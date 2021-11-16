Война с символом Победы: в Латвии ввели запрет на георгиевскую ленточку

Латвия стала первой страной в Евросоюзе и второй в мире после Украины, где на законодательном уровне ввели запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Главный символ Победы теперь вне закона на праздничных и развлекательных мероприятиях, а также на собраниях, шествиях и пикетах.
Инициатива о запрете георгиевской ленточки в Латвии впервые прозвучала в 2015 году — группа депутатов Сейма подала на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. После неоднозначной реакции как в латвийском обществе, так и среди политической элиты народные избранники несколько раз откладывали этот вопрос, а потом и вовсе исключили его из повестки дня.
Но спустя четыре года латвийские законодатели вернулись к борьбе с символом Победы. С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". То самое, что каждый год 16 марта, в неофициальный день памяти латышских легионеров "Ваффен СС", возглавляет марш в центре Риги, прославляющий фашистских приспешников.
Эта инициатива вновь вызвала как резкую реакцию среди русскоязычных жителей, которые составляют более трети населения республики, так и острую критику со стороны самой России. Местные активисты, общественные деятели и антифашисты провели несколько митингов в защиту этого знака памяти о Великой Отечественной войне. Законопроект успел пройти первое чтение в Сейме, после чего затерялся в коридорах и кабинетах парламента.
Финишная прямая
Вспомнили о нем только в конце сентября этого года — почти за год до очередных парламентских выборов в Латвии. И уже 11 ноября Сейм в третьем, окончательном чтении утвердил поправки, объявив георгиевскую ленточку вне закона. Глава профильной парламентской комиссии, где рассматривались эти поправки, Артусс Кайминьш в ходе дебатов особенно подчеркнул символичность того, что окончательное решение о введении ограничений на использование георгиевских ленточек принимается в день, когда Латвия отмечает государственный праздник — День Лачплесиса (День памяти борцов за свободу Латвии).
"Мы работали над этим законопроектом в комиссии два года — более 700 дней", — напомнил он. "Запрет использовать георгиевские ленточки на публичных мероприятиях и собраниях действительно не распространяется на то, что человек может делать в своем личном пространстве, на своей частной территории, в своей машине", — заверил он.
"Кому выгодно обострять и без того хрупкие межэтнические отношения в нашей республике? Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства", — обратился к коллегам парламентарий Николай Кабанов, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие".
К третьему чтению поправок политик предложил сделать исключение и разрешить использовать георгиевские ленточки на мероприятиях с участием иностранных дипломатов, во время памятных мероприятий в местах воинских захоронений и в рамках реконструкции военных событий. Но его инициатива была отклонена.
В результате спорные поправки были приняты в Сейме, а для вступления в силу их еще должен утвердить президент страны Эгилс Левитс. За нарушение же запрета предусматривается наказание в виде предупреждения или денежного штрафа: для физических лиц — до €350, а для юридических — до €2 900.
Реинкарнация фашизма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на использование в Латвии георгиевской ленточки "последовательной реинкарнацией фашизма". По ее словам, Россия ждет международной реакции на латвийский закон о георгиевских ленточках. В свою очередь посольство РФ в республике заявило, что запрет главного символа Победы нацелен на раскол латвийского общества по национальному и мировоззренческому принципу.
Принятие скандальных законодательных поправок не осталось без внимания и в самой республике. Председатель Латвийского антинацистского комитета (ЛАК) Алексей Шарипов считает запрет на георгиевскую ленточку абсурдным. "Георгиевская ленточка — это символ всего русского мира сейчас, — заявил он. — Георгиевская ленточка для нас — для тех людей, которые живут в Латвии, кому небезразлична судьба ветеранов Великой Отечественной войны, праздник Победы, — это символ консолидации. И этот символ Победы у нас хотят забрать таким образом — просто запретив его".
Один из главных антифашистов страны расценивает этот запрет как попытку оправдать преступления, совершенные латышским легионом "Ваффен СС". "К сожалению, латвийское общество разделено, и сейчас происходит попытка реабилитации тех людей, которые служили в легионе "Ваффен СС", попытка оправдания их преступлений. Запрет георгиевской ленточки — это один из этих шагов, когда георгиевскую ленточку, ленточку победителей уравнивают с нацистскими символами", — отметил он.
