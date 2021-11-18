По зимнему тракту: куда отправиться на автомобиле в новогодние праздники

Ассоциация туроператоров России представила недавно статистику: средний чек туров, проданных в турагентствах этим летом и осенью, вырос на 32% по сравнению с 2019 годом и составил 83,4 тыс. рублей. При этом количество кассовых транзакций оказалось на 3% ниже. Получается, что туристов стало меньше, но оставшиеся тратили заметно больше денег, чем раньше. И это притом что количество стран, готовых принимать туристов из России, весьма невелико из-за пандемии COVID-19. Тем более к цене зарубежной поездки (сильно подросшей) теперь надо приплюсовать еще и стоимость нескольких ПЦР-тестов. Это тоже влияет на планы: многие россияне все больше склоняются к внутреннему туризму. Хотя и тут, похоже, вскоре никак не обойтись без QR-кода, но это — чуть позже, с февраля.

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В-общем, как ни крути, направление, где можно отдохнуть в дни зимних каникул, лучше искать внутри страны. Я намеренно пропущу тему горных лыж. Сейчас в России немало мест, где можно покататься в январе, но надо понимать, что удовольствие это не из дешевых (в особенности в отсутствие конкуренции со стороны зарубежных горнолыжных курортов). Даже на "народных" склонах (Апатиты, Алтай, Урал) цены значительно выросли; я уже не говорю про суперпопулярную Красную Поляну — поездка туда даже в доковидные времена могла обойтись дороже, чем во французские Альпы. Да и горные лыжи или сноуборд — не для каждого и не для меня в частности. Я выбираю автопутешествия — не только (и не столько) потому, что это позволяет сэкономить деньги на перелете в высокий сезон. Просто для меня автомобиль — это свобода выбора маршрута. Все пути, о которых я сейчас расскажу, проезжал сам (некоторые — даже по нескольку раз), поэтому ручаюсь: ощущения получите сильные. Не буду советовать ничего по поводу выбора отелей или иных мест для ночлега — этим лучше озаботиться самим. То же самое касается и мест, где можно поесть, — интернет вам в помощь. Самый возвышенный Москва — Карачаево-Черкесия. Примерно 1 600 км по федеральным трассам М-4 "Дон", Е-50 "Кавказ". Время в пути — 16–18 часов.

На лыжах, может, я и не стою, но красотой Кавказских гор готов любоваться бесконечно. И одно из самых красивых мест — это Карачаево-Черкесия. Остановиться здесь можно в любом месте — например в Архызе, Теберде или окрестностях, откуда легко добраться до замечательных мест, которых на Кавказе предостаточно. Советую обязательно съездить к загадочному Шоанинскому храму, история которого насчитывает более тысячи лет. Древний собор построили в Х веке на головокружительной высоте — складывается впечатление, что он вот-вот улетит в небо…

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Начало пути к храму от Карачаевска простое: всего 7 км по современному шоссе вдоль берега реки Кубань. Недалеко от ее слияния с рекой Теберда сворачиваете на грунтовую дорогу в гору — по указателю "К храму". Гора Шоана (высота — 1 130 м) властвует над этой местностью, и на одном из ее отрогов гордо стоит старинная церковь Георгия Победоносца. Чтобы попасть туда, от площадки для автомобилей надо подняться по нескольким сотням ступенек вверх. Но оно того стоит! И сам древний храм, построенный в лучших традициях византийской архитектурной школы, и потрясающий вид, который открывается с этой площадки… Говорят, что древние строители-христиане верили, что с горных вершин удобнее разговаривать с Богом. На соседнем от церкви возвышении стоит колоколенка — к ней ведет крутая тропинка с железными перилами. Каждый может загадать желание и позвонить в колокол — один раз и негромко, звон разнесется по всей долине. Самый теплый Москва — Геленджик. 1 450 км по федеральной трассе М-4 "Дон". Время в пути — 16–17 часов.

Описание Набережная Геленджика © AleksNT/Shutterstock/FOTODOM

Геленджик — очень симпатичный городок на побережье Черного моря. Это один из самых популярных курортов — ежегодно здесь отдыхает до 4 млн человек. Их привлекает комфортный субтропический климат, 250 ясных, солнечных дней в году, красивые ландшафты, напоминающие Средиземноморье, а также множество развлечений. Город-курорт и его окрестности — это более 100 км отличных пляжей, а также большое количество памятников архитектуры и истории. Летом, конечно, мало кто из отдыхающих вспоминает о достопримечательностях, ведь главное — здесь есть теплое море. А вот осенью и зимой Геленджик — отличное место для поклонников пеших прогулок. Ведь даже в январе температура воздуха обычно не опускается ниже +7 оС.

