Дорога на новогодних праздниках: на что обратить внимание при автопутешествии зимой

Десять праздничных дней — с 31 декабря по 9 января — достойны того, чтобы провести их с пользой и для души. Вместо бесконечного застолья можно (и нужно!) отправиться в дорогу, ведь в нашей огромной стране обязательно найдется интересное и новое место для каждого. Я, конечно, выступаю за автопутешествие, но в зимних условиях такая поездка по России — занятие непростое. Короткий световой день, скользкая дорога, плохая видимость, метели и бураны, низкая температура — у каждого сезона своя специфика, все это требует осторожности и подготовки. "Пробиваем" маршрут Традиционно считается, что у нас в России две беды. Причем если со второй бедой — плохими дорогами — наши власти в последние годы довольно успешно борются (во всяком случае большинство федеральных трасс сейчас в весьма хорошем состоянии), то с первой есть определенные проблемы. Каждую зиму я слышу печальные истории о людях, которые серьезно пострадали во время путешествий. Причина зачастую одна — пренебрежение подготовкой.

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Например, в прошлом году много говорили о судьбе двух молодых парней, которые отправились из Якутска в Магадан в 50-градусный мороз на старой японской машине и сбились с пути… Один из них погиб, второй очень сильно обморозился. В таком случае остается только развести руками и подивиться той беспечности, с которой ребята отправились в дальнюю дорогу в таких условиях. Я никого пугать не хочу, наоборот, автопутешествие — это прекрасно, но к нему нужно быть готовым. Первый мой совет — тщательно изучите маршрут задолго до того, как отправитесь в путь. Следует заранее узнать о состоянии трассы, интенсивности движения, о расположении АЗС, кафе, о возможных местах для отдыха и ночлега. Сам график поездки стоит построить так, чтобы пройти наиболее сложные участки в светлое время дня. А еще запастись картами — не только электронными, но и бумажными (например, распечатать из интернета) — на всякий случай. Либо же запастись SIM-картой с бесплатным роумингом и интернетом для работы с картографией в навигаторе. Еще хорошо заранее посмотреть прогноз погоды, найти и записать телефоны местных служб спасения и дорожных организаций. Отлично, если вы отправитесь компанией на двух-трех машинах. Особенно если ваш маршрут сложный и ведет, к примеру, на Север. Договоритесь сразу держаться вместе, а для связи между автомобилями купите или арендуйте радиостанции — они надежнее, чем мобильные телефоны, в дороге. Собираемся Переходим к подготовке автомобиля, это одна из наиглавнейших частей зимнего вояжа. Даже если машина новая (хотя бы относительно), ухоженная, а в сервис вы заезжаете только на ТО, это не значит, что этим пунктом стоит пренебречь и подготовка ей не нужна. Но, конечно, поводов для беспокойства в таком случае значительно меньше. Если же у вас есть сомнения в том, что машина вас не подведет, — лучше от идеи дальнего путешествия сразу отказаться. Может быть, стоит выбрать маршрут покороче и чтоб он пролегал по популярным дорогам, где есть необходимая инфраструктура и где в случае ЧП можно рассчитывать на помощь.

