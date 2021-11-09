"Известия": спрос на новогодние поездки у россиян вырос на 30% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спрос на поездки в новогодние праздники у россиян вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

По его словам, рост спроса на поездки произошел из-за нескольких факторов. "Страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда. Совсем недавно ею интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют - евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад", - рассказал он газете.

Вице-президента АТОР также выразил уверенность в том, что средний чек за новогодний тур в этом году будет выше. "Мы ведем статистику, и за последние 20 лет не было ни одного года, чтобы стоимость отдыха падала. Причины - инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги. А Новый год - это период высокого спроса, и ближе к дате вылета стоимость туров будет заметно расти из-за динамического ценообразования. В частности, популярные высококлассные отели подорожают от 15% и выше", - добавил Горин.

Спрос на зарубежные направления действительно вырос на 30%, сообщили изданию в пресс-службе туроператора "Интурист". "Однако он все еще отстает от допандемийных показателей более чем вдвое из-за недоступности европейских направлений", - отметили в компании. "Интурист" выделил Египет, Турцию и российские направления среди лидеров спроса у клиентов на Новый год.

У TUI Россия рейтинг продаж также возглавил Египет с долей в 29%, следом за ним идут Турция (27%), ОАЭ и Россия (по 16%). Минимальная стоимость недельной новогодней поездки в турецкую Анталью составит 23 тыс. рублей на человека, в Египет - 42 тыс., в ОАЭ - от 50 тыс., на Мальдивы - от 95 тыс., на Кубу - от 113 тыс. рублей, отметили "Известиям" в компании.

Объем бронирования туров на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом увеличился в 10 раз, заявили газете в пресс-службе Tez Tour, отметив, что в 2020 году пик продаж приходился на конец ноября и декабрь, так как туристы опасались закрытия границ или введения новых ограничений и бронировали туры накануне вылета. "В этом году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне, а в конце сентября спрос вырос уже существенно", - добавили в пресс-службе. Там выделили Египет как абсолютного лидера среди направлений на новогодние праздники. "На долю Египта приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними - Мальдивы с долей 15%", - заметили в Tez Tour.

Российские направления

Среди туров по РФ темпы бронирования отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили изданию в "Интуристе". "При этом произошло перераспределение спроса: например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%, а зимний Сочи просел на 14%. Но по мере приближения горнолыжного сезона он быстро восстанавливает позиции", - отметили в компании.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил газете, что в отелях Красной Поляны и в Приэльбрусье забронировано уже 60% мест. На начало ноября стоимость отдыха в России и за границей соответствуют уровню 2020 года. Сэкономить на туре можно, если отправиться в поездку в начале декабря либо сразу после праздников, заметил он.