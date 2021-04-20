Куба намерена "отбить" россиян у Турции? Варадеро вновь открыт

Довольно выгодно для кубинской туристической индустрии совпало по времени решение российских властей ограничить перелеты в Турцию. Именно в это время из Москвы в Варадеро прибыл первый рейс после открытия курорта в период пандемии — самолет компании Azur air с 527 пассажирами из РФ. Запланирован он, правда, был еще до "закрытия" пляжей Антальи. В любом случае владельцы карибских отелей расценивают ее как возможность показать свой сервис с лучшей стороны в условиях дефицита зарубежных альтернатив. Главное — здоровье Куба позиционирует себя на туристическом рынке как безопасное во времена COVID-19 направление. По официальным данным, на настоящий момент в республике зарегистрировано около 5 тыс. активных случаев заражения коронавирусом, а клинические испытания двух местных вакцин находятся на финальной стадии. Тем не менее власти сохраняют достаточно жесткие ограничения на работу многих заведений и передвижение между провинциями острова. Так что покататься по стране, съездить на пару дней, например, в Гавану вряд ли удастся.

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Для исключения вероятности заражения отдыхающих контроль проводится в несколько этапов. Чтобы полететь на остров, необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, что значительно снижает вероятность провести драгоценные дни отдыха в госпитале и бережет нервы туриста. По прибытии путешественника кубинские медики делают еще один тест, результат которого известен на следующий день. Все это время рекомендуется носить маску. Но если результат теста окажется положительным, придется ехать в больницу. По всей территории отелей расположены средства дезинфекции, а большинство персонала снабжено защитными экранами. Дистанцирование обеспечивается в данный момент не только нормативами местного Минздрава (отели должны быть заполнены не более чем на 60%), но и пока небольшим количеством туристов. Для многих это может стать приятным бонусом, ведь бассейны и пляжи в таких условиях не отличаются высокой заполненностью. Надежды на восстановление и рост Но такая малолюдность, скорее всего, временна — уже сейчас из Москвы в Варадеро планируется по семь рейсов в неделю. "Россия для нас — один из важнейших рынков на протяжении пяти лет. На данный момент в Варадеро открыты 16 из 52 отелей, но по мере роста спроса на туры мы откроем больше. Наша сильная сторона в том, что многие работники владеют русским языком", — отметила представитель туристического ведомства в провинции Матансас Ибис Фернандес Пенья.

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"Помимо российского, мы активно работаем и с рынками Канады, Германии и Великобритании, но на данный момент туристический поток из этих стран невысок из-за ограничений. Сегодня в Варадеро отдыхают также туристы из Италии, Польши, Испании, Португалии", — добавила она. По данным властей острова, Россия в 2019 году заняла второе место по числу посетителей Варадеро, уступив лишь Канаде. На вопрос, готова ли инфраструктура Кубы принять тех многих россиян, кто не поехал в Турцию в связи с отменой рейсов, Фернандес Пенья ответила коротко: "Бесспорно". Такой энтузиазм вполне понятен, но нельзя упускать из внимания крайне важный вопрос цены подобной замены — туры на Кубу стоят ощутимо дороже, в частности из-за трансатлантического перелета. Пандемия как импульс к улучшению сервиса Долгое отсутствие отдыхающих сыграло в некоторой степени на пользу сервису в Варадеро — сейчас все понимают, что каждый клиент на вес золота. "ПЦР-тест в аэропорту сделали очень быстро, все было достаточно хорошо организовано, я могу сказать это как медицинский работник. Туроператоры и работники отеля оперативно решают организационные вопросы. Если кто-то из персонала не знает языка, зовут переводчика", — рассказала мне отдыхающая в Варадеро Елена из подмосковного Дмитрова. Гостья отеля отметила, что после долгой паузы кубинцы стараются показать действительно достойный уровень сервиса. "Честно говоря, я ожидала, что будет хуже, но оказалась приятно удивлена. Например, в октябре я была в Турции — они немного расслабились в связи с тем, что массово поехали немцы и наши туристы. А здесь сейчас очень стараются, это заметно, — добавила Елена. — Я много путешествую: Индия, Вьетнам, Таиланд, поэтому есть с чем сравнить".

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