расписывали скандальную историю, посыпались намеки на то, что ловкий парень задумал пролезть в императорскую линию, чтобы решить материальные проблемы своей семьи. Шумиха охватила и социальные сети — обрушилась волна перемывания косточек, обвинений и подозрений. Все это тяжело ударило по императорской семье, которая оказалась беззащитной перед таким потоком. Под формальным предлогом свадьбу отложили на неопределенное время, а Кэй Комуро в 2018 году уехал в США, где успешно завершил юридическое образование, сдал экзамены на адвоката и поступил в крупную нью-йоркскую адвокатскую контору. В 2021 году также завоевал первое место на конкурсе письменных работ молодых юристов штата Нью-Йорк, что считается весьма важным шагом для успешного начала карьеры. Буря в социальных сетях Японии продолжается по сей день, дополнительно появились неприятные слухи о возможных махинациях матери жениха с пенсионным фондом. Однако принцесса была непреклонна, и в текущем году объявили, что бракосочетание все же состоится. Хотя стоит отметить, что отец Мако по меньшей мере дважды открыто заявлял: большинство японского народа пока не убеждено в правильности выбора его дочери. Свою роль, как сообщается, сыграло то, что у девушки был диагностирован тяжелый посттравматический стресс, и родители решили сдаться.

Описание Трансляция свадьбы японской принцессы Мако и Кэя Комуро в Токио, 26 октября 2021 года © Kyodo via Reuters Connect

26 октября в муниципалитете токийского района Сибуя был зарегистрирован брак, принцесса потеряла статус члена императорской семьи и превратилась в простую японскую гражданку с именем Мако Комуро. В Японии, кстати, сейчас идет дискуссия о необходимости изменить архаичный закон, требующий от супругов носить одинаковую фамилию. Однако даже если бы такого правила не существовало, экс-принцессе все равно пришлось бы стать Комуро, поскольку у членов японской императорской семьи собственной фамилии не имеется — только имена и титулы. Консерваторы в печали После бракосочетания молодожены провели встречу с прессой, зачитав письменные заявления. Мако была очень тверда и заявила, что не мыслит жизни без своего избранника, выразила горечь по поводу потока оскорблений и информации, основанной на лжи, и подчеркнула, что обсуждает и решает вместе с мужем все проблемы, а он всегда действует с учетом ее мнения. Вариант с отъездом в США, по ее словам, принадлежит ей. Экс-принцесса пояснила, что хочет мирной спокойной жизни и больше пока не будет соглашаться на встречи с прессой. Журналистам при этом раздали письменные ответы на пять заранее отобранных вопросов.

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Тем не менее окончательной ясности со скандалами вокруг семьи Комуро так и не появилось. Впрочем, Кэй заявляет о готовности выплатить сумму, из-за которой разгорелся весь сыр-бор. Также 26 октября по центру Токио прошла демонстрация противников брака экс-принцессы — сотня-полторы немолодых рассерженных людей. Они несли самодельные и зачастую довольно оскорбительные плакаты, в которых говорилось, что это замужество надо остановить, оно пачкает высочайшую семью. Комуро называли проходимцем и прочими неприятными словами.

Описание Демонстрация противников брака японской принцессы Мако и Кэя Комуро в Токио, 26 октября 2021 года © REUTERS/Kim Kyung-Hoon