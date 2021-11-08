До и после Meta: что ребрендинг Facebook меняет в виртуальном и реальном мире

Алексей Довжиков — о том, что с собой принесет метавселенная

В конце октября Марк Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta и рассказал, что планирует создать виртуальную метавселенную.

Цукерберг и (уже) Meta давно вкладываются в развитие виртуальной реальности: В 2014 году за $2 млрд купили компанию Oculus Rift — она создает очки виртуальной реальности.

В 2019 году приобрели стартап CTRL-Labs, который разрабатывает программное обеспечение, управляемое с помощью мозговых импульсов.

А в 2021 году запустили Horizon — платформу, которая позволяет работать, общаться и проводить мероприятия в виртуальной реальности.

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При этом, если не брать в расчет последние два года, VR успела застолбить за собой имя "сфера разочарований". Технология долгое время привлекала инвесторов и обещала огромные перспективы, но в момент выхода первых VR-очков от Google — в 2013 году — ожидаемого бума не произошло. На то есть две причины: не было доступных и качественных устройств, которые могут приобрести массы; не было хорошего программного обеспечения и контента, а как следствие — применимости этих устройств. В 2020 году с выходом Oculus Quest 2 Цукерберг произвел революцию на рынке VR. Он выпустил доступное и качественное устройство — мобильный автономный шлем за $299. После этого Facebook активно стимулировал создание контента под эти шлемы. Как результат — в том же году на Oculus пришлось 53% рынка AR/VR гарнитур. На мой взгляд, в компании пошли правильным путем и дали старт созданию экосистемы. Вместе со шлемами они выпустили и маркетплейс, как в свое время сделала Apple (в экосистеме которых есть не только айфоны, но и наушники, часы, ноутбуки, планшеты, а заодно — хорошая операционная система, которая синхронизирует все устройства). Шлемы точно так же имеют выход в маркетплейсы, под них создается специальный контент, появляется новая соцсеть (Horizon) — а это уже действительно предпосылки метавселенной. Поэтому можно смело говорить, что она существует не первый год. Meta начнет раскачивать рынок VR, а остальные будут догонять. Причем до этих заявлений виртуальная реальность считалась прерогативой игр и развлечений, но такие запуски, как метавселенная, переводят технологии на другой уровень. Думаю, теперь и сами потребители будут охотнее расставаться с деньгами, тратя их на VR, да и новостной поток все чаще будет пестрить сообщениями из этой сферы.

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Так, 2 ноября в Microsoft анонсировали Mesh for Teams — это решение позволит создавать виртуальные аватары и работать в общей среде с эффектом присутствия. А Apple в следующем году планирует представить свои очки дополненной или виртуальной реальности. Это говорит о том, что титаны всерьез занимаются VR. А Цукерберг установил точку, благодаря которой мир разделится на до и после появления Meta. Что будет дальше? Meta переводит коммуникации в иной формат и на более высокую ступень — мы уходим от плоского веба к чему-то более объемному. Монитор из 27 дюймов разрастется до пространства в 360°С. Настанет момент, когда люди смогут работать где угодно, находясь в едином пространстве, и общаться, будто они сидят в одном офисе. В будущем нас ждут максимально натуралистичные аватары. По словам самого Цукерберга, VR — не только вопрос игр и коммуникаций, но и пространство для работы, спорта, обучения, развития и творчества. Каждый сможет выразить себя и самореализоваться — как это происходит в реальном мире. А возможно, и гораздо шире — VR позволяет создавать новые вселенные, границ реализации практически нет. Meta недавно приобрела фитнес-компанию виртуальной реальности Within: она разрабатывает программу Supernatural, в которой можно проводить тренировки в игровой форме с помощью VR-очков.

В то же время мы получим новые проблемы: множество информации, которую трудно обрабатывать. Препятствия могут возникнуть и со стороны этики. Мол, люди перестанут следить за собой и начнут забывать о реальности, полностью увлеченные своей новой оболочкой — аватаром — и тем миром. Наверняка стоит ожидать, что государство примет меры по регулированию этой технологии, как сейчас происходит с интернетом в разных странах. Но, думаю, в Meta об этом подумали и уже готовы к таким сложностям. Общение через VR Технологии сделали весомый скачок вследствие пандемии COVID-19, и люди начали привыкать к виртуальным коммуникациям. Цукерберг и вовсе считает, что в следующем десятилетии мы будем проводить время в трехмерной версии интернета и в любой момент появляться в виртуальном пространстве: будь то аватар или голограмма, которая материализуется на другом конце планеты в гостях у своего друга. Хотя пока что с точки зрения коммуникации VR не победила Zoom или Skype. Да, VR используется для общения, но на данный момент без конкуренции с существующими моделями — в основном этот метод популярен среди геймеров. Я бы отметил, что сложностью для развития VR как средства общения является отсутствие у аватара мимики — собеседникам важно видеть реакции, эмоции, а VR-гарнитура не снимает (возможно, пока) ваше лицо, она показывает только положение головы.

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