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В этом городе находится одна из самых длинных набережных в стране. Она проходит вдоль берега живописной Геленджикской бухты, от мыса Тонкий к мысу Толстый. Здесь также есть две канатные дороги, масса отличных ресторанов и кафе и первый на юге страны сафари-парк с экзотическими питомцами. Кто хочет убежать от шума, может отправиться в любой из двух десятков приморских городков и деревень, небольших, но очень живописных, входящих в Большой Геленджик, например в Дивноморское. А оттуда — рукой подать до поселка Прасковеевка, где красуется главная природная достопримечательность этого региона — скала Парус. Она высовывается из воды недалеко от берега и вправду напоминает парусник. Чтобы добраться сюда на автомобиле, надо от Дивноморского доехать до поселка Джанхот, а затем — до Прасковеевки — 7 км очень живописной дороги с массой крутых (и очень крутых) поворотов и спусков с подъемами. Словом, не дорога, а рай для раллиста. Самый холодный Москва — Мурманск. 1 900 км по федеральным трассам М-10 "Россия" (или М-11 "Нева") и Р-21 "Кола". Время в пути — 30 часов.

Описание Село Териберка © Елена Верещака/ТАСС

Заполярье — невероятно популярное туристическое направление последних лет. Сюда едут за фантастическими пейзажами, дикой природой, северным сиянием, мощью Северного Ледовитого океана и возможностью увидеть, как в бухту у поселка Териберка заходят киты. Причем, как это часто бывает, наш Север сначала освоили иностранцы, а лишь потом "распробовали" соотечественники. Что касается северного сияния, стоит помнить, что это явление труднопредсказуемое, и, чтобы повысить шансы, надо прибыть в Мурманск хотя бы на три дня. Сияние раскрашивает местное небо с сентября по апрель, но лучше всего ловить его во время полярной ночи — примерно с конца ноября и до начала февраля. Главные помехи — метель и облачность. Сияние обычно появляется на небе через два-три дня после вспышек на Солнце. Прогноз по времени и месту можно приблизительно рассчитать с помощью специальных программ в интернете, но лучше это доверить профессионалам. Выезд в сопровождении опытного следопыта с ноутбуком обойдется примерно в 3 тыс. рублей с человека — на поиски может уйти 4–5 часов, проехать придется десятки, а порой и сотни изъезженных дорог. Гарантий, конечно, никто не дает, однако самостоятельные поиски могут оказаться и вовсе бездарными. Мы поехали в сопровождении специалиста и не прогадали: примерно через 1,5 часа поисков на второй точке увидели сияние во всей его красе. Говорят, что самое красочное и масштабное сияние — в Териберке: надо просто ночью выйти из дома, поднять голову и наслаждаться... Это село еще совсем недавно было богом забытым местом на берегу Северного Ледовитого океана с населением в 700 человек. Но несколько лет назад оно стало всемирно известным — после выхода фильма "Левиафан" сюда потянулись туристы со всего мира. Поэтому в последние годы в Териберке открылись пара гостиниц и несколько гостевых домов с большими окнами. В Китае, например, есть легенда, что северное сияние приносит удачу всем, кто его увидит. А дети, зачатые под небом, озаренным зелеными сполохами, непременно будут счастливыми и богатыми. Ощущения здесь фантастические: ты находишься на краю света, вокруг — настоящая Арктика, а впереди — только необъятный, страшный, но притягивающий Северный Ледовитый океан. Даже люди здесь необыкновенные — простые и душевные.

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Добраться сюда, правда, не так просто, особенно зимой: от Мурманска — порядка 140 км, но регулярно случаются сильные метели и дорогу быстро переметает — видно только белоснежное пространство, которому нет конца и края, и яркие длинные вешки, обозначающие границы дороги. Стоит также учесть, что время от времени закрывают проезд, иногда — на несколько дней. Кроме лицезрения северного сияния, обязательно надо покататься на собачьей упряжке или на санях за снегоходом, добраться до самого известного пляжа Териберки — "Яйца дракона" (берег усыпан большими круглыми камнями, похожими на яйца). Говорят, если долго сидеть на краю океана, на скале у замерзшего Батарейского водопада, можно увидеть китов и косаток. Одно из самых популярных мест для фотосъемки — песчаный пляж с останками старого корабля. Лучшая картинка — на деревянных качелях: как будто летишь над гладью Баренцева моря. Для посещения всех этих локаций главное — одеться в теплую, непромокаемую и не продуваемую местными злыми ветрами одежду и обувь. А после этого обязательно надо попробовать местные блюда из рыбы и морепродуктов. Очень советую палтуса, крабов, мидий, морских ежей, гребешков и потрясающий бутерброд по-мурмански: на черный хлеб кладут куски печени трески и сверху — кружочки лука. Пальчики оближешь! Самый романтичный Москва — Суздаль. 257 км по Ярославскому шоссе и Р-75. Время в пути — 3 часа 40 минут.