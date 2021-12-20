Обещать — не значит переизбираться. Пойдет ли Джо Байден на второй срок?

Иван Лебедев — о том, сможет ли действующий президент США остаться в Белом доме еще на четыре года, и о других кандидатах

Никогда еще в истории США не было случая, чтобы всего через год после избрания президента все вокруг начинали спрашивать, будет ли он вновь баллотироваться на этот пост. Однако сейчас все задаются именно этим вопросом относительно Джо Байдена. Неоднозначные результаты его правления и падение личного рейтинга заставляют американцев гадать, сможет ли он выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Описание Президент США Джо Байден с супругой Джилл © David Tulis/Pool Photo via AP

В конце минувшей недели эту тему вновь подняли журналисты на брифинге в Белом доме. Заместитель президентского пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила, что Байден по-прежнему планирует переизбираться на второй срок в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис и в этом смысле "ничего не изменилось". В тех же самых выражениях о своих "планах" и "намерениях" вновь участвовать в выборах ранее говорил и сам Байден — в марте на первой пресс-конференции в Белом доме и совсем недавно, в ноябре, на виртуальной встрече с донорами Демократической партии.

Однако подобные заверения еще ничего не значат. Намерения могут быть вполне определенными, но обстоятельства способны сложиться так, что все получится с точностью до наоборот. При этом к Байдену никаких претензий быть не должно. Неслучайно на той же пресс-конференции в Белом доме он оговорился, что "не может с уверенностью ничего планировать заранее на четыре или три с половиной года вперед". Поэтому вопрос, пойдет ли Байден на второй срок, будет оставаться открытым еще как минимум года полтора, а то и два. Газета The Washington Post опросила 28 политтехнологов и функционеров Демократической партии, и все они подтвердили, что никакой ясности на этот счет пока нет. А на недавнем съезде Ассоциации губернаторов-демократов в Новом Орлеане, по свидетельству The New York Times, в кулуарах и за коктейльными столами уже вовсю обсуждали, кто мог бы заменить Байдена в качестве кандидата на следующих выборах. Вернуть страну к "нормальности" За 245 лет существования Соединенных Штатов не раз случалось, что президенты с самого начала предупреждали о своем решении остаться в Белом доме только на один срок. Так поступали, в частности, Джеймс Нокс Полк (1845–1849), Джеймс Бьюкенен (1857–1861), Ратерфорд Хейс (1877–1881). Последним, кто не стал повторно бороться за президентское кресло, был Линдон Джонсон: в 1968 году его популярность из-за войны во Вьетнаме упала до катастрофически низкой отметки. Бывало и такое, что партия отказывала в доверии действующему президенту и выдвигала на выборах другого кандидата.

Описание Президент США Линдон Джонсон и избранный президент США Ричард Никсон, 1968 год © AP Photo/Charles Tasnadi

После прошлогодней победы Байдена из его окружения просочились слухи, что он якобы считает себя "переходным президентом" и видит свою главную миссию в том, чтобы вернуть страну к "нормальности" после хаотичного правления Дональда Трампа, а затем передать эстафету новым лидерам. В связи с этим ожидалось, что он пробудет в Белом доме один срок, а кандидатом демократов на выборах в 2024 году станет Харрис. В недавнем интервью газете The Wall Street Journal вице-президент призналась, что разговора об этом между ними пока не было. А последние заявления Байдена только еще больше спутали все карты. На мой взгляд, какими бы ни были истинные намерения действующего президента, он вынужден сейчас демонстрировать интерес ко второму сроку правления, чтобы не ослаблять свои позиции и не превращаться раньше времени в "хромую утку". По данным политологического портала Real Clear Politics, лишь 44,1% избирателей одобряют работу Байдена на своем посту, в то время как 50,3% считают ее неудовлетворительной. Время не на его стороне Самые плохие отметки выставлены Байдену за экономику — рост цен и перебои с поставками всерьез беспокоят американцев и подрывают доверие к нынешней администрации. Помимо инфляции в числе важнейших вызовов остается пандемия COVID-19, усугубившаяся появлением штамма "омикрон". Плюс отсутствие столь необходимых иммиграционной и полицейской реформ. Но даже если добавить сюда вывод войск США из Афганистана, который, видимо, нынешнему американскому лидеру будут припоминать до конца его дней, то картина все равно будет неполной.

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Главный враг Байдена — время. Оно не поддается контролю и диктует свои правила игры. Об этом еще одно публичное признание политика на мартовской пресс-конференции: "Я смиренно принимаю то, что предначертано судьбой". Байдену недавно исполнилось 79 лет, а к следующим президентским выборам будет почти 82. Если он сможет остаться в Белом доме на второй срок, то к его окончанию ему должно будет исполниться 86. Когда Рональд Рейган в 1989 году завершал восьмилетнее пребывание на своем посту, ему еще не было 78, но о нем говорили, что "он уже слишком старый". В ноябре Байден прошел плановый медосмотр в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида в столичном пригороде Бетесда (штат Мэриленд). Как заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор, президент здоров, активен и способен успешно выполнять свои обязанности. В то же время у него участился кашель и отмечается более скованная походка, в связи с чем ему рекомендовали пройти дополнительное обследование. В ходе медосмотра Байдену была проведена колоноскопия и удален обнаруженный в одном из отделов кишечника трехмиллиметровый полип. На период операции, пока президент находился под наркозом, его властные полномочия в соответствии с 25-й поправкой к конституции были переданы Камале Харрис. В течение 1 часа 25 минут первая в истории афроамериканка, ставшая в прошлом году вице-президентом США, исполняла обязанности главы государства. На скамейке запасных Ранее 25-я поправка, касающаяся передачи президентских полномочий и принятая в 1967 году после убийства Джона Кеннеди, использовалась лишь дважды. В 2002 и 2007 годах это делал Джордж Буш — младший в аналогичной ситуации, что и у Байдена. В то же время Харрис — уже не первая женщина в истории Америки, которой пришлось брать на себя президентские обязанности. В 1919 году, когда 28-й президент США Вудро Вильсон перенес тяжелый инсульт и оказался временно недееспособным, вице-президент Томас Маршалл отказался брать бразды правления в свои руки, и это пришлось сделать первой леди Эдит Вильсон. В период болезни мужа она управляла Белом домом, а затем стала личным секретарем и ближайшим советником президента, хотя никаких важных политических решений самостоятельно не принимала.

Описание Президент США Вудро Вильсон с супругой Эдит, 1919 год © Hulton Archive/Getty Images

По сведениям The New York Times, в руководстве Демократической партии нет консенсуса по вопросу о том, кто мог бы стать альтернативой Байдену, если он не будет баллотироваться на второй срок. В списках потенциальных кандидатов, которые уже составили американские газеты и телекомпании, немало знакомых лиц, включая тех, кто боролся с нынешним президентом на этапе праймериз в 2020 году. Среди них министр транспорта Пит Буттиджич, сенаторы Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Эми Клобушар (от штата Миннесота).

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