Обещать — не значит переизбираться. Пойдет ли Джо Байден на второй срок?

Однако подобные заверения еще ничего не значат. Намерения могут быть вполне определенными, но обстоятельства способны сложиться так, что все получится с точностью до наоборот. При этом к Байдену никаких претензий быть не должно. Неслучайно на той же пресс-конференции в Белом доме он оговорился, что "не может с уверенностью ничего планировать заранее на четыре или три с половиной года вперед".

Поэтому вопрос, пойдет ли Байден на второй срок, будет оставаться открытым еще как минимум года полтора, а то и два. Газета The Washington Post опросила 28 политтехнологов и функционеров Демократической партии, и все они подтвердили, что никакой ясности на этот счет пока нет. А на недавнем съезде Ассоциации губернаторов-демократов в Новом Орлеане, по свидетельству The New York Times, в кулуарах и за коктейльными столами уже вовсю обсуждали, кто мог бы заменить Байдена в качестве кандидата на следующих выборах.

Вернуть страну к "нормальности"

За 245 лет существования Соединенных Штатов не раз случалось, что президенты с самого начала предупреждали о своем решении остаться в Белом доме только на один срок. Так поступали, в частности, Джеймс Нокс Полк (1845–1849), Джеймс Бьюкенен (1857–1861), Ратерфорд Хейс (1877–1881). Последним, кто не стал повторно бороться за президентское кресло, был Линдон Джонсон: в 1968 году его популярность из-за войны во Вьетнаме упала до катастрофически низкой отметки. Бывало и такое, что партия отказывала в доверии действующему президенту и выдвигала на выборах другого кандидата.