Наличный анахронизм: как Россия стала лидером по платежам банковскими картами

В середине октября 2021 года стало известно, что по итогам 2020 года семь крупных российских банков обработали порядка 9,7% от мирового количества безналичных платежей по банковским картам через специализированные POS-терминалы в точках розничных продаж. Такие данные привела в своем исследовании компания Nilson Report. Годом ранее указанный показатель составлял 7,3%.
Для сравнения, доля населения РФ в том же 2020 году составила всего лишь около 1,9% от всего населения мира. Таким образом, современная Россия выступает одним из глобальных лидеров по вовлеченности физических лиц в систему безналичных платежей c использованием банковских карт. Более того, такое лидерство имеет тенденцию к укреплению.
Коронавирус как двигатель прогресса
Еще несколько лет назад широко бытовало мнение о том, что россияне очень любят наличные деньги и не планируют отказываться от столь привычного традиционного средства платежа. Между тем революционные изменения в данной сфере произошли стремительно и буднично. На это указывают и опубликованные Банком России результаты специального социологического исследования за 2020 год.
Согласно данным ЦБ, доля населения, использующего при оплате товаров и услуг преимущественно наличные деньги, сократилась в 2020 году до 30% против 74% в 2014 году. При этом главной причиной выбора способа оплаты наличными для россиян остается привычка к такой форме расчета. Однако психологи и социологи хорошо знают, что привычки могут меняться. Более того, изменение потребительских предпочтений очень часто происходит бессознательно, то есть — незаметно.
К слову, объективным психологическим мотивом для сокращения доли платежей наличными в России и в мире за последний год стало широкое введение различного рода ограничений и гигиенических норм, связанных с глобальной вспышкой COVID-19. Так получилось, что безналичная форма расчетов идеально подходит для существования в условиях самоизоляции, социальной дистанции, а также широкого применения средств индивидуальной защиты.
Надо признать, что пандемия вольно или невольно формирует у широких слоев населения перманентную мизофобию, представляющую собой страх загрязнения или заражения, сопровождающийся стремлением избежать любого соприкосновения с окружающими предметами. Это хорошо известное и изученное психическое расстройство. Однако в нынешних реалиях оно начинает приближаться к повседневной норме. Так или иначе, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) довольно дипломатично признала, что наличные деньги теоретически способны выступать каналом передачи инфекции. Вместе с тем она не дала четких рекомендаций на эту тему.
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса (NFC) в этом плане подоспела как нельзя более кстати. На первых порах начали широко распространяться банковские карты со встроенным чипом для бесконтактной оплаты. А в настоящее время уже никого нельзя удивить оплатой покупки или услуги с помощью смартфона, умных часов или иных небольших устройств.
Совершенствуя существующее
Попутно надо отметить, что широкое распространение безналичных платежей в России стало возможным благодаря наличию соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры. Несмотря на то что РФ — очень большая страна, она входит в сегмент мировых лидеров по дешевизне и доступности мобильного интернета. Дополню и об относительно низкой стоимости скоростного домашнего доступа в сеть Интернет в достаточно крупных населенных пунктах.
Между тем цифровые финансовые технологии уже пошли намного дальше. Например, с 15 октября 2021 года на всех станциях московского метро заработала форма оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay. Очень похоже, что в этом случае, как и во многих других сферах человеческой деятельности, прогресс уже не остановить. Впрочем, в этом плане пока еще продолжают действовать некоторые законодательные и моральные ограничения. Например, Европарламент совсем недавно принял резолюцию о необходимости запрета на территории ЕС автоматического распознавания лиц в общественных местах.
Другой очень продвинутой и приятной современной технологией становится российская Система быстрых платежей (СБП). Времена, когда межбанковский перевод внутри страны мог обрабатываться в течение нескольких дней, завершились к концу нулевых годов. Однако СБП вводит новые стандарты в этой сфере. Через нее можно совершать платежи практически мгновенно, круглосуточно, даже в праздничные и выходные дни. К тому же в настоящее время переводы через Систему быстрых платежей между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно.