Если же ваш автомобиль в порядке и идея дальнего зимнего путешествия вас не смущает, то первым делом, как и перед летней дальней поездкой, обязательно надо проверить очевидные "уязвимости": уровень технических жидкостей, масла, давление в шинах и состояние самих покрышек, фары. Если до очередного ТО осталось совсем немного километров, а пробег во время каникул предстоит приличный, то, возможно, стоит провести техобслуживание заранее — поменять масло и фильтры, проверить техническое состояние, исправность приборов, отсутствие утечек, работу системы отопления… При этом обязательно самостоятельно следует ревизовать состояние запаски, наличие насоса, домкрата и "секретки" (если такие имеются). Не лишним будет взять с собой в дорогу немного моторного масла и антифриза. Теперь о том, что надо иметь зимой в багажнике. Во-первых, конечно, это щетка от снега (а то и две: телескопическая для крыши и поменьше — для окошек и зеркал) и скребок ото льда. Вообще, этот набор следует возить с собой, даже если вы никогда не выезжаете из своего города. Для дальней дороги же могут пригодиться: саперная лопатка (у меня складная), фонарь, теплые перчатки, устойчивый аварийный знак (который не сдует ветром). Кроме того, ярко-желтый жилет с катафотами в зимней тьме не роскошь, а необходимость. Чуть больше багажного места займет канистра с топливом "на всякий случай". А простейший набор инструментов позволит избежать обидной ситуации, когда вроде понятно, что сломалось, и исправить можно, но инструмента нет. Некоторые путешественники-автомобилисты даже берут с собой некоторое количество запчастей, которые они в состоянии поменять самостоятельно. Так, мой товарищ, к примеру, всегда возит комплект запасных лампочек и предохранителей. Если ваш путь лежит на север или на восток (впрочем, даже благополучные трассы, ведущие из Москвы на юг, неоднократно заметало снегом), то стоит взять в дорогу теплые вещи по погоде на всех пассажиров; не помешает и хотя бы один теплый плед. Кстати, система ЭРА-ГЛОНАСС, которую некоторые ругают, очень здорово может помочь, если понадобилась экстренная помощь. Также необходимо иметь не просто комплект проводов для зарядки ваших смартфонов, лучше прихватить еще и дополнительный, заряженный заранее внешний аккумулятор (Power bank). Запас еды "на черный день" тоже не помешает: пара бутылок воды, шоколадка и разные непортящиеся закуски (например, батончики с мюсли и орехи) много места не займут. В конце концов, вернетесь домой и сможете сразу съесть их с чувством выполненного долга. Не лишним будет приготовить заранее и аптечку с набором необходимых лекарств: от головной и прочей боли, от желудочных расстройств, леденцы от горла и спрей от насморка, а также все те пилюли, которые лично вам нужны по жизни. Что же касается разнообразных цепей на колеса, лебедок и прочего "джиперского" инвентаря, то вряд ли он понадобится и, скорее всего, никак не облегчит ситуацию, если, скажем, впереди серьезно замело дорогу. Тут поможет разве что лопата, да и то во многих случаях только для того, чтобы освободить двери от снега. В такой ситуации лучшим решением будет развернуться (если есть такая возможность) или зимовать в машине и ждать помощи.

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Отдельно выделю, что в случае бурана, потери видимости, при первых признаках неисправности автомобиля необходимо остановиться в ближайшем безопасном месте: у жилья, АЗС или просто в зоне, которую не заметает снегом. Кроме того, совет от опытных путешественников: если выезжаете в дальнюю дорогу, старайтесь держать бензобак полным, почаще заправляйтесь и не дожидайтесь, пока загорится лампочка. В любом случае — будете чувствовать себя спокойнее. Подбираем экипаж "Человеческий фактор" при подготовке к путешествию многие вовсе пропускают мимо себя. Однако, помимо хорошего состояния водителя, полного бака бензина и наличия изрядного запаса бодрости, важна спокойная и неконфликтная компания, понимающая всю степень своей ответственности за исход поездки. Если в салоне хоть один человек будет постоянно стараться привлечь к себе внимание и отвлекать водителя, создавать нервозную обстановку, то с каждым часом, проведенным в одной машине, это все больше и больше будет напрягать. А если водитель сильно раздражен, он быстрее устает и возрастает возможность допустить ошибку. Однажды (много лет назад) мы с супругой собирались отправиться в дальнее путешествие и пригласили нашу подругу со своим молодым человеком (которого тогда еще не знали). Увы, он оказался на редкость занудным, да еще и патологически жадным человеком. Все закончилось благополучно, но ту поездку мы не любим вспоминать…

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