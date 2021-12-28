Приближаясь к сланцевой революции: каковы перспективы российской нефтегазовой отрасли

Михаил Ханов — о том, во что трансформируется нефтегазовая игла

В начале четвертого квартала 2021 года Счетная палата РФ озвучила цифры, которые указывали на увеличение зависимости российского федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Согласно данным контрольного ведомства, на эту статью по итогам первых трех кварталов текущего года пришлось 34,5% от всех поступлений в казну. Годом ранее указанный показатель составлял 29,2% за аналогичный период. Таким образом, федеральный бюджет России в настоящее время более чем на треть формируется за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — углеводородное сырье, а также относящихся к нефтегазовой отрасли вывозных таможенных пошлин, акцизов и налога на дополнительный доход (НДД). В денежном выражении это составило порядка 6,185 трлн рублей за девять месяцев 2021 года.

Видимо, давний расхожий тезис о том, что страна продолжает "сидеть на нефтегазовой игле", не теряет пока своей актуальности. Вопрос о том, хорошо это или плохо, относится к разряду философских. С практической же точки зрения нефтегазовая отрасль была и остается для российского государства дойной коровой, которую необходимо оберегать и поддерживать. Не стоит недооценивать значимость указанной отрасли и для большинства других секторов отечественной экономики, особенно относящихся к сегменту внутреннего потребления. Спрос в них в значительной степени формируется именно за счет частичного перераспределения внутри страны экспортной выручки от продажи углеводородов. В этом плане будущее российской нефтегазовой отрасли очень тесно связано с уровнем благосостояния страны и всех ее жителей в ближайшие годы. Влияние "зеленой" повестки Напомним, что глобальная климатическая инициатива предполагает достижение мировой экономикой состояния углеродной нейтральности к 2050 году. Что касается России, то она планирует добиться указанной цели на десять лет позднее. Подобная постановка вопроса предполагает постепенный отказ от использования во всем мире таких традиционных энергоносителей, как каменный уголь, нефть и природный газ. Все они включают в свой химический состав углерод и "по умолчанию" выступают источником парниковых газов при сжигании. Однако во второй половине 2021 года даже наиболее радикальный в экологическом плане Евросоюз был вынужден смягчить свою принципиальную позицию. Разразившийся и все еще нарастающий энергетический кризис заставляет европейскую и азиатскую экономики остро конкурировать за поставки СПГ из США. Сейчас морские танкеры-газовозы на ходу меняют свои маршруты, разворачиваясь в сторону регионов с более высокими ценами. Между тем в начале зимы спотовые цены на природный газ в Европе выросли не на проценты, а в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, согласно свежей оценке Международного энергетического агентства (МЭА), объем мирового спроса на каменный уголь в 2022 году способен увеличиться до исторического максимума. Таким образом, затеянная некстати активизация перехода на возобновляемые источники энергии в ЕС и некоторых иных регионах мира на фоне глобальной пандемии коронавируса оказалась неудачным шагом. По-видимому, новые серьезные усилия в рамках энергетического перехода в развитых странах будут предприниматься уже по мере выхода их экономик из текущего сложного состояния, которое все еще можно характеризовать как кризис.

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Это значит, что слухи по поводу скорой смерти мировой нефтегазовой отрасли в очередной раз оказались преувеличены. У РФ еще имеется запас времени в пару десятилетий для того, чтобы продолжить извлекать большую прибыль от экспорта углеводородов. Вполне логично, что с точки зрения государства имеет смысл эту прибыль по возможности максимизировать. Надо отметить, что глобальная активизация "зеленой" повестки дня парадоксальным образом косвенно способствует росту цен на углеводородное сырье. В последние годы для многих институциональных и даже частных инвесторов становится стандартной практикой отказ от инвестиций в акции и облигации добывающих компаний, бизнес которых прямо или косвенно генерирует высокий углеродный след. В связи с указанной тенденцией представители крупнейших нефтедобывающих стран и компаний уже начали бить тревогу по поводу серьезного недостатка инвестиций в мировой нефтяной отрасли. В 2021 году на это указывал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, а также представители крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Между тем российская нефтедобывающая отрасль начинает все более серьезно сталкиваться с сокращением количества доступных для разработки высокорентабельных месторождений. Уже в настоящее время доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России оценивается в 17%. Что же касается очень перспективного континентального шельфа арктических морей, то его активная разработка ожидается к середине 30-х годов. Обеспечена на десятилетия вперед А пока основным методом поддержания и увеличения объемов добычи черного золота в стране станет доразведка уже открытых месторождений, а также освоение запасов сверхвязкой и трудноизвлекаемой нефти. Согласно недавней оценке Минприроды, к 2030 году объем добычи нефти в России из нетрадиционных источников может достигнуть 10–20%. Это будет связано с объективным истощением доступных традиционных нефтяных залежей. При этом максимальный коммерческий потенциал начнут представлять так называемые сланцевые месторождения нефти.

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К слову, согласно данным МЭА, именно Россия выступает мировым лидером по технически извлекаемым запасам сланцевой нефти. Их объем оценивается в 75 млрд баррелей из суммарных мировых запасов величиной в 345 млрд баррелей. Очень похоже, что России вслед за США предстоит пережить настоящую сланцевую революцию в нефтегазовой отрасли. Таким образом, Россия остается обеспеченной ресурсной базой для добычи углеводородов в течение двух-трех ближайших десятилетий. По-видимому, проблема разработки низкорентабельных трудноизвлекаемых запасов будет решаться за счет прогресса в технологиях добычи. Так или иначе, но РФ была и остается одним из мировых лидеров в части низкой себестоимости производства нефти. Согласно данным, приведенным вице-премьером РФ Александром Новаком, более половины объема отечественной нефтедобычи останется конкурентоспособной даже при спаде цен до уровня $20–25 за баррель. Водородный переход Если же отвлечься от производственных сложностей, то ключевой проблемой и задачей для отечественной нефтегазовой отрасли на ближайшие годы станет необходимость сохранить присутствие на премиальных внешних рынках с учетом предстоящего ужесточения экологических норм. Сейчас становится понятно, что основу энергетики будущего помимо генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составит широкое использование водорода в качестве ключевого энергоносителя. В идеальном варианте этот водород должен быть "зеленым". Это значит, что его выработка будет построена на основе все тех же ВИЭ. Однако на время переходного периода допускается использование "голубого" водорода, добываемого из природного газа или же из каменного угля с применением технологий улавливания и захоронения парниковых газов. Независимая российская газодобывающая компания "Новатэк" (NVTK) уже делает серьезные шаги в этом направлении. В конце декабря она подписала с компанией Uniper SE Соглашение об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака объемом до 1,2 млн тонн в год. Фактически речь идет о поставках "голубого" водорода в Германию, поскольку аммиак представляет собой удобную форму транспортировки этого газа. В Европе он будет проходить обратное преобразование в газообразный водород для дальнейшего использования в качестве топлива.

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