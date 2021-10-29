"Сиреневый завтрак" и суп на кокосе: что нового приготовить из свеклы

За свеклой закрепилась репутация привычного, бюджетного и, в общем-то, ничем не примечательного овоща — кроме классических борща, винегрета и сельди под шубой с ней мало что приготовишь. А кулинарные эксперименты зачастую выходят боком: вкус продукта настолько специфичен, что положишь его хоть на чуточку больше — испортишь все блюдо. Но тренд на полезную кухню сразу же присвоил свекле одну из лидирующих позиций, назвав местным суперфудом — продуктом с высокой концентрацией полезных веществ. А повара вспомнили забытые и открыли новые удачные сочетания. Овощ садов Семирамиды Продукт начали выращивать не ради корнеплодов, а из-за ботвы. Считается, что родина овоща — Ближний Восток, а первое упоминание о нем содержится в документе 800 года до н.э.: свекла росла в висячих садах Семирамиды — одном из семи чудес античного мира. Позже продукт стали культивировать древние египтяне, греки и римляне. Корнеплоды распробовали лишь к середине I тысячелетия до н.э., но действительно популярными в Европе они стали к концу XV века. В России свекла появилась примерно через 200 лет, и ботву сразу же начали класть в борщ. В XVIII веке из корнеплода делали салат — русская кухня заимствовала западную традицию готовить это блюдо только из какого-нибудь одного овоща. Но после соединили свеклу с картофелем, огурцами, грибами и другими ингредиентами — так получился знаменитый винегрет или, как его называют во всем мире, русский салат. В то время его подавали в ресторанах, а Александр Пушкин включил это блюдо в изысканный обед Евгения Онегина.

Винегрет лежит в основе одного из знаменитых салатов Александра Дюма, который писал не только приключенческие романы, но и кулинарные книги. Помойте свеклу, отварите ее в кожуре, затем охладите, очистите и порежьте ломтиками. Точно так же нарежьте отварной картофель и очищенный корневой сельдерей, последний ошпарьте кипятком и слейте воду. Мелко нашинкуйте репчатый лук и аккуратно соедините все ингредиенты, добавив немного вареных или соленых грибов (Дюма любил трюфели). У отварных яиц отделите белки от желтков: белки некрупно нарежьте и положите в салат, а желтки разотрите с горчицей, щепоткой соли и небольшим количеством сахара. Добавьте растительное масло и несколько капель яблочного 6% или винного уксуса, перемешайте и заправьте салат. В соус можно также добавить растертое филе анчоусов, как любил делать писатель. "Ремонт" клеток и полезная сладость

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Свекла известна своими целебными свойствами довольно давно — начиная со Средневековья ее использовали для лечения заболеваний крови и пищеварительной системы. При этом готовый овощ практически не теряет витамины и минералы, а, как установлено, в 100 г сырой свеклы содержится 27% дневной нормы фолиевой кислоты, которая необходима для синтеза ДНК, роста и "ремонта" клеток. В овоще есть еще два довольно редких вещества: 6% магния и 9% калия для здоровья сердечно-сосудистой системы. Немаловажен и витамин С, который является сильным антиоксидантом и активизирует защитную функцию организма: его в продукте — 8% от дневной нормы. Помимо этого, свекла содержит витамины группы B, фосфор, железо, цинк и медь. Это хороший источник клетчатки для бесперебойной работы ЖКТ и низкокалорийный продукт, который подходит для любого типа питания. Кстати, если сильно хочется десерт под конец дня, рекомендую приготовить на ужин что-нибудь со свеклой — меня часто выручает ее приятная сладость. С каперсами, укропом и апельсиновой цедрой У свеклы есть несколько беспроигрышных сочетаний с ингредиентами, которые, в свою очередь, хорошо "дружат" между собой. Их я объединяю в любимом салате. Запеките свеклу при 200 °C — очищенную, порезанную на дольки и сдобренную оливковым маслом и морской солью. На этот процесс понадобится 8–10 минут. Параллельно отварите или потушите зеленую стручковую фасоль. Не готовьте ее слишком долго, иначе продукт потеряет свой аппетитный яркий цвет. Откиньте фасоль на дуршлаг и соедините с готовой свеклой. Главный "козырь" в этом салате — козий сыр, который за счет легкой остроты оттеняет сладковатую свеклу и немного плоскую по вкусу фасоль.

Заправку я готовлю из нерафинированного оливкового масла и выдержанного бальзамического уксуса (но подойдет любой). И обязательно посыпьте салат мелко рубленными грецкими орехами. Остальные ингредиенты — по желанию. Например, подойдут огурец, яблоко гренни смит или салатная зелень. Можно добавить немного кресс-салата — плотной микрозелени с перечным вкусом. В еще одном сытном салате, который я люблю подавать к обеду, содержатся отварная или запеченная свекла, каперсы, укроп, сладкий красный лук и сваренные вкрутую яйца. Заправка тоже состоит из оливкового масла extra virgin и уксуса, а также красного винного. Как вариант, можно заменить укроп на руколу и добавить грецких орехов.

Такой простой салат, как из свежих натертых свеклы, моркови и яблока, предстанет неожиданно по-новому, если изменить привычную заправку: я смешиваю оливковое масло со свежевыжатыми лимонным и апельсиновым соком, дижонской горчицей и апельсиновой цедрой. А в качестве дополнительной приправы посыпаю блюдо подрумяненными на сухой сковороде кунжутными семенами и мелко рубленной мятой. Суп на кокосе и начинка для пасты Чтобы приготовить добротный свекольный суп, не обязательно использовать наваристый мясной или даже овощной бульон, который часто необходим для глубокого и законченного вкуса. Потребуется зажарка из репчатого лука и чеснока на ароматном оливковом масле, итальянские консервированные томаты в качестве базы супа, кубики свеклы и моркови как основные ингредиенты и щепотка кумина — необычный и важный акцент, объединяющий все составляющие.

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Свекла хорошо сочетается и с кокосом. Когда у меня остается запеченный овощ, я обжариваю лук со стеблевым сельдереем, чесноком и имбирем, заливаю овощным бульоном, добавляю готовую свеклу и кокосовое молоко, довожу до кипения, а затем пюрирую погружным блендером. Перед подачей обязательно приправьте суп свежевыжатым лимонным соком, чтобы уравновесить все вкусы. В горячих вторых блюдах свекла используется довольно редко — в основном в качестве гарнира. Запеченный продукт хорошо подходит к говядине, свинине и рыбе — как нежирной белой, например, треске, так и красной: лососю или форели. Но есть несколько идей, которые заслуживают кулинарного внимания. Совсем недавно я оценила свеклу в качестве начинки для пасты: достаточно поджарить ее на оливковом масле с чесноком и добавить немного сыра — соленой феты или нежной рикотты. Также она может идти в паре с говядиной в томатном соусе или сочетаться с приготовленным нутом и сливками. Для зимних вечеров мне нравится идея тушеной говядины с овощами и белой фасолью в винном соусе с ароматными лавровым листом, тимьяном, мускатным орехом и корицей. Свекла здесь комбинируется с морковью, стеблевым или корневым сельдереем, луком и чесноком, а для пикантности и глубины вкуса добавляют немного томатной пасты. Смузи-боул "Сиреневый завтрак" Самое сложное, что можно сделать со свеклой, — полностью спрятать ее в блюде. В этом сытном смузи-боуле, который я люблю готовить на завтрак, не чувствуется ни корнеплод, ни еще один необычный ингредиент — пшено. Шпинат легко заменяется на свекольную ботву, а если не хватит сладости — увеличьте количество фиников.