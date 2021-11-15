Гаванское гостеприимство: Куба отменяет ПЦР-тесты при въезде

Описание Старая площадь в Гаване © Евгений Задорожный/ТАСС

На протяжении последних нескольких недель на улицах исторического центра Гаваны можно было наблюдать обилие строительных лесов и рабочих — в кубинской столице приводили в порядок знаменитые здания в колониальном стиле, обновляли брусчатку, чистили фонтаны на площадях. Все должно было быть готово к долгожданной дате — 15 ноября. Таковой она является по меньшей мере по двум причинам: именно в этот день Куба полностью откроет двери для туристов, сняв большинство продиктованных пандемией COVID-19 ограничений, и начнет праздновать 502-ю годовщину основания Гаваны.

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Привели в порядок за время отсутствия туристов и знаменитые автомобили 1940-х и 1950-х годов, ставшие визитной карточкой страны, — отполированные до блеска кабриолеты все чаще можно увидеть на улицах столицы. Постепенно открываются соскучившиеся по клиентам рестораны, и там достают из закромов меню на разных языках. К слову, часть из них, видимо, не против компенсировать потери из-за пандемии и подготовили отдельные "туристические" прейскуранты порой с неприлично завышенными ценами. Еще до официального открытия Гаваны для зарубежных гостей на ее улицах можно было услышать иностранную речь — в большинстве случаев русскую. Небольшим группам удавалось вырваться из Варадеро (курорт принимает российских туристов с апреля 2021 года), после того как власти острова сняли ограничения на передвижение между провинциями. Посещение главного города Острова свободы — очень популярный вариант досуга среди россиян. Смягчение санитарных требований Напомню, не все российские туристы остались довольны отдыхом на Кубе летом этого года — в июле в изоляции с подозрением на COVID-19 в отелях Варадеро одновременно оказалось около 150 человек. Причиной тому стали положительные результаты ПЦР-тестов, которые в обязательном порядке делала путешественникам по прилете кубинская сторона. Уже через два-три дня при содействии консульства РФ большинство изолированных проверили при помощи экспресс-тестов, которые показали отсутствие инфекции. Как заявляла дипмиссия, такая неприятная ситуация могла произойти из-за технического сбоя в лаборатории. Радостная новость на сегодня заключается в том, что с 15 ноября кубинцы отменили ПЦР-тестирование на коронавирус в аэропорту. Это означает, что риск подобных июльскому случаев снижается практически до нуля.

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Вызывало негодование у отдыхающих и то, что многие из них были вакцинированы и имели при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном перед вылетом, но должны были повторно подтверждать свою ковид-нейтральность на Кубе. Теперь же будут признаваться сертификаты о вакцинации, а делать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в страну нужно будет только не прошедшим полный курс прививок. Определенные ограничения во время нахождения на Кубе все же сохраняются. При выходе в город — будь то Варадеро или Гавана — необходимо использовать маски. Можно отметить, что со стороны полиции к туристам часто снисходительное отношение в этом плане, но все же откровенно пользоваться им не самая хорошая идея: штрафы крупные — 3 тыс. кубинских песо, что равно $120. Гости из России помогают восстановлению экономики Как и раньше, власти Кубы возлагают особые надежды на туристический сектор для поддержки экономики. По официальным данным, ВВП страны сократился на 13% с начала пандемии, и серьезную роль в этом сыграло резкое ограничение туристических потоков. Например, в 2019 году данная отрасль принесла Кубе более $3 млрд, остров посетили свыше 4,7 млн иностранных гостей. В текущем — всего лишь 200 тыс. человек, еще 100 тыс. туристов остров планирует принять до конца года.

По данным Министерства туризма Кубы, с момента возобновления рейсов из России (в апреле) курорт Варадеро принял более 60 тыс. россиян. Общий рост числа гостей из РФ за шесть лет составил почти 40%. Неудивительно, что руководство отелей делает особый акцент на владении персоналом русским языком. Куба предложила вакцинный туризм Республика также позиционирует себя как безопасное с точки зрения здоровья направление для отдыха. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на прошлой неделе заявил, что ее политика по контролю над распространением коронавирусной инфекции в условиях пандемии стала одной из самых успешных в мире. По официальным данным, сегодня на острове зарегистрировано менее 2 тыс. активных случаев инфицирования. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 8,3 млн человек. Вакцинацию всего населения планируется завершить к концу 2021 года.

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