Незаметно для себя
Следующим интересным статистическим фактом стало то, что среднее количество наличных расчетов в день на душу населения в РФ в 2020 году впервые составило 0,88. Иными словами, средний житель России теперь расплачивается наличными реже одного раза в сутки. При этом средняя сумма разовой покупки за "налик" устойчиво растет. В 2020 году она составила 858 рублей против 583 рублей в 2015 году. Указанные данные явно говорят о том, что безналичные платежи все более активно используются в случае мелких покупок. Хорошим примером такой транзакции может стать уже упоминавшаяся оплата проезда в общественном транспорте.
Дополнительным преимуществом такой формы оплаты выступает отсутствие необходимости размена купюр и получения сдачи монетами. Более того, в современном мире компактных гаджетов и умных предметов большой кошелек с мелочью уже становится неудобным анахронизмом. В 2020 году около 7,5% россиян вообще не расплачивались монетами.
Настолько же отстающей от времени технологией становятся и бумажные счета на оплату коммунальных и прочих услуг. Они до сих пор массово разносятся по почтовым ящикам, но при этом уже зачастую дублируются в электронном виде. На таких квитанциях присутствует машиночитаемый код, который можно отсканировать с помощью смартфона и провести платеж через мобильное банковское приложение. В подобной схеме места наличным деньгам уже попросту не остается.
И все же многие россияне до сих продолжают носить с собой небольшие суммы наличных денег. В 2020 году 46% опрошенных респондентов держали в кошельке банкноты на сумму от 300 до 1 000 рублей. Точно такой же процент населения носил с собой монеты на сумму от 20 до 50 рублей. Несколько меньшее количество (30%) держало при себе более крупный запас бумажных денег на сумму от 1 000 до 3 000 рублей.
Очевидно, что указанные суммы представляют собой некий резервный запас на случай неполадок безналичной системы оплаты, которые хоть и случаются, но нечасто. Эти деньги зачастую не тратятся, если есть возможность провести безналичный платеж. Согласно статистике, лишь 23% граждан предпочитают снимать наличные через банкомат для того, чтобы оплатить ими товары или услуги.
Новые формы
Так или иначе, но в настоящее время держателями банковских карт выступают около 90% совершеннолетнего населения страны. При этом 74% опрошенных граждан используют в качестве основного инструмента платежа дебетовые банковские карты. Наименее популярными формами безналичных платежей выступают переводы со счета мобильного телефона (19%) и оплата с электронных кошельков (18%). По-видимому, это связано с необходимостью предварительного зачисления денег на них, в то время как банковский счет в сочетании с мобильным приложением и дебетовой картой является более удобным "бесшовным" решением.
Дополнительной официальной формой платежа в стране должен стать цифровой рубль, тестирование которого планируется начать уже в ближайшие месяцы. Эта форма расчета позиционируется как нечто среднее между наличными и безналичными расчетами. Однако с точки зрения пользователя это будет все же вариант безналичной оплаты, которая может производиться даже в случае временного отсутствия доступа в сеть Интернет.
Цифровой рубль будет напоминать столь модные в настоящее время криптовалюты. В то же время он не станет прямым аналогом децентрализованной платежной системы с зашитым в нее автоматическим алгоритмом эмиссии. Это будет скорее так называемый стейблкойн, или электронная валюта, привязанная к безналичному рублю и способная его заменить. По-видимому, цифровой рубль также будет способствовать дальнейшему сокращению масштабов оборота наличных денег в РФ.
В заключение стоит напомнить, что еще несколько лет назад в России широко обсуждался вопрос о целесообразности сокращения оборота наличных денег и даже о гипотетической возможности их будущей отмены. Государство вводило последовательные ограничения для организаций и физических лиц в указанной сфере. Но в настоящее время это уже не столь необходимо. Безналичные расчеты в розничной торговле и при оказании услуг стали доминирующей формой расчетов по факту.