Несколько лет назад в Латвии на законодательном уровне был введен запрет на ношение на публичных мероприятиях военной формы СССР и нацистской Германии, в том числе в стилизованном виде. Запрет распространяется и на публичную демонстрацию в ходе общественных мероприятий нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов. Теперь же руки законодателей дотянулись и до главного символа Победы.
"Подарки" к выборам
Сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов уверен, что принятие закона о запрете георгиевской ленточки именно сейчас неслучайно. Правительство таким образом в очередной раз отвлекает внимание жителей от важных социально-экономических проблем в стране, а также от поднятия зарплат должностным лицам и чиновникам. Беспроигрышный вариант в латвийских реалиях.
"Осталось меньше года до очередных парламентских выборов в Латвии, и партии правящей коалиции уже сейчас начинают раздавать "подарки", — заявил он. — Тем, кто поумнее и побогаче, я имею в виду руководителей госучреждений и чиновников, правительство дарит повышение зарплат на 40%. Естественно, это вызывает недовольство. Недовольство также вызывают и меры, связанные с пандемией и введенными ограничениями. К этому еще добавляется резкий рост цен на газ и электричество".
"Для того чтобы нищим, обездоленным и озлобленным людям как-то компенсировать эти неудобства, правящие партии дарят запрет на использование георгиевской ленточки, чтобы их латышскоговорящие избиратели получили удовольствие и выразили им благодарность за то, что русским в Латвии теперь живется еще хуже. Это старая монета национальной вражды, которая служит для того, чтобы компенсировать дискомфорт, вызванный социально-экономическими условиями в стране. Чем хуже людям живется, тем чаще приходится использовать эту монету, чтобы удовлетворить морально-психологически людей, которых государство и правящие партии не собираются удовлетворять материально", — подчеркнул политик.
План борьбы
И РСЛ, и ЛАК заявили о намерении на всех возможных уровнях оспаривать запрет на использование георгиевских ленточек на массовых мероприятиях. "Мы обратились к президенту Латвии с просьбой не утверждать эти законодательные поправки, — указал Митрофанов. — У нас мало надежды, что он прислушается, но это необходимый шаг для того, чтобы потом можно было бы со спокойной совестью обратиться в суды".
По словам Шарипова, одна из возможностей бороться с абсурдным запретом — нарушать его. "После того как законы вступят в силу, мы выйдем на любое общественное мероприятие с георгиевскими ленточками и получим юридический прецедент. После этого мы начнем нашу борьбу в судах всех уровней — начиная с местных судов, вплоть до Конституционного, и дальше — уже Европейский суд по правам человека", — рассказал он.
Слабая сторона принятых законодательных поправок — отсутствие четкого юридического определения георгиевской ленточки. "В законе нет никаких уточнений, нет описания цветов и размера ленты. По сути дела, цвета георгиевской ленточки можно носить любым образом, — заметил глава ЛАК. — И тут большая роль и ответственность в их истолковании ложится на плечи полиции, а дальше последуют суды, потому что нельзя запрещать символы".
Латвийские правоохранительные органы и ранее не выступали в числе сторонников введения такого запрета, ведь именно на их плечи ложится вся ответственность за выполнение норм закона. Например, в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы около памятника советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков каждый год принимают участие десятки тысяч жителей. Большинство из них приходят к монументу с георгиевской ленточкой. И теперь каждого придется привлечь к административной ответственности за использование запрещенного символа.
Митрофанов также подчеркивает, что запрет на георгиевскую ленточку в Латвии не помешает ее использовать и дальше. "Использовать в той или иной форме георгиевскую ленточку мы все равно будем. И речь идет не только о символике в цветах георгиевской ленточки, которая в принципе не запрещена и ее можно продолжать использовать, например, на флагах или шарфах", — указал он.
"Если мы говорим о георгиевской ленточке, то я не вижу ничего невозможного, чтобы не отстоять право ее использовать на публичных мероприятиях через суды. Тем более есть положительные международные прецеденты, которые четко говорят о том, что этот запрет будет отменен. Вопрос в том, когда это произойдет, и на это явно потребуется время", — заключил политик.